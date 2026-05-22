«Couture»: Η Angelina Jolie επιστρέφει με μια ταινία που καθρεφτίζει τη ζωή της

Η Angelina Jolie επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Couture», σε σκηνοθεσία της Alice Winocour, μέσα από έναν ρόλο που αγγίζει θέματα βαθιά προσωπικά, όπως ο καρκίνος, η απώλεια και η επανεκτίμηση της ζωής. Η ηθοποιός ενσαρκώνει τη Maxine, μια σκηνοθέτιδα που έρχεται αντιμέτωπη με διάγνωση καρκίνου του μαστού, γεγονός που τη φέρνει αντιμέτωπη με τις επιλογές, τις σχέσεις και την ίδια της την ταυτότητα.

Η ταινία αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς για την Angelina Jolie το θέμα της ασθένειας δεν είναι ξένο. Η ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για την απώλεια της μητέρας της, Marcheline Bertrand, από καρκίνο το 2007, ενώ έχει υποβληθεί σε προληπτικές χειρουργικές επεμβάσεις μετά την ανίχνευση της γονιδιακής μετάλλαξης BRCA1. Αυτή η προσωπική διαδρομή φαίνεται να επηρεάζει βαθιά την ερμηνεία της στο «Couture», προσδίδοντας στον ρόλο μια σπάνια αλήθεια και ευαισθησία.

Μιλώντας στο Entertainment Tonight κατά την πρεμιέρα της ταινίας στο TIFF, η Jolie τόνισε τη συναισθηματική δυσκολία του ρόλου, λέγοντας: «Είμαι 50 τώρα και η μητέρα μου και η γιαγιά μου βρίσκονταν ήδη σε χημειοθεραπεία σε αυτή την ηλικία. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν λυτρωτικό». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει το βάθος με το οποίο η ηθοποιός προσέγγισε τον ρόλο, συνδέοντας την τέχνη με την προσωπική της εμπειρία ζωής.

Το «Couture» δεν λειτουργεί μόνο ως μια κινηματογραφική ιστορία, αλλά και ως ένα συναισθηματικό πεδίο στο οποίο η Jolie επεξεργάζεται μνήμες, φόβους και εσωτερικές διαδρομές. Η ερμηνεία της αναμένεται να συζητηθεί έντονα, καθώς συνδυάζει την καλλιτεχνική της ωριμότητα με μια βαθιά ανθρώπινη ευαισθησία. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 26 Ιουνίου.

Η επιστροφή της Angelina Jolie στο σινεμά με αυτόν τον ρόλο επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την ικανότητά της να επιλέγει έργα που ξεπερνούν τη μυθοπλασία και αγγίζουν υπαρξιακά ζητήματα, μετατρέποντας το «Couture» σε μια από τις πιο αναμενόμενες δραματικές ταινίες της χρονιάς.

