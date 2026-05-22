Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 22.05.2026

«Couture»: Η Angelina Jolie επιστρέφει με μια ταινία που καθρεφτίζει τη ζωή της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Angelina Jolie επιστρέφει στον κινηματογράφο με την ταινία «Couture», σε μια δραματική ιστορία που αγγίζει βαθιά προσωπικά θέματα
Πόπη Βασιλείου

Η Angelina Jolie επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Couture», σε σκηνοθεσία της Alice Winocour, μέσα από έναν ρόλο που αγγίζει θέματα βαθιά προσωπικά, όπως ο καρκίνος, η απώλεια και η επανεκτίμηση της ζωής. Η ηθοποιός ενσαρκώνει τη Maxine, μια σκηνοθέτιδα που έρχεται αντιμέτωπη με διάγνωση καρκίνου του μαστού, γεγονός που τη φέρνει αντιμέτωπη με τις επιλογές, τις σχέσεις και την ίδια της την ταυτότητα.

angelina_jolie
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς για την Angelina Jolie το θέμα της ασθένειας δεν είναι ξένο. Η ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για την απώλεια της μητέρας της, Marcheline Bertrand, από καρκίνο το 2007, ενώ έχει υποβληθεί σε προληπτικές χειρουργικές επεμβάσεις μετά την ανίχνευση της γονιδιακής μετάλλαξης BRCA1. Αυτή η προσωπική διαδρομή φαίνεται να επηρεάζει βαθιά την ερμηνεία της στο «Couture», προσδίδοντας στον ρόλο μια σπάνια αλήθεια και ευαισθησία.

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η 21χρονη Zahara εμφανίστηκε στην αποφοίτησή της χωρίς το επίθετό της

Μιλώντας στο Entertainment Tonight κατά την πρεμιέρα της ταινίας στο TIFF, η Jolie τόνισε τη συναισθηματική δυσκολία του ρόλου, λέγοντας: «Είμαι 50 τώρα και η μητέρα μου και η γιαγιά μου βρίσκονταν ήδη σε χημειοθεραπεία σε αυτή την ηλικία. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν λυτρωτικό». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει το βάθος με το οποίο η ηθοποιός προσέγγισε τον ρόλο, συνδέοντας την τέχνη με την προσωπική της εμπειρία ζωής.

Το «Couture» δεν λειτουργεί μόνο ως μια κινηματογραφική ιστορία, αλλά και ως ένα συναισθηματικό πεδίο στο οποίο η Jolie επεξεργάζεται μνήμες, φόβους και εσωτερικές διαδρομές. Η ερμηνεία της αναμένεται να συζητηθεί έντονα, καθώς συνδυάζει την καλλιτεχνική της ωριμότητα με μια βαθιά ανθρώπινη ευαισθησία. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 26 Ιουνίου. 

Η επιστροφή της Angelina Jolie στο σινεμά με αυτόν τον ρόλο επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την ικανότητά της να επιλέγει έργα που ξεπερνούν τη μυθοπλασία και αγγίζουν υπαρξιακά ζητήματα, μετατρέποντας το «Couture» σε μια από τις πιο αναμενόμενες δραματικές ταινίες της χρονιάς.

Από το Hollywood στα K-pop teasers – Η Shiloh Jolie κάνει το βήμα που κανείς δεν περίμενε

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANGELINA JOLIE ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ghosting και «block delete»: Η νέα τάση που αλλάζει τον τρόπο που τελειώνουν οι σχέσεις

Ghosting και «block delete»: Η νέα τάση που αλλάζει τον τρόπο που τελειώνουν οι σχέσεις

21.05.2026
Επόμενο
Η Kylie Minogue που δεν σου είχαν δείξει ποτέ – 9 αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ που σοκάρει

Η Kylie Minogue που δεν σου είχαν δείξει ποτέ – 9 αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ που σοκάρει

22.05.2026

Δες επίσης

«Emily in Paris»: Η αυλαία πέφτει μετά την 6η season – Το μεγάλο φινάλε που ετοιμάζει το Netflix στην Ελλάδα
Cinema

«Emily in Paris»: Η αυλαία πέφτει μετά την 6η season – Το μεγάλο φινάλε που ετοιμάζει το Netflix στην Ελλάδα

22.05.2026
Stranger Things: Οι υπαινιγμοί για το μέλλον της Eleven και το ενδεχόμενο νέων ιστοριών στο Upside Down
Cinema

Stranger Things: Οι υπαινιγμοί για το μέλλον της Eleven και το ενδεχόμενο νέων ιστοριών στο Upside Down

21.05.2026
«James Bond»: Ποιος θα φορέσει το κοστούμι του 007 – Το casting και τα ονόματα που συζητιούνται
Cinema

«James Bond»: Ποιος θα φορέσει το κοστούμι του 007 – Το casting και τα ονόματα που συζητιούνται

21.05.2026
«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι 2 Ελληνίδες που συμμετέχουν στο διεθνές cast
Cinema

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι 2 Ελληνίδες που συμμετέχουν στο διεθνές cast

21.05.2026
Κάννες 2026: Το «The Man I Love» με τον Rami Malek συγκλονίζει και αποθεώνεται με 10λεπτο standing ovation
Cinema

Κάννες 2026: Το «The Man I Love» με τον Rami Malek συγκλονίζει και αποθεώνεται με 10λεπτο standing ovation

21.05.2026
«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής
Cinema

«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής

21.05.2026
8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο Star Wars
Cinema

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο Star Wars

21.05.2026
«Η Έμπιστη»: Το ανατρεπτικό θρίλερ που έρχεται στα θερινά σινεμά από 21 Μαΐου
Cinema

«Η Έμπιστη»: Το ανατρεπτικό θρίλερ που έρχεται στα θερινά σινεμά από 21 Μαΐου

20.05.2026
«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix
Cinema

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix

20.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις