«Το Σόι σου»: Ο Μενέλαος έρχεται αντιμέτωπος με το σκοτεινό παρελθόν του

Η ηρεμία της οικογένειας Τριανταφύλλου πρόκειται να διαταραχθεί για τα καλά στο αποψινό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς «Το Σόι σου», καθώς ένα «φάντασμα» από τα παλιά επιστρέφει για να διεκδικήσει την εκδίκησή του. Ο Μενέλαος, ένας άνθρωπος που πάντα προσπαθεί να διατηρεί τις ισορροπίες, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια απόφαση του παρελθόντος που τον κυνηγά μέχρι σήμερα.

Η ιστορία πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω, όταν ο Μενέλαος είχε έρθει σε ρήξη με έναν κρατούμενο, αρνούμενος να τον βοηθήσει να δραπετεύσει. Ο άνδρας εκείνος, ο περιβόητος Αρτέμης (τον οποίο υποδύεται ο Τάσος Σωτηράκης), είχε ορκιστεί εκδίκηση και πλέον είναι ελεύθερος, αποφασισμένος να φέρει εις πέρας το σχέδιρό του.

Η μοίρα, όμως, παίζει ένα περίεργο παιχνίδι στους Τριαντάφυλλους. Ο Αρτέμης καταφέρνει να εντοπίσει το εξοχικό της οικογένειας και, μέσα σε μια στιγμή απόλυτης ατυχίας, η Λυδία πέφτει στην παγίδα. Χωρίς να γνωρίζει ποιον έχει απέναντί της, η Λυδία γίνεται, εν αγνοία της, ο «σύμμαχος» του Αρτέμη, αποκαλύπτοντάς του όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν για να προσεγγίσει τον στόχο του.

Το σκηνικό είναι πλέον έτοιμο για μια αναμέτρηση που ο Μενέλαος φοβόταν εδώ και χρόνια. Η εκδίκηση του Αρτέμη αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, και οι Τριαντάφυλλοι βρίσκονται ξαφνικά στο επίκεντρο μιας περιπέτειας που ξεπερνά τις συνηθισμένες τους οικογενειακές συγκρούσεις.