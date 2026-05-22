Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τα viral ντουέτα που διεκδικούν το βραβείο της χρονιάς

Η μεγάλη γιορτή της μουσικής επιστρέφει και η αγωνία χτυπάει κόκκινο! Η αντίστροφη μέτρηση για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει, με τη φετινή λίστα των υποψηφίων να αντικατοπτρίζει την απόλυτη κυριαρχία των digital platforms και των social media. Με τη ΔΕΗ να δίνει δυναμικό «παρών» ως Μεγάλος Χορηγός για 6η συνεχόμενη χρονιά, τα βραβεία επιστρέφουν στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στις 17 Ιουνίου, φέρνοντας στη σκηνή τους καλλιτέχνες που «έσπασαν» τα κοντέρ στα charts και συγκέντρωσαν εκατομμύρια views και streams.

Μία από τις πιο hot και πολυσυζητημένες κατηγορίες της φετινής διοργάνωσης δεν είναι άλλη από το Καλύτερο Ντουέτο. Φέτος, η μάχη αναμένεται σκληρή, καθώς δίνεται ανάμεσα σε ηχηρά, διαχρονικά ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας και σε εκρηκτικά viral φαινόμενα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον μας. Ποιοι κατάφεραν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να γίνουν trend και να κερδίσουν μια θέση στην πιο ανατρεπτική κατηγορία των βραβείων;

Ela Ela – Μαρίνα Σάττι & Saske

Κυκλοφορώντας επίσημα στις 28 Μαρτίου 2025 ως το απόλυτο breakout highlight του άλμπουμ της Μαρίνας Σάττι «POP TOO», το «Ela Ela» επαναπροσδιορίζει τον μύθο του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας μέσα από μια άκρως εθιστική, urban pop ματιά, με τη Μαρίνα Σάττι και τον Saske να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ανατρεπτικό μουσικό love story. Η ανταπόκριση του κοινού στις ψηφιακές πλατφόρμες ήταν ακαριαία, με το κομμάτι να εκτοξεύεται απευθείας στις πρώτες θέσεις των digital charts, μετρώντας ήδη εκατομμύρια streams στο Spotify και ξεπερνώντας γρήγορα το 1,2 εκατομμύριο προβολές στο YouTube, όπου το cinematic music video τους έγινε αμέσως trend. Η τεράστια απήχηση αυτού του ντουέτου, ωστόσο, σφραγίστηκε στα social media, καθώς η εκρηκτική χημεία της Μαρίνας και του Saske στα teasers του TikTok έγινε viral πριν ακόμα την επίσημη κυκλοφορία, μετατρέποντας το γλυκόπικρο, αστικό τους κάλεσμα στο απόλυτο soundtrack της χρονιάς.

Αυτή την περίοδο, η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται στην πιο παραγωγική και εξωστρεφή φάση της καριέρας της, με την παρουσία της εκτός συνόρων να επεκτείνεται πλέον δυναμικά. Μέσα στον Μάιο, πραγματοποιεί μια μεγάλη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, με live εμφανίσεις σε εμβληματικές πόλεις όπως το Τορόντο, η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, ενώ μετά από επιτυχημένες στάσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως οι Βρυξέλλες, επιστρέφει στην Ελλάδα για μια γεμάτη καλοκαιρινή σεζόν με κεντρικούς σταθμούς στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ακριβώς στιγμή, το νέο της άλμπουμ «P.O.P. Too» συνεχίζει να σαρώνει σε όλες τις streaming πλατφόρμες, αποδεικνύοντας πως ο πρωτοποριακός ήχος της, που παντρεύει την παράδοση με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά και urban στοιχεία, δεν γνωρίζει σύνορα και αποθεώνεται διεθνώς.

Παράλληλα, ο Saske επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του στη σκηνή, έχοντας κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου 2026 το εντυπωσιακό video clip για το single «Sankara», το οποίο μαγνήτισε τα βλέμματα με τα αυθεντικά urban vibes και την ιδιαίτερη, ασπρόμαυρη αισθητική του. Αυτό το hot release αποτελεί τον ιδανικό προπομπό για το επόμενο μεγάλο του βήμα, καθώς ο δημοφιλής artist προετοιμάζει πυρετωδώς το νέο του μεγάλο τουρ. Η περιοδεία του θα ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2026 και φτάνοντας μέχρι και τον Σεπτέμβριο, υπόσχοντας ένα καλοκαίρι γεμάτο high-energy live εμφανίσεις που θα ξεσηκώσουν το κοινό.

Amazing – Sidarta & Rack

Στον αντίποδα, η trap σκηνή δηλώνει δυναμικά το «παρών» στην κατηγορία με μια συνεργασία που συγκλόνισε τα ηχεία και τα charts. Όταν ο Sidarta με τα μελωδικά του vibes και τα αλάνθαστα flows συναντά την εκρηκτική ενέργεια και το βαρύ single-delivery του Rack, το αποτέλεσμα είναι το «Amazing». Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε μέσα από την OffBeat Records, δικαιολόγησε απόλυτα τον τίτλο του, αφού εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα street anthems της χρονιάς, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams στο Spotify και καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις των digital trends. Η χημεία των δύο κορυφαίων εκπροσώπων της urban σκηνής δημιούργησε ένα banger που ακούγεται στο repeat, κάνοντας το «Amazing» έναν από τους πιο ισχυρούς διεκδικητές για το φετινό βραβείο.

Ο Rack αποδεικνύει ότι ξέρει καλά πώς να τινάζει την μπάνκα στον αέρα, με το «1% Tour» να εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές sold-out φαινόμενο. Αφού προκάλεσε απόλυτο χαμό στην Ελλάδα, γεμίζοντας διπλά το WE στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2025 και φτάνοντας στο σημείο να ακυρώσει live στην Τήνο τον Αύγουστο επειδή η ζήτηση ξεπέρασε τις υποδομές του νησιού, ο Rack πήγε το project worldwide. Τον Απρίλιο του 2026 πραγματοποίησε sold out εμφανίσεις μέχρι και στην Αυστραλία, επιβεβαιώνοντας ότι το flow του δεν γνωρίζει σύνορα. Με τις νύχτες στην Αθήνα να κινούνται σταθερά στους ρυθμούς του και τα μεγάλα clubs να γεμίζουν ασφυκτικά σε κάθε του εμφάνιση, ο Rack συνεχίζει να τρέχει με χίλια, κάνοντας το 2026 να του ανήκει ολοκληρωτικά.

Αυτή την περίοδο ο Sidarta βρίσκεται στην πιο δημιουργική του φάση, με τον περασμένο Απρίλιο να του ανήκει δικαιωματικά μετά την κυκλοφορία 3 back-to-back tracks που δείχνουν το εύρος του ταλέντου του. Η αρχή έγινε στις 16 Απριλίου με το «Simadia», ένα up-beat, dance κομμάτι με απόλυτα καλοκαιρινό ρυθμό, ενώ στις 24 Απριλίου ακολούθησε το «Messi», κρατώντας το ενδιαφέρον των fans στα ύψη. Το εκρηκτικό κλείσιμο του μήνα ήρθε στις 30 Απριλίου με μια πολυσυζητημένη συνεργασία, όπου ένωσε τις δυνάμεις του με τον Dani Gambino σε ένα ωμό, αυθεντικό rap κομμάτι που «έριξε» το Instagram πριν καν κυκλοφορήσει. Από τον χορευτικό ήχο μέχρι το σκληρό rap του δρόμου, ο Sidarta αποδεικνύει για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της urban σκηνής.

Poios na sou to pei – Lila & Toquel

Μια συνεργασία-φωτιά ανάμεσα στην κορυφαία pop performer, Lila, και τον «βασιλιά» των charts, Toquel, που ήρθε για να σαρώσει κάθε ψηφιακό ρεκόρ. Το «Poios na sou to pei», που κυκλοφόρησε στις 2 Απριλίου 2026 μετατράπηκε αμέσως σε ένα πρωτοφανές ψηφιακό τσουνάμι, καρφώνοντας τη Lila και τον Toquel στην #1 θέση του Spotify Greece Top 50. Η δυναμική του κομματιού είναι απλώς συγκλονιστική, καθώς μετρά ήδη πάνω από 20 εκατομμύρια streams στην πλατφόρμα, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του πολυ-πλατινένιου single.

Παράλληλα, η Lila κατέκλυσε τα social media και το TikTok με το νέο της single «Ελάττωμα», το οποίο παντρεύει σύγχρονους ήχους με αισθησιακές ανατολίτικες αναφορές. Η επιτυχία αυτή συμπληρώνει μια χρονιά-ορόσημο, κατά την οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «Αποτύπωμα», καταλαμβάνοντας τις κορυφαίες θέσεις των ψηφιακών charts.

Αυτή την περίοδο, ο Toquel συνεχίζει να επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του ως ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της rap σκηνής. Έχοντας ανακηρυχθεί κορυφαίος artist της χρονιάς, βλέπει το νέο του άλμπουμ, με τον συμβολικό τίτλο «10», να σπάει το φράγμα των 20 εκατομμυρίων streams σε χρόνο ρεκόρ και να προσγειώνεται απευθείας στο Top Albums Debut Global του Spotify, καταλαμβάνοντας ταυτόχρονα την κορυφή του Apple Music Top 100 Greece. Η σαρωτική του πορεία, βέβαια, δεν είναι τυχαία, καθώς έρχεται αμέσως μετά την ιστορική απονομή για τα διαμαντένια του projects «Beverly Hills», «1111» και «777» (το οποίο μάλιστα αποτελεί το πρώτο διαμαντένιο και most-streamed EP στην ιστορία των ελληνικών charts).

Με γεια σου – Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος

Η λαϊκή πλευρά της κατηγορίας εκπροσωπείται φέτος από μια άκρως εκρηκτική και χορευτική συνεργασία που κατέκτησε τα clubs και τα ραδιόφωνα από την πρώτη στιγμή. Η Κατερίνα Λιόλιου, ενώνει τις δυνάμεις της με τον Γιάννη Φακίνο στο super hit «Με γεια σου». Το κομμάτι συγκέντρωσε εκατομμύρια views στο YouTube και κατακτώντας τις πρώτες θέσεις των ψηφιακών charts. Η αυθεντική λαϊκή ενέργεια και η εξαιρετική χημεία των 2 καλλιτεχνών δημιούργησαν ένα track που παίζει ασταμάτητα στο repeat, κάνοντας το «Με γεια σου» μια πολύ δυνατή υποψηφιότητα που αναμένεται να συγκεντρώσει μαζικά τις ψήφους του κοινού.

Και επειδή το καλοκαίρι της ανήκει, ετοιμάζεται να γυρίσει όλη την Ελλάδα με το «Λογαριασμός Summer Tour»! Από την Αλεξανδρούπολη και την Καστοριά, μέχρι την Κρήτη, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, η Κατερίνα υπόσχεται ένα tour γεμάτο energy και vibes που θα μας μείνουν αξέχαστα. Τα καλύτερα όμως έρχονται, αφού μέσα από το Instagram μας έδωσε το απόλυτο spoiler! Είναι ήδη στο στούντιο και ετοιμάζει νέο άλμπουμ. Αν και κρατάει το ύφος των τραγουδιών για εκπληξη, το υλικό που μοιράστηκε δείχνει ότι η νέα της δισκογραφική φάση θα είναι ακόμα πιο δυνατή.

Αυτή την περίοδο, ο Γιάννης Φακίνος βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δημιουργική φάση, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα σε stage και στούντιο. Δισκογραφικά, «ντύνει» με εικόνα το νέο του τραγούδι «Τι Παραγγέλνεις» (ένα δυνατό τσιφτετέλι σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Τσαουσόπουλου) που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει και την αισθαντική μπαλάντα «Περαστικοί». Και τα δύο κομμάτια φέρουν τη δική του υπογραφή στη μουσική και αποτελούν τον προπομπό για το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της καριέρας του, το οποίο θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια και αναμένεται να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες.

Μπορώ και εγώ – Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας

Η απόλυτη pop σύμπραξη της χρονιάς φέρει τις υπογραφές της «βασίλισσας» της ελληνικής pop σκηνής, Ελένης Φουρέιρα, και του χαρισματικού frontman των MEΛISSES, Χρήστου Μάστορα. Το «Μπορώ και εγώ», που κυκλοφόρησε από την Panik Records, εξελίχθηκε ακαριαία σε ένα σαρωτικό, super-catchy anthem, κατακτώντας την #1 θέση στο Official IFPI Airplay Chart και παραμένοντας στην κορυφή των ραδιοφωνικών μεταδόσεων για εβδομάδες. Η δυναμική του στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς το single έχει ήδη ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια streams στο Spotify, κερδίζοντας τον τίτλο του πλατινένιου single. Παράλληλα, το εντυπωσιακό music video του κομματιού «καρφώθηκε» από τις πρώτες ώρες στις τάσεις του YouTube, μετρώντας πλέον πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές, ενώ ο εθιστικός του ρυθμός δημιούργησε ένα τεράστιο viral κύμα στο TikTok με χιλιάδες video creations. Συνδυάζοντας την αστείρευτη ενέργεια της Ελένης με τις καθηλωτικές ερμηνείες του Χρήστου, αυτό το λαμπερό ντουέτο αποτελεί το απόλυτο heavy artillery της φετινής κατηγορίας.

Αυτή την περίοδο, η Ελένη Φουρέιρα, βρίσκεται σε μια άκρως εντυπωσιακή και εξωστρεφή φάση, «σπάζοντας» τα σύνορα σε διεθνές επίπεδο. Η κορυφαία star διεκδικεί το βραβείο Best Performer στα παγκοσμίου φήμης Berlin Music Awards, δίπλα σε ονόματα-μεθήρια όπως η Sabrina Carpenter, η Doja Cat και ο Ed Sheeran. Την ίδια στιγμή, το απόλυτο hit της «Alleluia», το οποίο περιλαμβάνεται στον νέο της δίσκο «Hybrid» (που πλέον κυκλοφορεί και σε μορφή βινυλίου), συνεχίζει τη σαρωτική του πορεία, έχει γίνει ήδη πλατινένιο με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, κατέκτησε την κορυφή στο ραδιοφωνικό airplay, ενώ το εντυπωσιακό του video clip ξεπερνά τα 2,1 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Αυτή την περίοδο, ο Χρήστος Μάστορας βιώνει μια από τις πιο λαμπρές στιγμές της καριέρας του, πραγματοποιώντας μαζί με τις MEΛISSES μια μεγάλη, sold-out διεθνή περιοδεία σε Αμερική, Καναδά και Αυστραλία (με σταθμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Τορόντο και το Σίδνεϊ). Παράλληλα, ο χαρισματικός frontman σαρώνει και σε solo επίπεδο με το νέο του hit «Μαργαρίτα», το οποίο αποτελεί προπομπό του πρώτου του προσωπικού άλμπουμ. Το κομμάτι έγινε ήδη χρυσό ξεπερνώντας τα 5,5 εκατομμύρια streaming points στο Spotify και το 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube με ένα πρωτοποριακό cinematic video, ενώ φιγουράρει σταθερά στις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού airplay και των trends του TikTok, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του εντός και εκτός συνόρων.

