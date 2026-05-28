Cinema 28.05.2026

Brad Pitt: Ποια θεωρεί την πιο όμορφη γυναίκα του κινηματογράφου;

Η απρόσμενη επιλογή του διάσημου ηθοποιού που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις την κινηματογραφική ομορφιά
Πόπη Βασιλείου

Ο Brad Pitt, ένας από τους πιο εμβληματικούς και πολυβραβευμένους ηθοποιούς του Hollywood, έχει μιλήσει κατά καιρούς για το πώς αντιλαμβάνεται την ομορφιά και την υποκριτική, και μια παλαιότερη δήλωσή του από τη δεκαετία του ’90 συνεχίζει να συζητιέται, καθώς είχε αποκαλύψει ότι για εκείνον η πιο όμορφη γυναίκα στον κινηματογράφο δεν είναι ένα κλασικό «sex symbol», αλλά η Diane Wiest, μια επιλογή που ανέδειξε μια πιο ουσιαστική πλευρά της σκέψης του.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έγινε σε μια περίοδο όπου ο Brad Pitt βρισκόταν ήδη στο απόγειο της καριέρας του, μετά την επιτυχία της ταινίας «Thelma & Louise», που τον καθιέρωσε ως ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα αστέρια του Hollywood, με την εικόνα του να ταυτίζεται με τον χαρακτηρισμό του sex symbol, έναν ρόλο που ο ίδιος δεν ένιωθε ποτέ απόλυτα άνετα να υιοθετήσει.

Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Tiger Beat, δεν είχε έντονα ανδρικά πρότυπα, όμως στις γυναίκες ηθοποιούς ξεχώριζε τη Diane Wiest, την οποία περιέγραφε με όρους παρουσίας, βάθους και συναισθηματικής δύναμης, στοιχεία που για εκείνον ορίζουν την πραγματική κινηματογραφική ομορφιά.

Η Diane Wiest είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου, με δύο Όσκαρ για τις ταινίες «Hannah and Her Sisters» και «Bullets Over Broadway», ενώ έχει συμμετάσχει και σε σημαντικές ταινίες όπως «Edward Scissorhands», «The Purple Rose of Cairo» και «I Am Sam». Η τοποθέτηση του Brad Pitt δεν αφορά μόνο μια προσωπική γνώμη, αλλά μια ευρύτερη αντίληψη για την ομορφιά στο σινεμά, όπου η ουσία και η ερμηνεία υπερισχύουν της εξωτερικής εικόνας.

Η συζήτηση γύρω από αυτή τη δήλωση παραμένει επίκαιρη, καθώς θέτει το διαχρονικό ερώτημα για το αν η κινηματογραφική ομορφιά καθορίζεται από την εικόνα ή από τη δύναμη που έχει ένας ηθοποιός να επηρεάζει τον θεατή.

