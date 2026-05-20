Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Ένα απλό σπιτικό κόλπο με ένα ζεσταμένο κουτάλι έχει γίνει viral ως λύση για λεκέδες από στυλό στα ρούχα και προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον
Ένα από τα πιο viral σπιτικά hacks που κυκλοφορούν στα social media για την αντιμετώπιση λεκέδων από στυλό είναι η χρήση ενός απλού μεταλλικού κουταλιού που ζεσταίνεται ελαφρώς και περνιέται πάνω από το σημείο του μελανιού. Η λογική πίσω από αυτό το κόλπο βασίζεται στη θερμότητα, η οποία υποτίθεται ότι βοηθά να «σπάσει» το μελάνι και να αποκολληθεί πιο εύκολα από τις ίνες του υφάσματος.

  1. Παίρνεις ένα μεταλλικό κουτάλι και το ζεσταίνεις ελαφρώς σε ζεστό νερό ή με ζεστό αέρα, χωρίς να το υπερθερμάνεις
  2. Το τοποθετείς πάνω από τον λεκέ από στυλό, πιέζοντας απαλά και κάνοντας μικρές κινήσεις
  3. Παρατηρείς αν το μελάνι αρχίζει να μεταφέρεται ή να «σπάει» στο ύφασμα
  4. Επαναλαμβάνεις προσεκτικά μέχρι να δεις βελτίωση και στη συνέχεια πλένεις κανονικά το ρούχο

Το συγκεκριμένο κόλπο έχει γίνει δημοφιλές γιατί είναι εύκολο και δεν απαιτεί ειδικά καθαριστικά, όμως το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα εγγυημένο. Σε ευαίσθητα υφάσματα μπορεί να μην λειτουργήσει ή ακόμη και να κάνει τον λεκέ πιο σταθερό, ειδικά αν έχει ήδη στεγνώσει.

Πρόκειται για ένα από τα πιο διαδεδομένα DIY hacks που βλέπεις στο διαδίκτυο και συνεχίζει να τραβάει την προσοχή όσων ψάχνουν γρήγορες λύσεις για μικρούς καθημερινούς λεκέδες.

