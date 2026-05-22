Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.05.2026

Η Kylie Minogue που δεν σου είχαν δείξει ποτέ – 9 αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ που σοκάρει

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και προσωπικές εξομολογήσεις, το Netflix παρουσιάζει μια Kylie Minogue πιο ευάλωτη, ειλικρινή και ανθρώπινη από ποτέ
Πόπη Βασιλείου

Η Kylie Minogue αποφάσισε να αφήσει πίσω της τη λαμπερή εικόνα της «άτρωτης» pop star και να μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα τη σημάδεψαν. Στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, η τραγουδίστρια επιστρέφει στις πιο δύσκολες αλλά και πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής της, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες πίσω από τη φήμη, τους μεγάλους έρωτες, τις ανασφάλειες και τη διαδρομή της προς την κορυφή. Και αν νόμιζες ότι ήξερες τα πάντα για εκείνη, μάλλον αυτό το ντοκιμαντέρ θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη.

1. Το «I Should Be So Lucky» γράφτηκε σχεδόν σε χρόνο ρεκόρ

Η Kylie Minogue αποκαλύπτει ότι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μέσα σε περίπου 40 λεπτά. Ένα τραγούδι που έμελλε να γίνει pop ύμνος γεννήθηκε σχεδόν αυθόρμητα και χωρίς κανείς να φαντάζεται τι θα ακολουθούσε.

2. Ο Jason Donovan ζήλευε την επιτυχία της

Για πρώτη φορά, ο Jason Donovan παραδέχεται ανοιχτά ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την τεράστια επιτυχία της Kylie όταν εκείνη άφησε πίσω της το «Neighbours» και στράφηκε στη μουσική. Η σχέση τους, που κάποτε θεωρούνταν το απόλυτο τηλεοπτικό love story, είχε πολύ περισσότερες εντάσεις απ’ όσες γνώριζε το κοινό.

Η Kylie Minogue τραγουδάει με πάθος στη σκηνή, φορώντας ένα λευκό φόρεμα, εν μέσω της επιτυχίας της στα βρετανικά charts.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

3. Η γνωριμία με τον Michael Hutchence άλλαξε τη ζωή της

Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πως η Kylie Minogue θεωρεί ακόμη τον Michael Hutchence τον σημαντικότερο έρωτα της ζωής της. Η ίδια συγκινείται μιλώντας για εκείνον και παραδέχεται πως ποτέ δεν κατάφερε να ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο μετά τον θάνατό του.

4. Υπέφερε από έντονη ανασφάλεια για τη φωνή και την εικόνα της

Παρά την τεράστια επιτυχία της, η Kylie Minogue εξηγεί ότι για χρόνια ένιωθε πως δεν ήταν αρκετά «σοβαρή» καλλιτέχνιδα. Οι επιθέσεις των media και οι χαρακτηρισμοί περί «επιφανειακής pop star» επηρέασαν βαθιά την αυτοπεποίθησή της.

5. Ο Nick Cave ήταν καθοριστικός για την καλλιτεχνική της εξέλιξη

Η Kylie αποκαλύπτει ότι ο Nick Cave ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που την έκαναν να πιστέψει πραγματικά στη φωνή και στη δημιουργικότητά της. Η συνεργασία τους στο «Where the Wild Roses Grow» παρουσιάζεται ως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της.

6. Δεν αντέχει τον ήχο από τα χαρτιά που τσαλακώνονται

Μπορεί να ακούγεται μικρή λεπτομέρεια, αλλά είναι από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της σειράς. Καθώς ψάχνει παλιά σημειωματάρια και στίχους μέσα από το προσωπικό της αρχείο, η Kylie παραδέχεται πως απεχθάνεται τον ήχο των χαρτιών που τσαλακώνονται.

7. Ένιωθε πως έπρεπε συνεχώς να αποδεικνύει την αξία της

Το ντοκιμαντέρ δείχνει πόσο δύσκολα αντιμετώπιζε η μουσική βιομηχανία μια γυναίκα pop star που ήθελε να εξελιχθεί. Κάθε αλλαγή στην εικόνα ή στον ήχο της δεχόταν αυστηρή κριτική και η ίδια ένιωθε πως έπρεπε διαρκώς να απολογείται για τις επιλογές της.

8. Η Kylie Minogue δεν ξεπέρασε ποτέ πραγματικά τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της

Ίσως αυτή να είναι και η μεγαλύτερη αποκάλυψη του ντοκιμαντέρ. Παρά τη λάμψη, τα βραβεία και την παγκόσμια αναγνώριση, η Kylie δείχνει πως κουβαλά ακόμη τις πληγές, τους φόβους και τις απώλειες που τη διαμόρφωσαν όλα αυτά τα χρόνια.

9. Η queer κοινότητα τη βοήθησε να ξαναβρεί τον εαυτό της

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του ντοκιμαντέρ είναι όταν περιγράφει τη βραδιά «Kylie Night», όπου drag performers εμφανίζονταν ντυμένοι ως διαφορετικές εκδοχές της ίδιας. Εκεί κατάλαβε πως οι fans της εξέφραζαν με μεγαλύτερη ελευθερία την προσωπικότητά της απ’ ό,τι έκανε η ίδια εκείνη την περίοδο.

Το ντοκιμαντέρ της Kylie Minogue στο Netflix δεν λειτουργεί απλώς σαν μια αναδρομή σε μια λαμπρή καριέρα, αλλά σαν μια πιο ειλικρινής ματιά πίσω από την εικόνα μιας παγκόσμιας pop icon. Αυτό που μένει στο τέλος δεν είναι μόνο οι επιτυχίες, οι έρωτες ή οι δύσκολες στιγμές, αλλά η αίσθηση ότι πίσω από κάθε εποχή της Kylie υπήρχε πάντα ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στη φήμη και στην προσωπική του αλήθεια.

Kylie Minogue netflix ντοκιμαντέρ
«Couture»: Η Angelina Jolie επιστρέφει με μια ταινία που καθρεφτίζει τη ζωή της

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τα viral ντουέτα που διεκδικούν το βραβείο της χρονιάς

«Casus Belli»: Το νέο video clip από Hawk & Spine σαν βγαλμένο από urban ταινία
