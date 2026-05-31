Mad VMA 2026: Οι υποψηφιότητες στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό» που αγκαλιάζουν την καρδιά μας

Ο παλμός των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ χτυπά δυνατά και η κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό» αποτελεί την πιο αυθεντική γέφυρα ανάμεσα στη διαχρονική ελληνική ψυχή και τον σύγχρονο ήχο. Σε μια μουσική πραγματικότητα που εξελίσσεται συνεχώς, η κατηγορία αυτή αναδεικνύει τις φωνές εκείνες που καταφέρνουν να συνδυάζουν το βίωμα με τη νέα αισθητική, παραμένοντας σταθερές αξίες στις καρδιές του κοινού. Με τη ΔΕΗ να στηρίζει για 6η χρονιά τον πιο εμβληματικό μουσικό θεσμό, το Κλειστό του Tae Kwon Do ετοιμάζεται στις 17 Ιουνίου να υποδεχθεί τους ερμηνευτές που αποδεικνύουν ότι ο λαϊκός ήχος αποτελεί το πιο δυνατό θεμέλιο της ελληνικής διασκέδασης.

Εδώ, το συναίσθημα και η αμεσότητα με τον κόσμο είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον νικητή. Η μάχη για το βραβείο προβλέπεται συγκινητική, καθώς οι κορυφαίοι εκπρόσωποι του λαϊκού ρεπερτορίου αναμετρώνται, έχοντας στις αποσκευές τους επιτυχίες που τραγουδήθηκαν δυνατά σε κάθε γωνιά της χώρας. Ποιος καλλιτέχνης κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με τις πιο έντονες στιγμές του κοινού και να κυριαρχήσει στα stages της Ελλάδας; Ας ρίξουμε μια ματιά στους υποψήφιους που κατάφεραν να κρατήσουν την παράδοση ζωντανή και να την μπολιάσουν με το σήμερα, καθώς και στο πού μπορείτε να τους απολαύσετε live αυτό το καλοκαίρι.

Κωνσταντίνος Αργυρός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποτελεί έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του, καταφέρνοντας να γεφυρώσει με μοναδική επιτυχία τον παραδοσιακό λαϊκό ήχο με τις σύγχρονες ποπ επιταγές. Από το δισκογραφικό του ντεμπούτο το 2008 έως σήμερα, η πορεία του χαρακτηρίζεται από μια σταθερή άνοδο, μετρώντας αμέτρητες επιτυχίες και κορυφαίες διακρίσεις στα Mad Video Music Awards. Πέρα από την κυριαρχία του στα μεγαλύτερα stages της Ελλάδας, έχει κατορθώσει να μεταφέρει τον ελληνικό ήχο στα πέρατα του κόσμου, πραγματοποιώντας sold-out εμφανίσεις σε εμβληματικούς χώρους όπως το Κρατικό Ανάκτορο του Κρεμλίνου, η «Pais Arena» της Ιερουσαλήμ και το επιβλητικό Barclays Center της Νέας Υόρκης, ενώ το διεθνές «Elpida Tour» ταξίδεψε το κοινό από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική.

Η διεθνής του ακτινοβολία επιβεβαιώθηκε περίτρανα στην ιστορική του εμφάνιση στο Barclays Center, όπου αποθεώθηκε από 17.000 θεατές σε μια από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές παραγωγές στη Βόρεια Αμερική, έχοντας στο πλευρό του τον Αμερικανό σταρ A Boogie Wit da Hoodie. Με την ίδια δημιουργική ορμή, ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει να καινοτομεί, παρουσιάζοντας πρόσφατα το τραγούδι «Καμπάνες», ένα σύγχρονο νησιώτικο συρτό σε δική του μουσική, που μεταφέρει τον αυθεντικό ήχο του Αιγαίου και την ελληνική παράδοση με φρέσκια ματιά, γοητεύοντας τόσο τις νεότερες γενιές όσο και το παγκόσμιο κοινό.

Νατάσσα Θεοδωρίδου

Η Νατάσσα Θεοδωρίδου έχει καταγράψει μια από τις πιο επιτυχημένες πορείες στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με πολυάριθμους χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και μεγάλες εμπορικές επιτυχίες που την έχουν καθιερώσει στην κορυφή της δισκογραφίας για δεκαετίες. Στη διάρκεια της καριέρας της έχει συνεργαστεί με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Γιώργος Μουκίδης και ο Αντώνης Βαρδής, ενώ έχει κυκλοφορήσει albums που έγραψαν ιστορία, όπως τα «Δεύτερη αγάπη», «Τόση αγάπη πως να χαθεί» και «Μια κόκκινη γραμμή», τα οποία σημείωσαν μεγάλες πωλήσεις και διαχρονική επιτυχία. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει σημαντικές συνεργασίες και εμφανίσεις με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, διατηρώντας σταθερά ισχυρή παρουσία τόσο στη δισκογραφία όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις μέχρι σήμερα.

Αυτή την περίοδο, η Νατάσα Θεοδωρίδου διανύει μια από τις πιο δημιουργικές και έντονες φάσεις της πορείας της, συνδυάζοντας την επιτυχημένη παρουσία της στις νυχτερινές σκηνές με την κυκλοφορία νέων επιτυχιών. Μετά την ολοκλήρωση μιας εκρηκτικής και sold-out σεζόν στο Έναστρον, η κορυφαία ερμηνεύτρια στρέφει το βλέμμα της στις καλοκαιρινές αποδράσεις, με επίκεντρο το καθιερωμένο της ραντεβού στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας. Εκεί, στις 10 Ιουνίου, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, έχοντας ως «συνοδοιπόρο» το ολοκαίνουργιο τραγούδι της με τίτλο «Φορτηγό». Πρόκειται για ένα αυθεντικό, δυνατό λαϊκό ζεϊμπέκικο που έχει ήδη ξεχωρίσει για τη δυναμική του, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την ικανότητα της Νατάσας να αφουγκράζεται τις επιθυμίες των φίλων του λαϊκού τραγουδιού και να ερμηνεύει κομμάτια που μετατρέπονται άμεσα σε σύγχρονα «κλασικά».

Πέτρος Ιακωβίδης

Ο Πέτρος Ιακωβίδης αποτελεί μια από τις πιο πολυδιάστατες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, συνδυάζοντας το χάρισμα του ερμηνευτή με το σπάνιο ταλέντο του συνθέτη. Από το δισκογραφικό του ντεμπούτο το 2017 με το άλμπουμ «Αποτυπώματα» μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει να χαράξει μια εντυπωσιακή πορεία, υπογράφοντας παράλληλα τεράστιες επιτυχίες για κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Stan. Η σταθερή του παρουσία στα Mad Video Music Awards και οι επιτυχημένες του συνεργασίες επί σκηνής τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες.

Διαρκώς εξελισσόμενος, ο Πέτρος Ιακωβίδης δεν σταματά να εκπλήσσει το κοινό του, προετοιμάζοντας με συνέπεια το επόμενο μεγάλο του βήμα. Στις 11 Μαΐου παρουσίασε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έτσι έχει μάθει», μια δική του σύνθεση σε στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου που κερδίζει τις εντυπώσεις. Το κομμάτι παντρεύει επιδέξια τον σύγχρονο λαϊκό ήχο με ιδιαίτερα balkan στοιχεία, ενώ συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό music video, επιβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος «έτσι έχει μάθει» να πρωταγωνιστεί στη διασκέδαση και να προσφέρει στο κοινό του ήχους που γίνονται αμέσως viral.

Νίκος Οικονομόπουλος

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αποτελεί μία από τις πιο σταθερές και εμβληματικές δυνάμεις του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, διαγράφοντας μια πορεία γεμάτη επιτυχίες από το ντεμπούτο του το 2007 με το άλμπουμ «Πρώτη Αγάπη» έως σήμερα. Η κατάκτηση του βραβείου Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη στα Mad Video Music Awards το 2008 ήταν μόνο η αρχή, καθώς ακολούθησαν αλλεπάλληλες πλατινένιες δισκογραφικές δουλειές και δεκάδες ραδιοφωνικά hits που καθιερώθηκαν ως κλασικά. Με τη μοναδική χροιά του να συγκινεί το κοινό, ο καλλιτέχνης κατάφερε να εξελιχθεί μέσα από «Καταθέσεις Ψυχής» και πολυσυλλεκτικά άλμπουμ, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δισκογραφίας για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Τα τελευταία χρόνια, ο Νίκος Οικονομόπουλος συνεχίζει να βρίσκεται στην απόλυτη κορυφή, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως ο «Έκπτωτος Άγγελος», που κυριάρχησε στα charts, και το πρόσφατο άλμπουμ του «Με λίγα λόγια» (2025). Μετά την επιτυχημένη περιοδεία του το 2024, ο κορυφαίος ερμηνευτής στρέφει πλέον τα βλέμματα πάνω του με την οπτικοποίηση της μεγάλης του επιτυχίας «Με λίγα λόγια». Το music video της συγκλονιστικής αυτής μπαλάντας, μια παραγωγή υψηλής αισθητικής και έντονης συναισθηματικής φόρτισης, αναδεικνύει τη γεμάτη πάθος ερμηνεία του και επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τον ηγετικό του ρόλο και τη διαχρονική σύνδεσή του με το κοινό.

Γιάννης Πλούταρχος

Ο Γιάννης Πλούταρχος αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες ερμηνευτές, με την καριέρα του να εκτοξεύεται στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από δισκογραφικές δουλειές που έγιναν πολλαπλά πλατινένιες, όπως το «Μικρές Φωτογραφίες» και το «Προσωπικά Δεδομένα». Με μια πορεία που χαρακτηρίζεται από τη σταθερή επαφή με το λαϊκό συναίσθημα και τις υψηλές πωλήσεις, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Μίμης Πλέσσας, ο Φοίβος και ο Γιώργος Θεοφάνους, ενώ έχει επιδείξει αξιοσημείωτη καλλιτεχνική εξωστρέφεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιτυχημένη σύμπραξή του με τον Ιταλό Albano Carrisi, η οποία τον οδήγησε μέχρι τη σκηνή του SanRemo, όπου απέσπασε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας.

Παράλληλα με την πολυετή δισκογραφική του παρουσία, ο Γιάννης Πλούταρχος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία και σε άλλους τομείς του θεάματος, συμμετέχοντας ως κριτής σε τηλεοπτικά μουσικά reality και πραγματοποιώντας sold-out εμφανίσεις σε εμβληματικές αθηναϊκές και θεσσαλονικιώτικες σκηνές. Διατηρώντας μια διαρκή δημιουργική ροή, συνεχίζει να κυκλοφορεί νέα hits, όπως το πρόσφατο «Δε Γίνεται». Με τη χαρακτηριστική χροιά του και την ικανότητά του να ανανεώνει τον ήχο του, παραμένει ένας από τους κύριους εκφραστές του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, γεφυρώνοντας με άνεση την παράδοση με τη σημερινή μουσική πραγματικότητα.

Θοδωρής Φέρρης

Ο Θοδωρής Φέρρης αποτελεί έναν από τους πιο αυθεντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης λαϊκής σκηνής, συνδυάζοντας το έντονο συναίσθημα με μια δυναμική ερμηνευτική παρουσία που έχει κερδίσει το κοινό. Με καταγωγή από τη Νέα Υόρκη και μουσικά «γονίδια» από την οικογένειά του, ξεκίνησε την πορεία του στη Θεσσαλονίκη δίπλα σε ονόματα όπως ο Αντώνης Ρέμος, για να καθιερωθεί στη συνέχεια στις μεγαλύτερες πίστες της Αθήνας. Διαγράφοντας μια σταθερή τροχιά επιτυχίας με hits όπως τα «Τα Αμαρτωλά Σου Μάτια» και «Είμαι εδώ για σένα», έχει αποδείξει πως διαθέτει τη στόφα του καλλιτέχνη που ξέρει να γεφυρώνει την παράδοση με τη σημερινή μουσική αισθητική.

Αυτή την περίοδο, ο Θοδωρής Φέρρης απολαμβάνει την αποδοχή ενός καλλιτέχνη που βρίσκεται στο απόγειο της δημιουργικότητάς του, με το νέο του άλμπουμ «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις. Από το χρυσό «Είπες» μέχρι το επιτυχημένο «Αφού Σε Ξεπέρασα», ο δίσκος επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία, ενώ η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου αποτυπώνεται στο διπλό sold-out στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας. Με το φετινό του tour να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ο Θοδωρής Φέρρης ετοιμάζεται να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά τον τίτλο του απόλυτου πρωταγωνιστή του καλοκαιριού.

