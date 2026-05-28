Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fitness 28.05.2026

Fartlek: H τεχνική που θα αλλάξει για πάντα το τρέξιμό σου

Πώς το Fartlek μετατρέπει το τρέξιμο από υποχρέωση σε ένα δημιουργικό «παιχνίδι» που απογειώνει την αντοχή σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν έχεις κουραστεί να βλέπεις το τρέξιμο σαν μια δέσμευση με το χρονόμετρο, όπου κάθε δευτερόλεπτο και κάθε χιλιόμετρο πρέπει να είναι απόλυτα υπολογισμένα, ήρθε η ώρα να γνωρίσεις το Fartlek. Πρόκειται για μια σουηδική μέθοδο προπόνησης που μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «παιχνίδι ταχύτητας» και υπόσχεται να βγάλει τον προπονητικό σου «αυτόματο πιλότο» από την εξίσωση, προσφέροντας ελευθερία και αποτελεσματικότητα σε κάθε σου βήμα.

Σε αντίθεση με την κλασική διαλειμματική προπόνηση, όπου ακολουθείς αυστηρά χρονικά διαστήματα υψηλής έντασης και ξεκούρασης, το Fartlek είναι μια αυθόρμητη διαδικασία. Εδώ, δεν υπάρχει «πρέπει» και «αυστηρό πρόγραμμα». Η προπόνησή σου γίνεται μια διαισθητική εμπειρία όπου επιλέγεις πότε θα «πατήσεις γκάζι» και πότε θα «τραβήξεις χειρόφρενο», βασιζόμενος αποκλειστικά στο πώς νιώθει το σώμα σου εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.

Τι είναι και πώς λειτουργεί στην πράξη

Ο αθλητίατρος Leonardo Oliveira εξηγεί πως αυτή η μέθοδος «κάνει το τρέξιμο πιο δυναμικό, συνδυάζοντας υψηλές και χαμηλές εντάσεις με έναν τρόπο που ρέει φυσικά, χωρίς τη μηχανική πίεση του ρολογιού». Στην πράξη, δεν διακόπτεις την κίνηση, αλλά εναλλάσσεις ρυθμούς με βάση το ένστικτό σου. Μπορεί, για παράδειγμα, να αποφασίσεις να επιταχύνεις μέχρι το επόμενο φανάρι και, μόλις φτάσεις, να επανέλθεις σε έναν πιο ήπιο ρυθμό μέχρι να νιώσεις έτοιμος να επαναλάβεις την προσπάθεια.

Γιατί το Fartlek υπερτερεί

Μην αφήσεις την ελευθερία του να σε ξεγελάσει, καθώς το γεγονός ότι δεν ακολουθείς χρονόμετρο δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύεις σκληρά. Αντιθέτως, διατηρείς τον καρδιακό σου ρυθμό σε εγρήγορση, αναγκάζοντας το καρδιαγγειακό σου σύστημα να προσαρμόζεται συνεχώς στις απότομες μεταβολές της έντασης, ενώ παράλληλα μαθαίνεις στο σώμα σου να ανακάμπτει πιο γρήγορα από τις έντονες προσπάθειες. Επιπλέον, το Fartlek προσφέρει μια σημαντική πνευματική αναζωογόνηση, καθώς σπάει τη μονοτονία της διαδρομής, αφού αντί να κοιτάς την οθόνη του ρολογιού, κοιτάς τον δρόμο και τους στόχους που θέτεις εσύ ο ίδιος.

Πώς να το εφαρμόσεις σήμερα κιόλας

Η ομορφιά του Fartlek έγκειται στην απλότητά του και στο ότι δεν χρειάζεσαι εξοπλισμό. Ξεκίνα πάντα με 10-15 λεπτά χαλαρού τρεξίματος για να προετοιμάσεις τους μυς και τις αρθρώσεις σου. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε το περιβάλλον σου ως «προπονητή» διαλέγοντας στόχους, όπως μια κολόνα της ΔΕΗ, ένα δέντρο ή ένα παγκάκι, μέχρι τα οποία θα τρέχεις πιο γρήγορα. Μόλις φτάσεις, χαλάρωσε τον ρυθμό σου μέχρι να νιώσεις ότι ανέκτησες τις ανάσες σου και κλείσε την προπόνησή σου με 5-10 λεπτά πολύ χαλαρού τρεξίματος και μερικές διατάσεις.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Fartlek δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση, αλλά η σχέση σου με την άσκηση. Όταν αφαιρείς την πίεση του «πρέπει να τρέξω με συγκεκριμένη ταχύτητα», μειώνεις το άγχος και το τρέξιμο μετατρέπεται σε δημιουργική διαδικασία. Την επόμενη φορά που θα βγεις για τρέξιμο, ξέχασε τους αριθμούς και άκου μόνο το σώμα σου, καθώς ίσως ανακαλύψεις ότι είσαι πολύ πιο ικανός και χαρούμενος απ’ όσο νόμιζες.

