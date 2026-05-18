Cinema 18.05.2026

«Kylie»: Η εξομολόγησή της Kylie Minogue για τον έρωτα που την «πλήγωσε» όσο κανείς άλλος

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix αποκαλύπτει τη στιγμή που η Kylie Minogue ένιωσε να καταρρέει εξαιτίας μιας σχέσης που τη στιγμάτισε
Πόπη Βασιλείου

Η Kylie Minogue, ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της μουσικής βιομηχανίας για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ετοιμάζεται να μας βάλει στον δικό της κόσμο μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ. Το «Kylie» θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Μαΐου στο Netflix, προσφέροντας μια βαθιά ματιά στη ζωή και την πορεία της 57χρονης πλέον pop star.

Στο ντοκιμαντέρ, η Kylie θα μιλήσει ανοιχτά για όλα: από τον καρκίνο και τις θριαμβευτικές επιτυχίες της, μέχρι τις αποτυχίες και, φυσικά, τον άνθρωπο που της έκανε την καρδιά κομμάτια, τον Michael Hutchence. Το Netflix δείχνει την άγνωστη πλευρά της Kylie Minogue στο 1ο trailer της σειράς της, καθώς η ίδια διηγείται την ιστορία της.

Η Kylie Minogue έγινε γνωστή στην Αυστραλία μέσω της τηλεοπτικής σειράς «Neighbours», όμως η μουσική ήταν αυτή που εκτόξευσε την καριέρα της παγκοσμίως. Ήταν το καλοκαίρι του 1988 όταν το άλμπουμ «Kylie» κυκλοφόρησε, με τα singles «I Should be so Lucky» και «The Loco-Motion» να γίνονται τεράστιες επιτυχίες. Από τότε, έχει σημειώσει εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, έχει κερδίσει πολλά βραβεία και έχει πραγματοποιήσει sold out συναυλίες, εδραιώνοντας τη θέση της ως παγκόσμιο είδωλο.

Η προσωπική της ζωή υπήρξε έντονη, με σχέσεις όπως αυτές με τους ηθοποιούς Olivier Martinez και Joshua Sasse, το μοντέλο Andrés Velencoso, ακόμη και τον Lenny Kravitz. Ωστόσο, κανένας από αυτούς δεν την πλήγωσε τόσο πολύ όσο ο frontman των INXS, Michael Hutchence. Η Kylie Minogue και ο Michael Hutchence γνωρίστηκαν στις αρχές του 1989 και έζησαν μια έντονη σχέση που διήρκεσε λίγο λιγότερο από 3 χρόνια. Η ίδια είχε δηλώσει για εκείνη την περίοδο: «σεξ, έρωτας, φαγητό, ναρκωτικά, μουσική, ταξίδια, βιβλία. Ήθελε να ζήσει τα πάντα – και ως σύντροφός του έζησα κι εγώ πολλά».

Ο χωρισμός τους το 1991 ήταν ένα συντριπτικό γεγονός για την τραγουδίστρια. «Ήταν ο πρώτος μου σε πάρα πολλά πράγματα και ο χωρισμός με διέλυσε. Ήταν αφόρητος», ακούγεται να λέει η pop star στο ντοκιμαντέρ, προσθέτοντας: «Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο από τότε που χωρίσαμε αλλά ποτέ δεν το βρήκα». Περίπου 6 χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ο Michael Hutchence έβαλε τέλος στη ζωή του, αφήνοντας πίσω του ένα ανεξίτηλο σημάδι στην καρδιά της Kylie Minogue. Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence μέσα από τις συγκλονιστικές της εξομολογήσεις.

