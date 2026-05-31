Celeb News 31.05.2026

Dua Lipa: Πώς να κάνεις το απόλυτο print mixing σαν επαγγελματίας

Η Dua Lipa υιοθετεί το απόλυτο maximalist look με animal διάθεση και δείχνει πώς να αναμειγνύεις prints σαν επαγγελματίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Πεταλούδες, φίδια και λεοπάρ μοτίβα. Αν αναρωτιόσουν ποτέ αν μπορείς να συνδυάσεις όλα τα animal prints του κόσμου σε ένα μόνο σύνολο, η Dua Lipa μόλις σου έδωσε την απάντηση. Με μια εμφάνιση που αποπνέει τον εκλεκτικισμό που τη χαρακτηρίζει, η star έκανε μια εμφάνιση στο Λονδίνο, για το pop-up event της σειράς skincare «DUA by AB» στα Selfridges, αποδεικνύοντας ότι το maximalism είναι η απόλυτη τάση για φέτος.

Το look της ήταν ένα μάθημα τολμηρού styling, όπου το vintage παρελθόν συναντά τις νέες συλλογές με έναν ξεκάθαρο Y2K αέρα. Το επίκεντρο της εμφάνισης ήταν ένα midi φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη 2026 της Kim Shui, το οποίο συνδύαζε ένα floral bodice με ένα bold butterfly wing print στη φούστα. Το ψηλό qi pao κολάρο, σε συνδυασμό με το plunging keyhole άνοιγμα και το σκίσιμο στο μηρό, έδωσαν στο αποτέλεσμα μια ακαταμάχητα δυναμική και αισθησιακή διάσταση.

Η Dua Lipa δεν έμεινε όμως μόνο στο φόρεμα, καθώς το outfit μετατράπηκε σε μια «ζούγκλα» στυλ, ολοκληρωμένο με αξεσουάρ που διηγούνται μια δική τους ιστορία. Το clutch της, καλυμμένο με λεοπάρ print και διακοσμημένο με εντυπωσιακά ριγέ φτερά, πρόσθεσε μια απαραίτητη δόση υφής και κίνησης, ενώ οι vintage μπότες Dior από τη συλλογή Φθινόπωρο 2000, ένα εμβληματικό σχέδιο του John Galliano, με δέρμα που θυμίζει αλιγάτορα, τη μυτερή μύτη και το λεπτό τακούνι, αποτέλεσαν το πιο εντυπωσιακό και ανατρεπτικό στοιχείο της εμφάνισης.

Παράλληλα, ένα Bulgari Serpenti cuff και τα αντίστοιχα σκουλαρίκια έδωσαν το τελικό «φιδίσιο» touch, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο συνδυασμός διαφορετικών υφών και μοτίβων αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να προσθέσεις διάσταση και βάθος στο προσωπικό σου στυλ.

Η επιλογή της Dua Lipa δεν είναι απλώς μια τυχαία μίξη prints. Είναι η απόδειξη ότι η ανάμειξη μοτίβων (pattern mixing) παραμένει η απόλυτη τεχνική για να ξεχωρίζεις, αρκεί να υπάρχει μια συνοχή στις αποχρώσεις –στην προκειμένη περίπτωση, τα μπλε και πράσινα χρώματα λειτούργησαν ως ο συνδετικός κρίκος. Επιπλέον, η ικανότητά της να ενσωματώνει vintage κομμάτια αρχείου σε σύγχρονα looks δείχνει ότι η προσωπική ταυτότητα στη μόδα δεν ακολουθεί κανόνες, αλλά τους δημιουργεί.

