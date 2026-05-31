Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Screen News 31.05.2026

Η ζωή της Celine Dion γίνεται σειρά με τη σφραγίδα της οικογένειάς της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η οικογένεια της Celine Dion ανοίγει το αρχείο της και αποκαλύπτει τα παιδικά χρόνια της θρυλικής ερμηνεύτριας στη νέα σειρά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ιστορία της Celine Dion, της «βασίλισσας των power ballads» που κατέκτησε τον κόσμο με τη φωνή της, πρόκειται να ζωντανέψει στη μικρή οθόνη. Για πρώτη φορά, η οικογένεια της σπουδαίας ερμηνεύτριας στηρίζει επίσημα μια δραματοποιημένη μεταφορά των παιδικών της χρόνων, με τη νέα σειρά «Growing Up Dion» να υπόσχεται μια αυθεντική ματιά στη διαδρομή της προς την παγκόσμια καταξίωση.

celine_dion
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «Dion, A Family Saga», το οποίο γράφτηκε από τον ανιψιό της, Jimmy Dion, ενώ ο αδελφός της, Jacques Dion, αναλαμβάνει ρόλο παραγωγού, εξασφαλίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα αντικατοπτρίζει την πραγματική ψυχή της οικογένειας. Την επιμέλεια της παραγωγής έχει αναλάβει η Zoë Green, γνωστή για τη δουλειά της στο «Carnival Row», η οποία θα ξεδιπλώσει την ιστορία της Dion στο Κεμπέκ, εστιάζοντας στη μουσική καθημερινότητα ενός φτωχικού αλλά γεμάτου αγάπη σπιτιού και στον καθοριστικό δεσμό με τη μητέρα της, Thérèse, καθώς και στα ιδιαίτερα δυναμικά ανάμεσα στα 14 αδέλφια της.

Brad Pitt: Ποια θεωρεί την πιο όμορφη γυναίκα του κινηματογράφου;

Μια ζωή σαν παραμύθι: Από το Κεμπέκ στην κορυφή του κόσμου

Η Celine Dion δεν είναι απλώς μια τραγουδίστρια, αλλά ένα φαινόμενο της ποπ κουλτούρας. Με δεκαετίες επιτυχιών, αμέτρητα βραβεία και επτά άλμπουμ που έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, παραμένει μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Η είδηση της σειράς έρχεται σε μια στιγμή που η ίδια επιστρέφει δυναμικά, έχοντας νικήσει τις δυσκολίες υγείας που της προκάλεσε το σύνδρομο Stiff Person, και ετοιμάζεται για τις πολυαναμενόμενες συναυλίες της στο Παρίσι, δύο χρόνια μετά την εμβληματική εμφάνισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Αυτή η σειρά αντιπροσωπεύει κάτι βαθιά ουσιαστικό για την οικογένειά μας, καθώς αποτυπώνει το πνεύμα, τις δυσκολίες και την αγάπη που καθόρισαν την ανατροφή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Jacques Dion. «Είμαστε περήφανοι που μοιραζόμαστε επιτέλους αυτή την ιστορία με τον κόσμο με έναν τρόπο που φαίνεται αληθινός για το ποιοι είμαστε».

Celine Dion
https://www.instagram.com/celinedion/

Η αναζήτηση της «Celine» και η μεγάλη παραγωγή

Το casting για τον ρόλο της νεαρής Celine παραμένει το κεντρικό ερώτημα που απασχολεί ήδη το κοινό. Η προσωπικότητά της έχει μεταφερθεί στην οθόνη και τη σκηνή πολλές φορές στο παρελθόν –από την Valérie Lemercier στο «Aline» (2021) μέχρι την Christine Ghawi στο «Céline» (2008) και την Marla Mindelle στο μιούζικαλ του Broadway, «Titanique»–, γεγονός που κάνει την επιλογή της ηθοποιού για το «Growing Up Dion» μια από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της παραγωγής. Με το project να προωθείται ήδη σε διεθνείς αγορές, το κοινό ανυπομονεί να δει πώς θα αποδοθεί αυτή η γεμάτη μουσική και συγκίνηση saga της πιο αγαπημένης φωνής της εποχής μας.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Celine Dion Growing Up Dion ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όταν ο Θανάσης Αλευράς σάρωσε στον πρώτο τελικό του «Your Face Sounds Familiar»

Όταν ο Θανάσης Αλευράς σάρωσε στον πρώτο τελικό του «Your Face Sounds Familiar»

31.05.2026
Επόμενο
Dua Lipa: Πώς να κάνεις το απόλυτο print mixing σαν επαγγελματίας

Dua Lipa: Πώς να κάνεις το απόλυτο print mixing σαν επαγγελματίας

31.05.2026

Δες επίσης

Όταν ένα χειρόγραφο γίνεται έγκλημα: Το «In the Hand of Dante» φέρνει το πιο σκοτεινό καστ της χρονιάς στο Netflix
Cinema

Όταν ένα χειρόγραφο γίνεται έγκλημα: Το «In the Hand of Dante» φέρνει το πιο σκοτεινό καστ της χρονιάς στο Netflix

30.05.2026
«Disclosure Day»: Η μεγάλη επιστροφή του Steven Spielberg με ένα καθηλωτικό sci-fi θρίλερ
Cinema

«Disclosure Day»: Η μεγάλη επιστροφή του Steven Spielberg με ένα καθηλωτικό sci-fi θρίλερ

29.05.2026
Θεοδώρα Ντε Γκρες: Comeback στην «Τόλμη και Γοητεία» μετά από 8 χρόνια
Cinema

Θεοδώρα Ντε Γκρες: Comeback στην «Τόλμη και Γοητεία» μετά από 8 χρόνια

29.05.2026
Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο
Cinema

Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο

29.05.2026
«If Wishes Could Kill»: Η νέα σειρά τρόμου στο Netflix που θα σε καθηλώσει
Cinema

«If Wishes Could Kill»: Η νέα σειρά τρόμου στο Netflix που θα σε καθηλώσει

29.05.2026
«Primetime»: Ο Robert Pattinson «βουτάει» στο σκοτάδι της τηλεόρασης
Cinema

«Primetime»: Ο Robert Pattinson «βουτάει» στο σκοτάδι της τηλεόρασης

28.05.2026
Brad Pitt: Ποια θεωρεί την πιο όμορφη γυναίκα του κινηματογράφου;
Cinema

Brad Pitt: Ποια θεωρεί την πιο όμορφη γυναίκα του κινηματογράφου;

28.05.2026
Black Panther: Ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στο επίκεντρο για τον νέο ήρωα του MCU;
Cinema

Black Panther: Ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στο επίκεντρο για τον νέο ήρωα του MCU;

28.05.2026
Baywatch: Οι θρυλικοί ναυαγοσώστες επέστρεψαν στην άμμο του Venice Beach!
Cinema

Baywatch: Οι θρυλικοί ναυαγοσώστες επέστρεψαν στην άμμο του Venice Beach!

28.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας