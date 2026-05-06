Lemon yellow nails: Το νέο hot manicure που μυρίζει καλοκαίρι

Το lemon yellow κάνει δυναμική είσοδο στις τάσεις των νυχιών για την άνοιξη-καλοκαίρι 2026, αντικαθιστώντας την πιο απαλή butter yellow από την περσινή σεζόν και φέρνοντας μαζί του μια πιο έντονη, φωτεινή και δροσερή αισθητική. Η νέα απόχρωση έχει ήδη συνδεθεί με τη Hailey Bieber και τη nail artist Zola Ganzorigt, που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη του συγκεκριμένου manicure ως απόλυτο beauty trend.

Τα lemon yellow nails ξεχωρίζουν για την ένταση και τη ζωντάνια τους. Πρόκειται για μια φωτεινή, καθαρή απόχρωση του κίτρινου με ελαφρώς ψυχρή βάση, που δίνει στα νύχια μια φρέσκια και ηλιόλουστη λάμψη. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί τα συνδέουν με την αίσθηση του καλοκαιριού, της θάλασσας και των δροσερών φρούτων, δημιουργώντας ένα look που αποπνέει ενέργεια και ανεβασμένη διάθεση.

Από το catwalk στο everyday manicure

Η δημοτικότητα του συγκεκριμένου χρώματος δεν περιορίζεται μόνο στις πασαρέλες ή στα red carpets. Τα lemon yellow nails έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται σε social media και nail salons, καθώς θεωρούνται ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα manicure που ξεχωρίζει χωρίς να γίνεται υπερβολικό. Η ένταση της απόχρωσης το κάνει statement από μόνο του, ακόμη και σε πιο minimal σχήματα.

Ευελιξία σε σχέδια και στυλ

Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία του trend είναι η ευελιξία του. Το lemon yellow μπορεί να φορεθεί είτε σε μονόχρωμη εκδοχή είτε να συνδυαστεί με nail art, από minimal French tips μέχρι πιο εντυπωσιακές λεπτομέρειες με στρας και chrome φινίρισμα. Η απόχρωση προσαρμόζεται εύκολα τόσο σε πιο απλά όσο και σε πιο “πειραγμένα” σχέδια, κάνοντάς την ιδανική επιλογή για κάθε στυλ.

Πώς να πετύχεις το ιδανικό αποτέλεσμα

Για ένα άψογο lemon yellow manicure, η σωστή προετοιμασία των νυχιών είναι βασική. Αφού διαμορφωθεί το σχήμα και καθαριστεί η επιφάνεια, εφαρμόζεται βάση και στη συνέχεια δύο στρώσεις χρώματος για έντονο αποτέλεσμα χωρίς διαφάνεια. Το τελικό βήμα είναι το top coat, που όχι μόνο χαρίζει λάμψη αλλά και αυξάνει τη διάρκεια του manicure, ειδικά όταν συνδυάζεται με glossy ή chrome finish.

Το πιο «φρέσκο» χρώμα της σεζόν

Τα lemon yellow nails δεν είναι απλώς ένα ακόμα seasonal trend, αλλά μια δήλωση αισιοδοξίας και ανανέωσης. Φωτεινά, χαρούμενα και απόλυτα καλοκαιρινά, αναμένεται να γίνουν ένα από τα πιο δημοφιλή beauty looks της άνοιξης-καλοκαιριού 2026.

