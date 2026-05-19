Πονάει ο αυχένας σου όλη μέρα στον υπολογιστή; Η άσκηση που θα σε βοηθήσει

Ο πόνος στον αυχένα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συχνά προβλήματα της καθημερινότητας, ειδικά για όσους περνούν πολλές ώρες καθισμένοι ή σκυμμένοι πάνω από μια οθόνη. Αν νιώθεις συχνά τον αυχένα σου «πιασμένο», αν ξυπνάς με βάρος στους ώμους ή αν μετά από λίγες ώρες στο κινητό και τον υπολογιστή αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς καν να γυρίσεις εύκολα το κεφάλι σου, τότε δεν είσαι ο μόνος. Το καλό νέο είναι πως δεν χρειάζεσαι απαραίτητα φάρμακα ή δύσκολες θεραπείες για να νιώσεις καλύτερα. Μερικές φορές, μια σωστή και στοχευμένη άσκηση μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.

Μία από τις πιο γνωστές ασκήσεις που προτείνουν φυσικοθεραπευτές για την αποσυμπίεση του αυχένα είναι η λεγόμενη «chin tuck», δηλαδή η κίνηση επαναφοράς του κεφαλιού προς τα πίσω. Μπορεί να ακούγεται απλή, όμως θεωρείται εξαιρετικά αποτελεσματική γιατί βοηθά τη στάση του σώματος και μειώνει την πίεση που συσσωρεύεται στον αυχένα από την κακή στάση.

Η άσκηση γίνεται πολύ εύκολα. Κάθεσαι ή στέκεσαι με ίσια πλάτη και κοιτάς ευθεία μπροστά. Από εκεί, τραβάς απαλά το κεφάλι σου προς τα πίσω, σαν να προσπαθείς να κάνεις «διπλοσάγονο». Δεν σκύβεις το κεφάλι προς τα κάτω, ούτε το σηκώνεις ψηλά. Η κίνηση πρέπει να είναι μικρή και ελεγχόμενη. Κρατάς τη θέση για περίπου 5 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνεις 8-10 φορές. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη άσκηση τόσο σημαντική είναι ότι «ξυπνά» τους βαθύτερους μυς του αυχένα που συνήθως αδρανούν όταν περνάς ώρες μπροστά από οθόνες. Με τον καιρό, το κεφάλι μετακινείται προς τα εμπρός και ο αυχένας αναγκάζεται να σηκώνει συνεχώς περισσότερο βάρος. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί ειδικοί αποκαλούν το φαινόμενο αυτό «tech neck», δηλαδή αυχένας από την υπερβολική χρήση τεχνολογίας.

Παράλληλα, βοηθά πολύ και μία ήπια διάταση των ώμων και του αυχένα. Μπορείς να γείρεις αργά το κεφάλι σου δεξιά και αριστερά, κρατώντας κάθε πλευρά για μερικά δευτερόλεπτα χωρίς πίεση ή απότομες κινήσεις. Ο στόχος δεν είναι να «τραβήξεις» τον μυ όσο περισσότερο γίνεται, αλλά να του επιτρέψεις να χαλαρώσει σταδιακά. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η καθημερινή στάση σου. Αν δουλεύεις πολλές ώρες σε laptop, προσπάθησε η οθόνη να βρίσκεται πιο ψηλά ώστε να μη σκύβεις συνεχώς. Το ίδιο ισχύει και για το κινητό. Όσο περισσότερο κοιτάς προς τα κάτω, τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται στον αυχένα σου.

Φυσικά, αν ο πόνος είναι έντονος, επίμονος ή συνοδεύεται από μουδιάσματα και πονοκεφάλους, τότε χρειάζεται αξιολόγηση από γιατρό ή φυσικοθεραπευτή. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ήπια καθημερινή κίνηση μπορεί πραγματικά να αλλάξει το πώς αισθάνεσαι μέσα στη μέρα.

