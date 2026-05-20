Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πόπη Βασιλείου

Το καλοκαίρι έχει ήδη φτάσει και μαζί του έρχεται και η γνωστή σκέψη που πιάνει τους περισσότερους: πιο «σφιχτό» σώμα, πιο δυνατή μέση και φυσικά πιο γραμμωμένοι κοιλιακοί. Αν υπάρχει ένα σημείο που τραβάει πάντα την προσοχή όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυτό είναι οι πλάγιοι κοιλιακοί, καθώς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σιλουέτα και δίνουν αυτή τη σμιλεμένη εικόνα στη μέση που κάνει τη διαφορά τόσο στην παραλία όσο και στα καθημερινά outfits.

Οι πλάγιοι κοιλιακοί δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης. Συμμετέχουν στη σταθερότητα του κορμού, στη σωστή στάση του σώματος και στη συνολική δύναμη της μέσης. Όταν ενεργοποιούνται σωστά μέσα από συγκεκριμένες ασκήσεις, βοηθούν όχι μόνο στη γράμμωση αλλά και στη λειτουργικότητα του σώματος στην καθημερινότητα.

Η πιο βασική και αποτελεσματική άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς είναι η γνωστή πλαϊνή σανίδα (side plank). Μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά όταν εκτελείται σωστά, ενεργοποιεί σε βάθος όλο το πλάι του κορμού.

Πώς εκτελείς σωστά την άσκηση:

  • Ξαπλώνεις στο πλάι και στηρίζεσαι στον αγκώνα σου, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον ώμο.
  • Τεντώνεις τα πόδια σου και τα στοιχίζεις το ένα πάνω στο άλλο.
  • Σηκώνεις τη λεκάνη από το έδαφος μέχρι το σώμα να σχηματίσει μία ευθεία γραμμή.
  • Κρατάς τον κορμό σφιχτό και το βλέμμα μπροστά, χωρίς να «πέφτει» η λεκάνη.
  • Διατηρείς τη θέση για 20–40 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνεις και από τις δύο πλευρές.

Αν θέλεις να ανεβάσεις τον βαθμό δυσκολίας, μπορείς να προσθέσεις μικρές κινήσεις, όπως ανύψωση του πάνω ποδιού ή περιστροφές του κορμού. Έτσι, η άσκηση γίνεται ακόμα πιο απαιτητική και ενεργοποιεί περισσότερο τους πλάγιους κοιλιακούς.

Πηγή: Pexels

Το σημαντικό δεν είναι μόνο να κάνεις την άσκηση, αλλά να τη κάνεις με συνέπεια. Λίγα λεπτά την ημέρα αρκούν για να δεις σταδιακά αλλαγή στη δύναμη και στη γράμμωση της περιοχής.

