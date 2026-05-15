Έχεις χειριστικούς ανθρώπους γύρω σου; 5 φράσεις που χρησιμοποιούν

Οι χειριστικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν λέξεις που φαίνονται αθώες, αλλά κρύβουν δύναμη, σύγχυση και έλεγχο στις σχέσεις

Οι χειριστικοί άνθρωποι στις σχέσεις τους δεν φωνάζουν την ταυτότητά τους, δεν απειλούν και συνήθως δεν δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο από την αρχή. Αντίθετα, χρησιμοποιούν λέξεις και φράσεις που φαίνονται αθώες, αλλά κρύβουν την δύναμη να μπερδέψουν, να αποδυναμώσουν και να κάνουν τον άλλο να αμφιβάλλει για τον εαυτό του. Σιγά-σιγά, ο έλεγχος περνά στα χέρια τους χωρίς να το καταλαβαίνεις.

Το πιο δύσκολο δεν είναι να καταλάβεις εκ των υστέρων ότι κάποιος σε χειρίστηκε, αλλά τη στιγμή που συμβαίνει. Τότε όλα φαίνονται λογικά, αθώα ή ακόμα και δικαιολογημένα. Η γνώση των φράσεων που χρησιμοποιούν συχνά τα χειριστικά άτομα μπορεί να σε βοηθήσει να τις αναγνωρίζεις νωρίς και να προστατεύεις την ψυχική σου ισορροπία.

Ζηλεύεις τους γύρω σου; 5 τρόποι να το διαχειριστείς και να εστιάσεις σε σένα

1. «Υπερβάλλεις»

Με αυτή την απλή λέξη, το χειριστικό άτομο ακυρώνει τα συναισθήματά σου χωρίς να εξετάζει την πραγματική αιτία της αντίδρασής σου. Σου περνάει το μήνυμα ότι το πρόβλημα είσαι εσύ και η αντίδρασή σου, και σιγά-σιγά αρχίζεις να αμφιβάλλεις για το αν έχεις δικαίωμα να νιώθεις όπως νιώθεις.

2. «Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο»

Εδώ ξεκινά η σύγχυση. Το χειριστικό άτομο αμφισβητεί τη μνήμη σου και την αντίληψή σου για την πραγματικότητα. Ακόμα κι αν είσαι σίγουρος για όσα άκουσες, η επιμονή του μπορεί να σε κάνει να αναρωτιέσαι αν όντως κάνεις λάθος.

3. «Με λες ψεύτη;»

Η συζήτηση μετατοπίζεται από το αρχικό ζήτημα σε σένα, που καλείσαι να απολογηθείς. Το χειριστικό άτομο παίρνει τον ρόλο του θύματος και σε κάνει να νιώθεις ένοχος, ακόμα κι αν απλώς προσπαθούσες να ξεκαθαρίσεις κάτι.

4. «Με έκανες να θέλω να σε απατήσω»

Η ευθύνη μεταφέρεται ολοκληρωτικά σε εσένα. Το άτομο δεν αναλαμβάνει τις πράξεις ή τις σκέψεις του, αλλά τις δικαιολογεί μέσα από τη δική σου συμπεριφορά. Έτσι, καταλήγεις να κουβαλάς βάρη που δεν σου ανήκουν.

5. «Τι εννοείς με αυτό;»

Ακούγεται αθώα, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιείται για να σε αποσυντονίσει. Σε αναγκάζει να εξηγείς ξανά και ξανά τον εαυτό σου, μέχρι να κουραστείς ή να μπερδευτείς. Και όσο προσπαθείς να γίνεις κατανοητός, το αρχικό θέμα χάνεται.

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα