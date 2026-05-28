Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Baywatch: Οι θρυλικοί ναυαγοσώστες επέστρεψαν στην άμμο του Venice Beach!

Οι Michael Bergin, Kelly Packard και David Chokachi επέστρεψαν στο σετ του Baywatch για το πολυπόθητο reboot του Fox
Μαρία Χατζηγιάννη

Η παραλία του Venice Beach στην Καλιφόρνια πλημμύρισε από αναμνήσεις, καθώς η «επιστροφή» μιας σειράς που καθόρισε την ποπ κουλτούρα των 90s είναι πλέον γεγονός. Με αφορμή το πολυαναμενόμενο reboot που ετοιμάζει το δίκτυο Fox, τρία από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του αυθεντικού Baywatch εθεάθησαν την Τετάρτη, 27 Μαΐου, να γυρίζουν σκηνές που προκαλούν ρίγη συγκίνησης στους φανατικούς θαυμαστές.

Ο David Hasselhoff τρέχει στην παραλία ως ναυαγοσώστης του Baywatch.
IMDB

Ο Michael Bergin, ο David Chokachi και η Kelly Packard φόρεσαν ξανά το «κοστούμι» του ναυαγοσώστη, μεταφέροντας την αύρα της παλιάς εποχής στη νέα γενιά. Η 51χρονη Packard, η οποία ενσάρκωσε την April Giminski, πόζαρε με άνεση στον φακό, ενώ ο 58χρονος Chokachi και ο 57χρονος Bergin απέδειξαν ότι παραμένουν σε εξαιρετική φόρμα, φωτογραφίζοντας με σερφ και κάνοντας pushups στην άμμο, ακριβώς όπως έκαναν πριν από δεκαετίες.

«Baywatch»: Η επιστροφή της πιο θρυλικής σειράς των 90’s μόλις απέκτησε teaser

Για τους λάτρεις του franchise, η επιστροφή του Chokachi στον ρόλο του Cody Madison ήταν ήδη γνωστή. Στη νέα σειρά, ο χαρακτήρας του έχει εξελιχθεί σε έναν ώριμο μέντορα που διαχειρίζεται το The Shoreline bar-and-grill, χωρίς όμως να αποχωρίζεται ποτέ το χαρακτηριστικό κόκκινο μαγιό του, καθώς συνεχίζει να παρεμβαίνει όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

Το reboot, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2027, φέρνει στο επίκεντρο τον Hobie Buchannon, τον γιο του θρυλικού Mitch (David Hasselhoff), τον οποίο υποδύεται ο Stephen Amell. Ο Hobie, πλέον αρχηγός των ναυαγοσωστών, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει ριζικά όταν εμφανίζεται ξαφνικά η κόρη του, Charlie, διεκδικώντας τη θέση της στην ομάδα. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Shay Mitchell, Jessica Belkin, Noah Beck, Brooks Nader και Livvy Dunne, υπόσχοντας αδρεναλίνη, έντονες σχέσεις και τις κλασικές διασώσεις που έκαναν το Baywatch παγκόσμιο φαινόμενο.

baywatch
Και ενώ οι παλιοί πρωταγωνιστές δίνουν το «παρών», οι φήμες για περισσότερες επιστροφές οργιάζουν. Η Carmen Electra έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα cameo, δηλώνοντας με αυτοπεποίθηση πως, αν και δεν είναι σίγουρο αν θα μπει στο νερό, το «slow-motion τρέξιμο» παραμένει η ειδικότητά της. Με ένα μείγμα νοσταλγίας και σύγχρονης δράσης, η παραγωγή του Fox υπόσχεται να φέρει ξανά την αίγλη των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας στις οθόνες μας, αποδεικνύοντας ότι το Baywatch είναι μια διαχρονική αποστολή που δεν τελειώνει ποτέ.

BAYWATCH Fox reboot
«Enola Holmes 3»: Η Enola Holmes ετοιμάζεται να φορέσει νυφικό αλλά όλα ανατρέπονται

«Ενώπιος Ενωπίω»: Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται την Κατερίνα Λιόλιου σε μία αποκαλυπτική συζήτηση

«Primetime»: Ο Robert Pattinson «βουτάει» στο σκοτάδι της τηλεόρασης

Brad Pitt: Ποια θεωρεί την πιο όμορφη γυναίκα του κινηματογράφου;

Black Panther: Ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στο επίκεντρο για τον νέο ήρωα του MCU;

«Enola Holmes 3»: Η Enola Holmes ετοιμάζεται να φορέσει νυφικό αλλά όλα ανατρέπονται

Η Lily Collins στα κοσμικά σοκάκια της Μυκόνου λίγο πριν το φινάλε του «Emily in Paris»

6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Από το viral Backrooms μέχρι τον Mads Mikkelsen

The Boroughs: Το νέο «Stranger Things» του Netflix που θα σε κρατήσει ξάγρυπνο

«Ήταν πραγματικά ενδυναμωτικό»: Η Ellie Bamber αποκαλύπτει τι ένιωσε υποδυόμενη την Kate Moss

Jennifer Lopez – Edward James Olmos: Ξανά μαζί 30 χρόνια μετά το θρυλικό «Selena»

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

