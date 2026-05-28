«Primetime»: Ο Robert Pattinson «βουτάει» στο σκοτάδι της τηλεόρασης

Ο Robert Pattinson επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο που υπόσχεται να μας μεταφέρει στην πιο αμφιλεγόμενη εποχή της αμερικανικής τηλεοπτικής ιστορίας. Στη νέα ταινία «Primetime» του σκηνοθέτη Lance Oppenheim, ο Pattinson μεταμορφώνεται στον Chris Hansen, τον δημοσιογράφο που έγινε το πρόσωπο του διαβόητου «To Catch a Predator». Το πρώτο teaser της A24 μας δίνει μια πρώτη γεύση από αυτό το ταξίδι πίσω στο 2006, σε μια περίοδο όπου η τηλεοπτική ηθική και ο δημόσιος διασυρμός έγιναν το απόλυτο prime-time θέαμα.

Το «To Catch a Predator» του NBC δεν ήταν απλώς μια εκπομπή, ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο που «πάτησε» πάνω στην έννοια της δημόσιας δικαιοσύνης, στήνοντας ενέδρες σε άνδρες που πίστευαν ότι συνομιλούσαν με ανήλικους. Μισό δημοσιογραφική έρευνα και μισό ριάλιτι διαπόμπευσης, το σόου κατέγραψε τη στιγμή που η τηλεόραση άρχισε να επενδύει στη δίψα του κοινού για εκδίκηση. Η ταινία δεν επιχειρεί απλώς μια αναπαράσταση, αλλά εξετάζει την επικίνδυνη διασταύρωση της κάμερας με το δικαίωμα στην τιμωρία, θέτοντας καίρια ερωτήματα για τα όρια της ενημέρωσης.

Το παρασκήνιο της πραγματικής εκπομπής ήταν εξίσου σκοτεινό με το περιεχόμενό της. Το 2006, ο θάνατος του Bill Conradt, ενός άνδρα που αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που καλυπτόταν από το συνεργείο του NBC, έγινε το τραγικό σύμβολο για τα όρια που ξεπεράστηκαν. Το «Primetime» φαίνεται να επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό το ηθικό τέλμα: τη στιγμή που η επιθυμία για «τηλεοπτική ιστορία» υπερσκέλιζε την ανθρώπινη ζωή και την ιδιωτικότητα.

Με ένα εξαιρετικό καστ που περιλαμβάνει τους Skyler Gisondo, Merritt Wever και τον Bokeem Woodbine, η ταινία σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Lance Oppenheim στη μυθοπλασία. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η παρουσία της Phoebe Bridgers, η οποία πραγματοποιεί εδώ την πρώτη της ουσιαστική εμφάνιση στον κινηματογράφο. Με την υπογραφή της A24, το «Primetime» αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο συζητημένες ταινίες του φθινοπώρου, λειτουργώντας ως καθρέφτης μιας κοινωνίας που έμαθε να καταναλώνει την ενοχή και τον πόνο ως ψυχαγωγία.