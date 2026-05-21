Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 21.05.2026

Τέλειοι γλουτοί χωρίς γυμναστήριο – Η απλή άσκηση που κάνει τη διαφορά

Μία απλή αλλά εξαιρετικά στοχευμένη άσκηση που ενεργοποιεί τον μεγάλο γλουτιαίο και βοηθά στη γράμμωση και σύσφιξη
Πόπη Βασιλείου

Αν θέλεις να δουλέψεις το σώμα σου και συγκεκριμένα τους γλουτούς σου χωρίς περίπλοκα προγράμματα και χωρίς απαραίτητα εξοπλισμό, τότε η άσκηση που χρειάζεσαι είναι τα glute bridges. Είναι από τις πιο απλές αλλά ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικές κινήσεις για ενεργοποίηση και σύσφιξη των γλουτιαίων μυών.

Ξαπλώνεις ανάσκελα στο πάτωμα, με τα γόνατα λυγισμένα και τα πέλματα σταθερά στο έδαφος στο άνοιγμα των γοφών. Τα χέρια σου είναι χαλαρά δίπλα στο σώμα. Στη συνέχεια, ανεβάζεις τη λεκάνη προς τα πάνω μέχρι το σώμα σου να σχηματίσει μια ευθεία γραμμή από τους ώμους μέχρι τα γόνατα. Στην κορυφή σφίγγεις έντονα τους γλουτούς για 1-2 δευτερόλεπτα και κατεβαίνεις αργά.

Αυτό που κάνει την άσκηση τόσο αποτελεσματική είναι ότι απομονώνει τους γλουτούς και τους αναγκάζει να δουλέψουν χωρίς να «κλέβουν» άλλες μυϊκές ομάδες. Για να δεις πραγματική διαφορά:

  • κράτα αργό ρυθμό στην κίνηση
  • σφίγγε τους γλουτούς στην κορυφή
  • μην αφήνεις τη λεκάνη να πέφτει απότομα
  • κράτα σταθερή αναπνοή
  • πόσο συχνά να την κάνεις

Μπορείς να ξεκινήσεις με: 3 σετ των 15-20 επαναλήψεων 3 έως 4 φορές την εβδομάδα. Αν θέλεις μεγαλύτερη πρόκληση, μπορείς να προσθέσεις βάρος στη λεκάνη ή να κάνεις μονόπλευρα glute bridges.

Πηγή: Unsplash

Tip: αντί να σκέφτεσαι απλώς την ανύψωση, επικεντρώσου στο «σφίξιμο» των γλουτών στην κορυφή. Εκεί γίνεται η πραγματική ενεργοποίηση και εκεί χτίζεται το αποτέλεσμα.

