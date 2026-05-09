Eurovision 2026: Πότε θα αποκαλυφθούν live τα τραγούδια των Big 5

Ποιοι είναι οι φιναλίστ της Eurovision 2026; Μαθέ τα πάντα για την Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Αγγλία και την Αυστρία
Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η καρδιά της ευρωπαϊκής μουσικής χτυπά ήδη στη Βιέννη. Μετά τη θριαμβευτική νίκη του Αυστριακού τραγουδιστή JJ το 2025 με την οπερατική μπαλάντα «Wasted Love», η Αυστρία ετοιμάζεται να υποδεχτεί 35 χώρες σε μια διοργάνωση που υπόσχεται συγκινήσεις, πειραματισμούς και έντονες συζητήσεις. Παρά τη σκιά των μποϊκοτάζ από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Ισπανία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, η λάμψη του θεσμού παραμένει αμείωτη, καθώς ο διαγωνισμός κλείνει φέτος 7 δεκαετίες ζωής.

Η Monroe με τα χαρακτηριστικά της πλεξούδες και κοστούμι, ετοιμάζεται για την Eurovision 2026.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται φυσικά οι «Big 5» και η διοργανώτρια χώρα, οι οποίες έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στον Μεγάλο Τελικό του Μαΐου. Σε μια χρονιά γεμάτη ανατροπές, οι μεγάλες δυνάμεις του θεσμού επιστρατεύουν από εκκεντρικούς YouTubers και tech creators μέχρι θρύλους των τοπικών φεστιβάλ, δημιουργώντας ένα πολυμορφικό μουσικό μωσαϊκό. Η Βιέννη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε μια παγκόσμια σκηνή όπου η παράδοση συναντά την ηλεκτρονική πρωτοπορία, με την ελπίδα ότι η μουσική θα καταφέρει για άλλη μια φορά να λειτουργήσει ως ενωτική δύναμη.

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

Οι Big 5 και το προνόμιο της απευθείας πρόκρισης στον Μεγάλο Τελικό

Οι λεγόμενες «Big 5» χώρες, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, αποτελούν τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες του διαγωνισμού. Αυτή η οικονομική στήριξη τους εξασφαλίζει μια μόνιμη θέση στον Μεγάλο Τελικό μαζί με την εκάστοτε νικήτρια χώρα της προηγούμενης χρονιάς. Για το 2026 ωστόσο η Ισπανία επέλεξε να απέχει από τη διοργάνωση, αφήνοντας τις υπόλοιπες τέσσερις δυνάμεις μαζί με την οικοδέσποινα Αυστρία να ηγούνται της κούρσας των φιναλίστ.

Η κατανομή στους Ημιτελικούς και η πρώτη επαφή με το κοινό

Αν και οι χώρες αυτές δεν χρειάζεται να αγωνιστούν για την πρόκρισή τους, θα παρουσιάσουν τις συμμετοχές τους κατά τη διάρκεια των ημιτελικών για να τις γνωρίσει το κοινό. Στον A’ Ημιτελικό θα δούμε τη Γερμανία και την Ιταλία, ενώ ο B’ Ημιτελικό θα φιλοξενήσει τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη διοργανώτρια Αυστρία. Είναι η στιγμή που οι θαυμαστές θα πάρουν μια πρώτη γεύση από τη σκηνική παρουσία των φαβορί πριν τη μεγάλη βραδιά της 23ης Μαΐου.

Αυστρία: Ο COSMÓ και το ψυχεδελικό πάρτι του Tanzschein

Η οικοδέσποινα χώρα επέλεξε τον εκπρόσωπό της μέσα από τον εθνικό τελικό «Vienna Calling – Who Will Sing for Austria?». Ο COSMÓ κατάφερε να κερδίσει κοινό και επιτροπές με το τραγούδι «Tanzschein», ένα κομμάτι που συνοδεύεται από ένα άκρως ψυχεδελικό music video. Ο καλλιτέχνης επιβεβαιώνει ότι ο χορός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του και υπόσχεται να μετατρέψει τη σκηνή της Βιέννης σε ένα ατελείωτο πάρτι.

Ιταλία: Ο Sal Da Vinci κατακτά το Sanremo με το Per sempre sì

Η Ιταλία μένει πιστή στην παράδοση του Sanremo, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από πέντε φαντασμαγορικές βραδιές. Ο Sal Da Vinci αναδείχθηκε νικητής ανάμεσα σε 30 καταξιωμένους καλλιτέχνες με το τραγούδι «Per sempre sì». Η ιταλική συμμετοχή κουβαλά τη διαχρονική κομψότητα του φεστιβάλ και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη, συνεχίζοντας το σερί των υψηλών θέσεων για τη γειτονική χώρα.

Ηνωμένο Βασίλειο: Ο Look Mum No Computer και ο πειραματισμός του Eins, Zwei, Drei

Ο Sam Battle, γνωστός ως Look Mum No Computer, φέρνει κάτι εντελώς διαφορετικό στη Eurovision 2026. Ο μουσικός και YouTuber που φτιάχνει synthesizers από παιχνίδια Furby και ποδήλατα, θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο με το ηλεκτρονικό track «Eins, Zwei, Drei». Το video clip του τραγουδιού αναμένεται να αναδείξει τον ιδιαίτερο δημιουργικό του κόσμο, συνδυάζοντας την υψηλή τεχνολογία με το πειραματικό χιούμορ.

Γαλλία: Η Monroe και η πολυδιάστατη ταυτότητα του Regarde !

Η Γαλλία ποντάρει στη Monroe και το single «Regarde !», το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα από τη France Télévisions. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή, η χώρα επιδιώκει να αναδείξει την πλούσια μουσική της παράδοση, συνδυάζοντας διαφορετικά είδη και επιρροές. Το τραγούδι αποτελεί μια πρόσκληση προς το διεθνές κοινό να «κοιτάξει» τη σύγχρονη γαλλική καλλιτεχνική ταυτότητα μέσα από μια εντυπωσιακή και πολυδιάστατη ερμηνεία.

Γερμανία: Η Sarah Engels βάζει Fire στη σκηνή της Βιέννης

Η Sarah Engels αναδείχθηκε νικήτρια του Das Deutsche Finale στο Βερολίνο και θα ταξιδέψει στη Βιέννη με το δυναμικό κομμάτι «Fire». Σε μια βραδιά που φιλοξένησε μεγάλους αστέρες του θεσμού, η Sarah κατάφερε να κερδίσει την ψήφο του κοινού στη δεύτερη φάση της διαδικασίας. Η Γερμανία ελπίζει ότι η εκρηκτική παρουσία της και ο ρυθμός του τραγουδιού της θα την επαναφέρουν στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας.

Ποιοι θα μας κρατούν συντροφιά στη Eurovision; Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου επιστρέφουν

«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision

