«Είναι ακόμα μαζί μου»: Η Kylie Minogue μιλά για τη ζωή της μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Σε νέο ντοκιμαντέρ η pop star επιστρέφει στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής και της καριέρας της χωρίς να κρύβει τίποτα

Η Kylie Minogue μιλά ανοιχτά για μία από τις πιο καθοριστικές και δύσκολες στιγμές της ζωής της, αποκαλύπτοντας πως η εμπειρία της διάγνωσης με καρκίνο του μαστού εξακολουθεί να την επηρεάζει ακόμη και δύο δεκαετίες μετά. Σε νέο τριμερές ντοκιμαντέρ για τη ζωή της στο Netflix, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια επιστρέφει σε προσωπικές και επώδυνες αναμνήσεις, φωτίζοντας όχι μόνο τη μάχη της με την ασθένεια αλλά και τις ψυχολογικές προκλήσεις που τη συνόδευσαν.

Στο νέο της ντοκιμαντέρ στο Netflix, η Kylie Minogue αποκαλύπτει ότι έδωσε μυστικά μια δεύτερη μάχη με τον καρκίνο το 2021, χρόνια μετά τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού το 2005. Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στη συγκλονιστική εξομολόγησή της, δείχνοντας πως η σχέση της με την ασθένεια δεν ήταν ένα μεμονωμένο κεφάλαιο, αλλά μια διαδρομή με επαναλαμβανόμενες δοκιμασίες.

«Kylie»: Η εξομολόγησή της Kylie Minogue για τον έρωτα που την «πλήγωσε» όσο κανείς άλλος

Η Kylie Minogue περιγράφει τη στιγμή της διάγνωσης ως απόλυτο σοκ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σοκ. Προσπαθείς να καταλάβεις κάτι που δεν έχεις σκεφτεί ποτέ πριν». Όπως εξηγεί, η εμπειρία αυτή υπήρξε βαθιά και παραμένει μέρος της ζωής της μέχρι σήμερα: «Είναι ακόμα μαζί μου σήμερα με πολλούς τρόπους». Η τραγουδίστρια μιλά για τη διαρκή ψυχολογική επίδραση της ασθένειας. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει άγνωστες και δύσκολες πτυχές της καριέρας της. Η ίδια επανεξετάζει τη σχέση της με τη δημοσιότητα και την προσωπική της ζωή.

Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, η Kylie Minogue αναφέρεται και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα βήματα της καριέρας της, μιλώντας για την έντονη πίεση των media και στιγμές που, όπως λέει, έμοιαζαν με «ταπείνωση». Παράλληλα, παραδέχεται ότι η επαφή με παλιό τηλεοπτικό υλικό από την εποχή της μετάβασης από το «Neighbours» στη μουσική σκηνή παραμένει ακόμη και σήμερα δύσκολη. Η ίδια σημειώνει πως, αν και θεωρεί ότι τέτοιες συμπεριφορές δύσκολα θα συνέβαιναν με τον ίδιο τρόπο σήμερα, η πίεση έχει απλώς αλλάξει μορφή μέσα από τα social media.

Η Kylie Minogue τονίζει ότι η δημιουργία του ντοκιμαντέρ την έφερε αντιμέτωπη με τον εαυτό της, καθώς χρειάστηκε να ξαναζήσει στιγμές που για χρόνια απέφευγε. «Στο τέλος, έπρεπε απλώς να κάνω το βήμα», αναφέρει, περιγράφοντας τη διαδικασία ως βαθιά προσωπική.

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια εκφράζει την επιθυμία να συνεχίσει τη μουσική αλλά και να επιστρέψει στην υποκριτική, την οποία χαρακτηρίζει ως «ο καλύτερος φίλος» και «ένας σωτήρας». Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη σκηνή του Hyde Park, θυμούμενη μια από τις πιο δυνατές ζωντανές εμφανίσεις της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα ήθελε να επιστρέψει εκεί ξανά στο μέλλον.

Το Netflix δείχνει την άγνωστη πλευρά της Kylie Minogue στο 1ο trailer της σειράς της