Life 19.05.2026

Πονάει ο αυχένας σου όλη μέρα στον υπολογιστή; Η άσκηση που θα σε βοηθήσει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Δεν χρειάζεσαι ούτε εξοπλισμό ούτε γυμναστήριο για να δώσεις στον αυχένα σου την αποσυμπίεση που ζητά μετά από μια δύσκολη μέρα
Πόπη Βασιλείου

Ο πόνος στον αυχένα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συχνά προβλήματα της καθημερινότητας, ειδικά για όσους περνούν πολλές ώρες καθισμένοι ή σκυμμένοι πάνω από μια οθόνη. Αν νιώθεις συχνά τον αυχένα σου «πιασμένο», αν ξυπνάς με βάρος στους ώμους ή αν μετά από λίγες ώρες στο κινητό και τον υπολογιστή αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς καν να γυρίσεις εύκολα το κεφάλι σου, τότε δεν είσαι ο μόνος. Το καλό νέο είναι πως δεν χρειάζεσαι απαραίτητα φάρμακα ή δύσκολες θεραπείες για να νιώσεις καλύτερα. Μερικές φορές, μια σωστή και στοχευμένη άσκηση μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.

Μία από τις πιο γνωστές ασκήσεις που προτείνουν φυσικοθεραπευτές για την αποσυμπίεση του αυχένα είναι η λεγόμενη «chin tuck», δηλαδή η κίνηση επαναφοράς του κεφαλιού προς τα πίσω. Μπορεί να ακούγεται απλή, όμως θεωρείται εξαιρετικά αποτελεσματική γιατί βοηθά τη στάση του σώματος και μειώνει την πίεση που συσσωρεύεται στον αυχένα από την κακή στάση.

Αυτή είναι η άσκηση που θα σου αλλάξει όλο το σώμα

Η άσκηση γίνεται πολύ εύκολα. Κάθεσαι ή στέκεσαι με ίσια πλάτη και κοιτάς ευθεία μπροστά. Από εκεί, τραβάς απαλά το κεφάλι σου προς τα πίσω, σαν να προσπαθείς να κάνεις «διπλοσάγονο». Δεν σκύβεις το κεφάλι προς τα κάτω, ούτε το σηκώνεις ψηλά. Η κίνηση πρέπει να είναι μικρή και ελεγχόμενη. Κρατάς τη θέση για περίπου 5 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνεις 8-10 φορές. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη άσκηση τόσο σημαντική είναι ότι «ξυπνά» τους βαθύτερους μυς του αυχένα που συνήθως αδρανούν όταν περνάς ώρες μπροστά από οθόνες. Με τον καιρό, το κεφάλι μετακινείται προς τα εμπρός και ο αυχένας αναγκάζεται να σηκώνει συνεχώς περισσότερο βάρος. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί ειδικοί αποκαλούν το φαινόμενο αυτό «tech neck», δηλαδή αυχένας από την υπερβολική χρήση τεχνολογίας.

Παράλληλα, βοηθά πολύ και μία ήπια διάταση των ώμων και του αυχένα. Μπορείς να γείρεις αργά το κεφάλι σου δεξιά και αριστερά, κρατώντας κάθε πλευρά για μερικά δευτερόλεπτα χωρίς πίεση ή απότομες κινήσεις. Ο στόχος δεν είναι να «τραβήξεις» τον μυ όσο περισσότερο γίνεται, αλλά να του επιτρέψεις να χαλαρώσει σταδιακά. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η καθημερινή στάση σου. Αν δουλεύεις πολλές ώρες σε laptop, προσπάθησε η οθόνη να βρίσκεται πιο ψηλά ώστε να μη σκύβεις συνεχώς. Το ίδιο ισχύει και για το κινητό. Όσο περισσότερο κοιτάς προς τα κάτω, τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται στον αυχένα σου.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Φυσικά, αν ο πόνος είναι έντονος, επίμονος ή συνοδεύεται από μουδιάσματα και πονοκεφάλους, τότε χρειάζεται αξιολόγηση από γιατρό ή φυσικοθεραπευτή. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ήπια καθημερινή κίνηση μπορεί πραγματικά να αλλάξει το πώς αισθάνεσαι μέσα στη μέρα.

5 ασκήσεις που θα κάνουν την καμπούρα… παρελθόν

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

άσκηση αυχένας γυμναστική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Unplugged Stories: «Το κεφάλαιο Eurovision δεν έχει κλείσει για μένα»

Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Unplugged Stories: «Το κεφάλαιο Eurovision δεν έχει κλείσει για μένα»

19.05.2026
Επόμενο
Πώς να κρατήσεις τα φρούτα σου φρέσκα σαν την πρώτη μέρα – 7 hacks που θα σε σώσουν

Πώς να κρατήσεις τα φρούτα σου φρέσκα σαν την πρώτη μέρα – 7 hacks που θα σε σώσουν

19.05.2026

Δες επίσης

Πώς να κρατήσεις τα φρούτα σου φρέσκα σαν την πρώτη μέρα – 7 hacks που θα σε σώσουν
Life

Πώς να κρατήσεις τα φρούτα σου φρέσκα σαν την πρώτη μέρα – 7 hacks που θα σε σώσουν

19.05.2026
«Chiffon nails»: Η minimal τάση που επαναφέρει την ήσυχη πολυτέλεια στο καλοκαιρινό μανικιούρ
Beauty

«Chiffon nails»: Η minimal τάση που επαναφέρει την ήσυχη πολυτέλεια στο καλοκαιρινό μανικιούρ

19.05.2026
Τρέξε ακόμη πιο μακριά με τα Forerunner 70 και Forerunner 170 από την Garmin
Fashion

Τρέξε ακόμη πιο μακριά με τα Forerunner 70 και Forerunner 170 από την Garmin

19.05.2026
Κάννες 2026: Η ήσυχη πολυτέλεια του λευκού φορέματος κατακτά το κόκκινο χαλί
Fashion

Κάννες 2026: Η ήσυχη πολυτέλεια του λευκού φορέματος κατακτά το κόκκινο χαλί

19.05.2026
Γενοκτονία των Ποντίων: Η 19η Μαΐου 1919 και η σκοτεινή διαδρομή που σημάδεψε 353.000 ζωές
Life

Γενοκτονία των Ποντίων: Η 19η Μαΐου 1919 και η σκοτεινή διαδρομή που σημάδεψε 353.000 ζωές

19.05.2026
Η Χριστίνα Μπόμπα για πρώτη φορά στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ των Καννών – Η εκθαμβωτική εμφάνιση
Fashion

Η Χριστίνα Μπόμπα για πρώτη φορά στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ των Καννών – Η εκθαμβωτική εμφάνιση

19.05.2026
Facelift Brows: Πώς να πετύχεις τη νέα hot τάση στα φρύδια σου χωρίς να αγγίξεις το τσιμπιδάκι
Beauty

Facelift Brows: Πώς να πετύχεις τη νέα hot τάση στα φρύδια σου χωρίς να αγγίξεις το τσιμπιδάκι

19.05.2026
Πρόβα νυφικού για την Dua Lipa; Φόρεσε το εμβληματικό Versace νυφικό της Kate Moss από το 1995
Fashion

Πρόβα νυφικού για την Dua Lipa; Φόρεσε το εμβληματικό Versace νυφικό της Kate Moss από το 1995

19.05.2026
Θες να κάψεις εύκολα και γρήγορα λίπος – Η άσκηση που θα σε σώσει
Fitness

Θες να κάψεις εύκολα και γρήγορα λίπος – Η άσκηση που θα σε σώσει

18.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη