Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV & Media 31.05.2026

Όταν ο Θανάσης Αλευράς σάρωσε στον πρώτο τελικό του «Your Face Sounds Familiar»

Αναδρομή στο Your Face Sounds Familiar του 2013 με τον Θανάση Αλευρά να κερδίζει την κορυφή στην ψηφοφορία του κοινού
Ειρήνη Στόφυλα

Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω, σε μια από τις πιο εμβληματικές και συζητημένες στιγμές της ελληνικής prime time, τότε που η εγχώρια τηλεόραση ανακάλυπτε τη μαγεία του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων. Ήταν το μακρινό 2013 όταν το «Your Face Sounds Familiar» έριξε για πρώτη φορά αυλαία, ολοκληρώνοντας ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό ταξίδι που άλλαξε τα δεδομένα στην ψυχαγωγία και καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές στους δέκτες τους.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της πρώτης σεζόν, οι διαγωνιζόμενοι ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στη σκηνή και απέδειξαν ότι το ταλέντο στην Ελλάδα δεν έχει όρια. Οι μιμήσεις τους άλλοτε συγκίνησαν βαθιά το κοινό και άλλοτε προκάλεσαν αστείρευτο γέλιο, δημιουργώντας ένα τηλεοπτικό φαινόμενο που μνημονεύεται μέχρι σήμερα για το υψηλό του επίπεδο και την αυθεντική του λάμψη.

Η αγωνία εκείνο το κυριακάτικο βράδυ του 2013 είχε χτυπήσει κόκκινο, με την ψηφοφορία του κοινού να διαμορφώνει μια τελική τετράδα γεμάτη ανατροπές και έντονα συναισθήματα. Την τέταρτη θέση είχε καταλάβει η σπουδαία Μαντώ μετά από μια σειρά καθηλωτικών φωνητικών ερμηνειών, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η εκρηκτική Κρυσταλλία, η οποία αποτέλεσε μία από τις πιο φρέσκιες και εντυπωσιακές παρουσίες του διαγωνισμού.

Το silver μετάλλιο και τη δεύτερη θέση είχε κατακτήσει ο απολαυστικός Κρατερός Κατσούλης, που με το αστείρευτο χιούμορ και το υποκριτικό του εκτόπισμα χάρισε στιγμές απίστευτου γέλιου. Ωστόσο, ο μεγάλος θριαμβευτής που κατάφερε να κόψει πρώτος το νήμα και να αναδειχθεί ο απόλυτος νικητής του πρώτου ιστορικού «Your Face Sounds Familiar» ήταν ο σαρωτικός και πολυτάλαντος Θανάσης Αλευράς!

Το μήνυμα αλληλεγγύης που έγραψε ιστορία

Εκείνο που έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη όλων από τον τελικό του 2013, πέρα από το κομμάτι του θεάματος, ήταν το μεγαλείο της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης που χαρακτήρισε το κλείσιμο της βραδιάς. Ο νικητής Θανάσης Αλευράς, φανερά συγκινημένος και πνιγμένος στις αγκαλιές των συμπαικτών του, ανακοίνωσε πως προσφέρει το τελικό χρηματικό έπαθλο στο «Σπίτι του ηθοποιού», στηρίζοντας έμπρακτα τον κλάδο του και τους συναδέλφους του που είχαν ανάγκη.

Το «Your Face Sounds Familiar» δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, αλλά μια γιορτή αλληλεγγύης και τέχνης

Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, ήρθε την τελευταία στιγμή από την ίδια τη διοίκηση του καναλιού, σε μια κίνηση γενναιοδωρίας που δεν είχε προηγούμενο στην ελληνική τηλεόραση. Το κανάλι αποφάσισε να μην περιοριστεί μόνο στο σωματείο του νικητή, αλλά να μοιράσει δια δέκα το συνολικό χρηματικό ποσό, ώστε να ενισχυθούν όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που εκπροσωπούσαν οι δέκα παίκτες από την αρχή του σόου. Αυτή η ανατροπή σκόρπισε δάκρυα χαράς στο πλατό, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι σε εκείνον τον πρώτο τελικό δεν υπήρχε ούτε ένας χαμένος, παρά μόνο κερδισμένοι στο όνομα της προσφοράς.

Κοιτάζοντας πίσω, ο τελικός του πρώτου «Your Face Sounds Familiar» το 2013 έκλεισε έναν ιστορικό κύκλο με τον πιο ιδανικό, συγκινητικό και λαμπερό τρόπο. Ο Θανάσης Αλευράς σφράγισε με τη νίκη του μια πορεία γεμάτη συγκλονιστικές μεταμορφώσεις, κερδίζοντας επάξια την κορυφή και την καθολική αναγνώριση του κοινού. Η απόφαση του σταθμού να μοιράσει το έπαθλο σε όλα τα ιδρύματα υπενθύμισε σε όλους μας την πραγματική αξία της συλλογικότητας και της κοινωνικής συνεισφοράς. Ήταν η στιγμή που αποδείχθηκε ότι η καλή τηλεόραση δεν χρειάζεται ίντριγκες για να πετύχει, αλλά ανθρώπινο πρόσωπο, αληθινό ταλέντο και θετική ενέργεια.

Mad VMA 2026: Οι υποψηφιότητες στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό» που αγκαλιάζουν την καρδιά μας

Η ζωή της Celine Dion γίνεται σειρά με τη σφραγίδα της οικογένειάς της

«After Dark»: Μπογδάνος και Παπακωστοπούλου σε μια «εξομολόγηση» χωρίς φίλτρα
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

