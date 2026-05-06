Beauty 06.05.2026

Lemon yellow nails: Το νέο hot manicure που μυρίζει καλοκαίρι

Η φωτεινή κίτρινη απόχρωση αναδεικνύεται σε must-have επιλογή για τη νέα σεζόν, με έντονο, δροσερό και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το lemon yellow κάνει δυναμική είσοδο στις τάσεις των νυχιών για την άνοιξη-καλοκαίρι 2026, αντικαθιστώντας την πιο απαλή butter yellow από την περσινή σεζόν και φέρνοντας μαζί του μια πιο έντονη, φωτεινή και δροσερή αισθητική. Η νέα απόχρωση έχει ήδη συνδεθεί με τη Hailey Bieber και τη nail artist Zola Ganzorigt, που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη του συγκεκριμένου manicure ως απόλυτο beauty trend.

lemon_yellow
https://www.instagram.com/matejanova/

Τα lemon yellow nails ξεχωρίζουν για την ένταση και τη ζωντάνια τους. Πρόκειται για μια φωτεινή, καθαρή απόχρωση του κίτρινου με ελαφρώς ψυχρή βάση, που δίνει στα νύχια μια φρέσκια και ηλιόλουστη λάμψη. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί τα συνδέουν με την αίσθηση του καλοκαιριού, της θάλασσας και των δροσερών φρούτων, δημιουργώντας ένα look που αποπνέει ενέργεια και ανεβασμένη διάθεση.

Το viral makeup trick των Hailey Bieber και Kendall Jenner για contouring

Από το catwalk στο everyday manicure

Η δημοτικότητα του συγκεκριμένου χρώματος δεν περιορίζεται μόνο στις πασαρέλες ή στα red carpets. Τα lemon yellow nails έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται σε social media και nail salons, καθώς θεωρούνται ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα manicure που ξεχωρίζει χωρίς να γίνεται υπερβολικό. Η ένταση της απόχρωσης το κάνει statement από μόνο του, ακόμη και σε πιο minimal σχήματα.

lemon_yellow
https://www.instagram.com/kkdnails/

Ευελιξία σε σχέδια και στυλ

Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία του trend είναι η ευελιξία του. Το lemon yellow μπορεί να φορεθεί είτε σε μονόχρωμη εκδοχή είτε να συνδυαστεί με nail art, από minimal French tips μέχρι πιο εντυπωσιακές λεπτομέρειες με στρας και chrome φινίρισμα. Η απόχρωση προσαρμόζεται εύκολα τόσο σε πιο απλά όσο και σε πιο “πειραγμένα” σχέδια, κάνοντάς την ιδανική επιλογή για κάθε στυλ.

yellow_lemon
https://www.instagram.com/miunails_studio/

Πώς να πετύχεις το ιδανικό αποτέλεσμα

Για ένα άψογο lemon yellow manicure, η σωστή προετοιμασία των νυχιών είναι βασική. Αφού διαμορφωθεί το σχήμα και καθαριστεί η επιφάνεια, εφαρμόζεται βάση και στη συνέχεια δύο στρώσεις χρώματος για έντονο αποτέλεσμα χωρίς διαφάνεια. Το τελικό βήμα είναι το top coat, που όχι μόνο χαρίζει λάμψη αλλά και αυξάνει τη διάρκεια του manicure, ειδικά όταν συνδυάζεται με glossy ή chrome finish.

Το πιο «φρέσκο» χρώμα της σεζόν

Τα lemon yellow nails δεν είναι απλώς ένα ακόμα seasonal trend, αλλά μια δήλωση αισιοδοξίας και ανανέωσης. Φωτεινά, χαρούμενα και απόλυτα καλοκαιρινά, αναμένεται να γίνουν ένα από τα πιο δημοφιλή beauty looks της άνοιξης-καλοκαιριού 2026.

Τα πιο chic χρώματα για κοντά νύχια που θα αντιγράψεις αμέσως

Το νέο lob της Kendall Jenner είναι το κούρεμα που θες για την άνοιξη

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends μανικιούρ νύχια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Kris Jenner στο Met Gala έδειχνε πιο νέα και από την Kim Kardashian

H Kris Jenner στο Met Gala έδειχνε πιο νέα και από την Kim Kardashian

06.05.2026
Επόμενο
16ο OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL στο θέατρο Επί Κολωνώ | Το πρόγραμμα των 23ων ομάδων

16ο OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL στο θέατρο Επί Κολωνώ | Το πρόγραμμα των 23ων ομάδων

06.05.2026

Δες επίσης

Το νέο fashion trend που «ξεπήδησε» από το κόκκινο χαλί του Met Gala 2026
Fashion

Το νέο fashion trend που «ξεπήδησε» από το κόκκινο χαλί του Met Gala 2026

06.05.2026
Η TOPSHOP γιορτάζει την επιστροφή της στην Ελλάδα με ένα launch event στην Αθήνα
Fashion

Η TOPSHOP γιορτάζει την επιστροφή της στην Ελλάδα με ένα launch event στην Αθήνα

06.05.2026
Αυτό είναι το φωτιστικό της Κατερίνας Καινούργιου που έχει «τρελάνει» το Instagram
Life

Αυτό είναι το φωτιστικό της Κατερίνας Καινούργιου που έχει «τρελάνει» το Instagram

06.05.2026
Το πιο κινηματογραφικό outfit του Met Gala 2026 ανήκει στη Sabrina Carpenter
Fashion

Το πιο κινηματογραφικό outfit του Met Gala 2026 ανήκει στη Sabrina Carpenter

06.05.2026
Το απόλυτο hack για τη σκουριά: Το μυστικό που δεν σου έμαθε η μαμά σου
Life

Το απόλυτο hack για τη σκουριά: Το μυστικό που δεν σου έμαθε η μαμά σου

06.05.2026
Δοκιμάσαμε τα viral πιτάκια καρότου της Ελένης Βουλγαράκη – Το ιδανικό light snack
Food

Δοκιμάσαμε τα viral πιτάκια καρότου της Ελένης Βουλγαράκη – Το ιδανικό light snack

06.05.2026
Το viral makeup trick των Hailey Bieber και Kendall Jenner για contouring
Beauty

Το viral makeup trick των Hailey Bieber και Kendall Jenner για contouring

06.05.2026
Ανήκεις στα πιο εργασιομανή ζώδια; Αυτά τα 4 δεν αφήνουν τη δουλειά ούτε στιγμή
Life

Ανήκεις στα πιο εργασιομανή ζώδια; Αυτά τα 4 δεν αφήνουν τη δουλειά ούτε στιγμή

06.05.2026
Από τα χωράφια στις πασαρέλες: Τα clogs γίνονται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν
Fashion

Από τα χωράφια στις πασαρέλες: Τα clogs γίνονται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν

06.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι