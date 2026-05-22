Beauty 22.05.2026

Το λάθος που κάνεις με το κομμωτήριο και καταστρέφει τα μαλλιά σου

Πόσο συχνά πρέπει να πας κομμωτήριο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για κούρεμα, βαφή και σωστή φροντίδα των μαλλιών
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα μαλλιά μπορεί να δείχνουν πάντα διαφορετικά από άτομο σε άτομο, όμως υπάρχει ένα κοινό μυστικό πίσω από τα πραγματικά υγιή και περιποιημένα μαλλιά: η σωστή συχνότητα επίσκεψης στο κομμωτήριο και η σταθερή φροντίδα. Αυτό τονίζει και ο Karl Warner, Βρετανός hair stylist με πολυετή εμπειρία σε σαλόνια ομορφιάς στο Ντουμπάι, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν «εύκολα» και «δύσκολα» μαλλιά όταν μιλάμε για συντήρηση, αλλά διαφορετικές ανάγκες που απαιτούν συνέπεια.

Σύμφωνα με τον Karl Warner, η ιδέα ότι κάποια μαλλιά χρειάζονται λιγότερη φροντίδα από άλλα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είτε πρόκειται για πυκνά, σκούρα μαλλιά είτε για πιο λεπτά και ανοιχτόχρωμα, η ανάγκη για τακτική περιποίηση παραμένει σταθερή, ειδικά όταν στόχος είναι ένα υγιές και καλοσχηματισμένο αποτέλεσμα.
Η διαφορά, όπως εξηγεί, δεν βρίσκεται στον τύπο της τρίχας αλλά στις συνθήκες που την επηρεάζουν καθημερινά, όπως το κλίμα, η έκθεση στον ήλιο και η ποιότητα του νερού.

Πόσο συχνά χρειάζεσαι κούρεμα

Για να διατηρηθεί το σχήμα ενός κουρέματος, η επίσκεψη στο κομμωτήριο προτείνεται κάθε 6 έως 8 εβδομάδες. Σε αυτή τη διάρκεια, το μαλλί αρχίζει να χάνει τη φόρμα του, ειδικά αν το κούρεμα βασίζεται σε συγκεκριμένη δομή ή layers. Αν τα μαλλιά δεν μεγαλώνουν γρήγορα, το διάστημα μπορεί να φτάσει έως και τις 10 με 12 εβδομάδες, όμως μετά από αυτό το σημείο η απώλεια σχήματος γίνεται πιο εμφανής.

Χρώμα και ρίζα

Όσον αφορά τη βαφή, η ρίζα χρειάζεται ανανέωση κάθε 4 έως 6 εβδομάδες, ώστε το αποτέλεσμα να παραμένει ομοιόμορφο και καθαρό. Παράγοντες όπως το σκληρό νερό, η έκθεση στον ήλιο και η καθημερινή φθορά μπορούν να αλλοιώσουν πιο γρήγορα τον τόνο, κάνοντας το χρώμα να δείχνει θαμπό ή ανομοιόμορφο.

Για ανταύγειες και balayage, η ανανέωση συνήθως γίνεται κάθε 10 έως 12 εβδομάδες, ενώ το balayage μπορεί να «αντέξει» λίγο περισσότερο, περίπου 15 έως 17 εβδομάδες, χάρη στη φυσική του μετάβαση.

Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην υγεία των μαλλιών

Το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατάσταση της τρίχας. Ο ήλιος, η θάλασσα και το σκληρό νερό μπορούν να προκαλέσουν ξηρότητα και θαμπάδα, ενώ χωρίς συστηματική ενυδάτωση τα μαλλιά χάνουν τη δύναμη και την ελαστικότητά τους πιο γρήγορα. Για αυτό και η εβδομαδιαία φροντίδα στο σπίτι θεωρείται απαραίτητη, ώστε να διατηρείται η ποιότητα της τρίχας ανάμεσα στις επισκέψεις στο κομμωτήριο.

Extensions και ειδικές ανάγκες

Τα extensions χρειάζονται επίσης τακτική συντήρηση, περίπου κάθε 6 έως 8 εβδομάδες, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής. Το καλοκαίρι, ειδικά, παράγοντες όπως η ζέστη, το αλάτι και η ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζουν τόσο τα extensions όσο και τα φυσικά μαλλιά, αλλάζοντας την υφή και τον τρόπο που «δένουν» μεταξύ τους.

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τα viral ντουέτα που διεκδικούν το βραβείο της χρονιάς

«Ο ΑΛΕΚΟΣ ΒΓΗΚΕ ΑΠ' ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ» και προσγειώνεται φέτος το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Δεν ξεχνάς τίποτα όσα χρόνια και αν περάσουν; Τότε ανήκεις σε αυτά τα 5 ζώδια

Το power bowl που σε κρατάει χορτάτο όλη μέρα – Η πιο έξυπνη επιλογή για πρωινό ενέργειας

Ariana Grande: Από το signature ponytail στο Old Hollywood glamour – Η απόλυτη στυλιστική εξέλιξη

Ghosting και «block delete»: Η νέα τάση που αλλάζει τον τρόπο που τελειώνουν οι σχέσεις

Τέλειοι γλουτοί χωρίς γυμναστήριο – Η απλή άσκηση που κάνει τη διαφορά

Η Cardi B μπαίνει δυναμικά στον κόσμο του luxury fashion ως global ambassador του FASHIONPHILE

Κάννες 2026: Η Bella Hadid με look-αναφορά στη Jane Birkin που κάνει τη μόδα να γυρίζει πίσω στον χρόνο

Η ena athletics φέρνει την performance φιλοσοφία της στην INTERSPORT

Ζώδια και εμφάνιση: Τα 5 fashion icons του ζωδιακού

