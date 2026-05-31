Η ζωή της Celine Dion γίνεται σειρά με τη σφραγίδα της οικογένειάς της

Η ιστορία της Celine Dion, της «βασίλισσας των power ballads» που κατέκτησε τον κόσμο με τη φωνή της, πρόκειται να ζωντανέψει στη μικρή οθόνη. Για πρώτη φορά, η οικογένεια της σπουδαίας ερμηνεύτριας στηρίζει επίσημα μια δραματοποιημένη μεταφορά των παιδικών της χρόνων, με τη νέα σειρά «Growing Up Dion» να υπόσχεται μια αυθεντική ματιά στη διαδρομή της προς την παγκόσμια καταξίωση.

Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «Dion, A Family Saga», το οποίο γράφτηκε από τον ανιψιό της, Jimmy Dion, ενώ ο αδελφός της, Jacques Dion, αναλαμβάνει ρόλο παραγωγού, εξασφαλίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα αντικατοπτρίζει την πραγματική ψυχή της οικογένειας. Την επιμέλεια της παραγωγής έχει αναλάβει η Zoë Green, γνωστή για τη δουλειά της στο «Carnival Row», η οποία θα ξεδιπλώσει την ιστορία της Dion στο Κεμπέκ, εστιάζοντας στη μουσική καθημερινότητα ενός φτωχικού αλλά γεμάτου αγάπη σπιτιού και στον καθοριστικό δεσμό με τη μητέρα της, Thérèse, καθώς και στα ιδιαίτερα δυναμικά ανάμεσα στα 14 αδέλφια της.

Μια ζωή σαν παραμύθι: Από το Κεμπέκ στην κορυφή του κόσμου

Η Celine Dion δεν είναι απλώς μια τραγουδίστρια, αλλά ένα φαινόμενο της ποπ κουλτούρας. Με δεκαετίες επιτυχιών, αμέτρητα βραβεία και επτά άλμπουμ που έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, παραμένει μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Η είδηση της σειράς έρχεται σε μια στιγμή που η ίδια επιστρέφει δυναμικά, έχοντας νικήσει τις δυσκολίες υγείας που της προκάλεσε το σύνδρομο Stiff Person, και ετοιμάζεται για τις πολυαναμενόμενες συναυλίες της στο Παρίσι, δύο χρόνια μετά την εμβληματική εμφάνισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Αυτή η σειρά αντιπροσωπεύει κάτι βαθιά ουσιαστικό για την οικογένειά μας, καθώς αποτυπώνει το πνεύμα, τις δυσκολίες και την αγάπη που καθόρισαν την ανατροφή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Jacques Dion. «Είμαστε περήφανοι που μοιραζόμαστε επιτέλους αυτή την ιστορία με τον κόσμο με έναν τρόπο που φαίνεται αληθινός για το ποιοι είμαστε».

Η αναζήτηση της «Celine» και η μεγάλη παραγωγή

Το casting για τον ρόλο της νεαρής Celine παραμένει το κεντρικό ερώτημα που απασχολεί ήδη το κοινό. Η προσωπικότητά της έχει μεταφερθεί στην οθόνη και τη σκηνή πολλές φορές στο παρελθόν –από την Valérie Lemercier στο «Aline» (2021) μέχρι την Christine Ghawi στο «Céline» (2008) και την Marla Mindelle στο μιούζικαλ του Broadway, «Titanique»–, γεγονός που κάνει την επιλογή της ηθοποιού για το «Growing Up Dion» μια από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της παραγωγής. Με το project να προωθείται ήδη σε διεθνείς αγορές, το κοινό ανυπομονεί να δει πώς θα αποδοθεί αυτή η γεμάτη μουσική και συγκίνηση saga της πιο αγαπημένης φωνής της εποχής μας.