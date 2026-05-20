«Σαφάρι»: To νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου που θα γίνει καλοκαιρινό hit

Η Ρία Ελληνίδου ετοιμάζει το νέο της single «Σαφάρι», ένα δυναμικό κομμάτι με ανατολίτικους ρυθμούς και έντονη καλοκαιρινή ενέργεια

Η Ρία Ελληνίδου επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που ήδη συζητιέται, το «Σαφάρι». Ένα κομμάτι που αναμένεται να ξεχωρίσει από τις πρώτες κιόλας ημέρες κυκλοφορίας του, καθώς συνδυάζει έντονο ρυθμό, ανατολίτικες επιρροές και τη χαρακτηριστική καλλιτεχνική ταυτότητα που έχει καθιερώσει την τραγουδίστρια ως μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Το νέο single υπογράφεται στιχουργικά από τη Ρία Ελληνίδου μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο, ενώ τη μουσική έχει συνθέσει ο Eslam Fathi, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δίνει έμφαση στην ένταση, τη ρυθμική ενέργεια και την ατμόσφαιρα που «χτίζει» από το πρώτο άκουσμα.

Το «Σαφάρι» ακολουθεί τη μουσική ταυτότητα που έχει ήδη κάνει τη Ρία Ελληνίδου να ξεχωρίσει. Το τραγούδι κινείται σε έντονους ρυθμούς με ανατολίτικο χρώμα και σύγχρονη pop αισθητική. Η κυκλοφορία του σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην καλλιτεχνική της εξέλιξη. Το «Σαφάρι» θα κυκλοφορήσει επίσημα την Παρασκευή 29 Μαΐου από την Panik Platinum, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ραδιοφωνική του μετάδοση, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από το νέο της μουσικό εγχείρημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το video clip του τραγουδιού, το οποίο γυρίζεται αυτές τις ημέρες στο εξωτερικό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή αισθητική του project και το concept του «Σαφάρι» που υπόσχεται εικόνες με ένταση και κινηματογραφική διάθεση.

Το κομμάτι θα συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό album της Ρίας Ελληνίδου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει λίγες ημέρες μετά, σηματοδοτώντας μια νέα, πιο ώριμη και ολοκληρωμένη φάση στην πορεία της.

