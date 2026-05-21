Ghosting και «block delete»: Η νέα τάση που αλλάζει τον τρόπο που τελειώνουν οι σχέσεις

Ζεις σε μια εποχή όπου οι σχέσεις δεν τελειώνουν πάντα με μια κουβέντα, αλλά με σιωπή. Δεν υπάρχει πάντα εξήγηση, δεν υπάρχει ξεκάθαρο «τέλος», υπάρχει μόνο ένα κενό chat, μια εξαφάνιση από τα social, ένα προφίλ που απλώς σταματά να απαντά. Το ghosting και το λεγόμενο «block delete» έχουν γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοτίβα στις σύγχρονες σχέσεις, αφήνοντας πίσω τους περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Το ghosting περιγράφει ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά: κάποιος αποσύρεται ξαφνικά από τη ζωή σου χωρίς καμία προειδοποίηση. Δεν απαντά σε μηνύματα, δεν εξηγεί, δεν δίνει closure. Απλώς χάνεται. Και το «block delete» έρχεται να ολοκληρώσει αυτό το ψηφιακό σβήσιμο, όπου η επαφή κόβεται ολοκληρωτικά μέσα από μια κίνηση στο κινητό.

Αυτό το φαινόμενο δεν είναι απλώς τεχνολογικό, είναι βαθιά συναισθηματικό. Σε αφήνει σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, όπου προσπαθείς να καταλάβεις τι πήγε λάθος χωρίς να έχεις καν δεδομένα. Και όσο πιο γρήγορα κινούνται οι σχέσεις μέσα από οθόνες, τόσο πιο εύκολο φαίνεται να «εξαφανιστεί» κάποιος αντί να μιλήσει.

Στην πραγματικότητα, το ghosting και το block delete λένε πολλά για τον τρόπο που σχετιζόμαστε σήμερα. Δείχνουν μια δυσκολία στη διαχείριση της σύγκρουσης, αλλά και μια νέα συνήθεια: το να κλείνεις καταστάσεις με ένα κουμπί αντί με μια συζήτηση. Κι αυτό αλλάζει τον τρόπο που βιώνεις το τέλος μιας σχέσης.





Το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι η απουσία του άλλου, αλλά η έλλειψη εξήγησης. Γιατί όταν δεν υπάρχει «γιατί», το μυαλό γεμίζει σενάρια. Και κάπου εκεί το ghosting γίνεται όχι απλώς μια συμπεριφορά, αλλά μια εμπειρία που σε αναγκάζει να επαναπροσδιορίσεις το πώς εμπιστεύεσαι και πώς αφήνεις τους ανθρώπους να μπουν στη ζωή σου.

