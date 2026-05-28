Ο FY στο MAD VMA Vidcast 2026: «Την πρώτη φορά που ήρθα στα βραβεία ένιωσα ότι μπήκα στη showbiz»

Στο πλαίσιο των Mad VMA 2026, η Αλεξία Κεφαλά υποδέχτηκε στο Mad VMA 2026 – The Vidcast από την ΔΕΗ έναν από τους πιο χαρισματικούς και εκκεντρικούς καλλιτέχνες της hip-hop και urban σκηνής, τον FY. Σε μια συζήτηση που ξεπέρασε τα όρια της τυπικής συνέντευξης, ο Φίλιππος άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας με ειλικρίνεια για την καλλιτεχνική του πορεία, τα μαθήματα ζωής και το όραμά του για τον κόσμο. Με την άνεση που τον διακρίνει, ο καλλιτέχνης δεν δίστασε να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς του, αποδεικνύοντας πως πίσω από την επιτυχία και τα viral hits, υπάρχει ένας άνθρωπος που συνεχίζει να εξελίσσεται και να αναζητά το νόημα μέσα από την τέχνη του.

Η προετοιμασία για τα Mad VMA 2026 και οι καλλιτεχνικές προσδοκίες

Η ενέργεια του FY για τη φετινή διοργάνωση είναι διάχυτη, καθώς οι προετοιμασίες του βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Φέτος, ο καλλιτέχνης υπόσχεται μια ξεχωριστή στιγμή στη σκηνή, επιφυλάσσοντας εκπλήξεις για το κοινό. «Η προετοιμασία μου έχει ξεκινήσει ήδη, γιατί φέτος θα παρουσιάσω και ένα τραγούδι το οποίο είναι καινούργιο. Δεν το έχω παρουσιάσει ακόμα σε μια συνεργασία που δεν ξέρω αν μπορώ να την αναφέρω ακόμα», εξομολογήθηκε, αφήνοντας το κοινό σε αναμονή. Όσον αφορά τις υποψηφιότητές του στις κατηγορίες «Καλύτερο Urban», «Τραγούδι της Χρονιάς» και «Καλλιτέχνης Hip Hop/Urban», ο ίδιος εμφανίζεται αισιόδοξος: «Το ένστικτό μου λέει ότι πρέπει να σηκώσω 3 βραβεία φέτος, αλλά νιώθω πραγματικά πολύ όμορφα γιατί πέρυσι ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά για μένα. Έβγαλα 3 άλμπουμ, πολλά hits που πήγαν και παγκόσμια, και ελπίζω φέτος με την περσινή δουλειά να δικαιωθώ. Περιμένω να κάνουμε συλλογή στο σπίτι».

Η Ελένη Φουρέιρα στο MAD VMA Vidcast 2026: «Δεν θα συνεργαζόμουν με κάποιον που θα ήταν κόντρα στην ηθική μου»

Από το ντεμπούτο στην κορυφή: Η διαδρομή της επιτυχίας

Ανατρέχοντας στο 2019, όταν πρωτοεμφανίστηκε στα Mad VMA ως newcomer, ο FY θυμάται εκείνη την πρώτη επαφή με τη showbiz με νοσταλγία και ενθουσιασμό, θυμούμενος το act με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πως μπαίνω στη showbiz. Ήταν πολύ ωραία, πολύ έντονα. Ήταν μια χρονιά που ήμασταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο και το γεγονός ότι εγώ έσκασα στα Mad όντας newcomer ήταν πραγματικά κάτι το οποίο έκανε μπαμ. Δεν είχα καθόλου άγχος, απολάμβανα κάθε δευτερόλεπτο». Από τότε, οι συνεργασίες του έχουν χαράξει μια επιτυχημένη πορεία, με την Ελένη Φουρέιρα να κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του: «Η Ελένη Φουρέιρα είναι ένα άτομο το οποίο σου μεταφέρει την ενέργειά της χωρίς να σε επισκιάζει, θέλει να μοιράζεται το stage και την ενέργεια που έχει δημιουργήσει ήδη μαζί με το κοινό της».

Η δημιουργική διαδικασία και το νέο hit «Καραμέλα»

Όταν η κουβέντα στράφηκε στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη δημιουργία των hits, ο FY παραδέχτηκε πως η διαδικασία του έχει αλλάξει δραστικά λόγω της ωριμότητάς του. «Τώρα μπορεί να δουλεύω ένα τραγούδι 10 μέρες. Καμία σχέση η διαδικασία. Παλιά μπορούσα να έχω 3 κομμάτια τη μέρα, ερχόμουν και σου έβαζα “άκου αυτό, άκου αυτό”. Τώρα είμαι πιο συγκεντρωμένος». Όσο για το επερχόμενο single «Καραμέλα», η έμπνευση ήρθε από ένα καλοκαιρινό ταξίδι στη Μήλο με τη σύζυγό του, Αλεξία, με τον ίδιο να το περιγράφει ως το απόλυτο feel good κομμάτι: «Είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι toxic. Το ακούς δηλαδή και περνάς καλά. Δεν σε βάζει να προβληματιστείς, δεν σε βάζει να συγκινηθείς. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το ακούς και είναι feel good».

Μαθήματα ζωής, καθημερινή προσπάθεια και η σημασία του «είμαι ένα»

Στην πιο συγκινητική στιγμή της συνέντευξης, ο FY μίλησε για τα δύσκολα βιώματα που τον διαμόρφωσαν, από τις δυσκολίες στο σχολείο και το bullying μέχρι την οικονομική στέρηση. «Το μεγαλύτερο μάθημα που έχω πάρει είναι ότι οτιδήποτε θέλεις να χτίσεις και να μείνει εκεί, πρέπει να το συντηρείς. Είτε είναι η καριέρα είτε είναι τα προσωπικά. Όλα θέλουν δουλειά, όχι απλά δουλειά, θέλουν καθημερινή προσπάθεια». Αναφερόμενος στην ανάγκη των ανθρώπων να εκφράζονται ελεύθερα, ο FY έστειλε ένα δυνατό μήνυμα σε κάθε νέο που φοβάται να διαφοροποιηθεί: «Εγώ αυτό που λέω σε αυτό το ένα άτομο της παρέας που θέλει να ξεχωρίσει, είναι do it. Μη σε νοιάζει καθόλου. Στο τέλος της ημέρας, άμα δεν σε αποδέχονται γι’ αυτό που είσαι, δεν τους θέλεις. Πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε τον κόσμο, γιατί είμαστε ένα. Άμα δεν δέχομαι εσένα, είναι σαν να μη δέχομαι εμένα. Κατά κύριο λόγο, αυτοί που δεν σε αποδέχονται, δεν δέχονται τον εαυτό τους». Τέλος, μοιράστηκε το δικό του safe place, αποκαλύπτοντας πως η αποφόρτισή του βρίσκεται στο στούντιο και στην ηρεμία που του προσφέρει η κοινή ζωή με την Αλεξία, την οποία αποκαλεί την πηγή της έμπνευσής του.