Τι να φας μετά την γυμναστική – 5 τροφές για γρήγορη αποκατάσταση

Η αποκατάσταση μετά τη γυμναστική είναι εξίσου σημαντική με την ίδια τη γυμναστική, ειδικά όταν θέλεις να δεις πραγματικά αποτελέσματα και να νιώσεις το σώμα σου δυνατό και γεμάτο ενέργεια. Πολλοί νομίζουν ότι το recovery εξαρτάται μόνο από τον ύπνο ή τις διατάσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι η διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο.

Οι σωστές τροφές μπορούν όχι μόνο να μειώσουν τον μυϊκό πόνο, αλλά και να επιταχύνουν την επιστροφή σου στο επόμενο workout. Όσο πιο γρήγορα ανακάμπτεις, τόσο πιο σταθερά κάνεις προπονήσεις και τόσο πιο γρήγορα χτίζεις αντοχή και δύναμη.

Σε μια εποχή που τα workouts γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας η επιλογή των κατάλληλων μεταπροπονητικών τροφών μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Οι παρακάτω 5 τροφές είναι εύκολες, οικονομικές, ιδανικές για όσους ζουν σε γρήγορους ρυθμούς και προσφέρουν ό,τι χρειάζονται οι μυς: πρωτεΐνη, ηλεκτρολύτες, ενέργεια και αντιοξειδωτική δράση. Αν τις εντάξεις στη διατροφή σου μετά την άσκηση, θα δεις το σώμα σου να ανταποκρίνεται καλύτερα και ο πόνος της επόμενης μέρας θα μειωθεί αισθητά.

1. Αυγά

Τα αυγά είναι μια από τις πιο πλήρεις τροφές για μετά τη γυμναστική, καθώς περιέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζονται για μυϊκή επιδιόρθωση. Επιπλέον, ο κρόκος είναι γεμάτος βιταμίνες Β που βοηθούν την ενέργεια να επανέλθει γρήγορα. Είναι ιδανικά για πρωινές προπονήσεις ή για όσους θέλουν κάτι χορταστικό και εύκολο.

2. Μπανάνες

Οι μπανάνες είναι η απόλυτη πηγή καλίου, ενός ηλεκτρολύτη που χάνεται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Βοηθούν στην αποφυγή κράμπων και αποκαθιστούν την ισορροπία υγρών στον οργανισμό. Επιπλέον, οι φυσικοί υδατάνθρακες που περιέχουν δίνουν γρήγορη ενέργεια στους κουρασμένους μυς.

3. Μύρτιλλα

Τα μύρτιλλα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τη φλεγμονή και τον μυϊκό πόνο μετά την προπόνηση. Έρευνες δείχνουν ότι βοηθούν τον οργανισμό να ανακάμψει ταχύτερα και προσφέρουν φυσική υποστήριξη στο ανοσοποιητικό. Ιδανικά για smoothie ή σαν topping στο γιαούρτι.

4. Ρύζι & άπαχη πρωτεΐνη

Ο συνδυασμός υδατανθράκων και καθαρής πρωτεΐνης, όπως κοτόπουλο, τόνος ή tofu, είναι από τους πιο αποτελεσματικούς για μετά την άσκηση. Το ρύζι προσφέρει άμεση ενέργεια, ενώ η πρωτεΐνη βοηθά στην επιδιόρθωση των μυϊκών ινών. Θέλεις κάτι που να σε χορτάσει χωρίς να σε βαραίνει; Αυτός είναι ο τέλειος συνδυασμός.

5. Σοκολατούχο γάλα

Αν και ακούγεται… ένοχη απόλαυση, το σοκολατούχο γάλα έχει την ιδανική αναλογία υδατανθράκων και πρωτεΐνης για recovery. Ενυδατώνει, αναπληρώνει τα επίπεδα γλυκογόνου και βοηθά στη μείωση του μυϊκού πόνου. Είναι τέλειο για μετά από έντονα workouts ή cardio.

Η σωστή αποκατάσταση δεν χρειάζεται να είναι ούτε περίπλοκη ούτε ακριβή. Με λίγες βασικές επιλογές μπορείς να δώσεις στο σώμα σου όλα όσα χρειάζεται για να επανέλθει πιο γρήγορα και πιο δυνατά. Οι πέντε τροφές που είδες παραπάνω είναι εύκολες, νόστιμες και διαθέσιμες παντού, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για κακή μεταπροπονητική διατροφή. Αν τις ενσωματώσεις στη ρουτίνα σου, θα δεις το σώμα σου να ανταποκρίνεται με τρόπους που ίσως δεν περίμενες.

