«Το ’χουμε» στον ΣΚΑΪ: Οι δηλώσεις του Κώστα Τσουρού για το φινάλε

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν αποδεικνύεται γεμάτη ανατροπές και σκληρές αποφάσεις, με ακόμα ένα δημοφιλές project να ολοκληρώνει τον κύκλο του πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Η αυλαία πέφτει οριστικά σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, για την εκπομπή «Το ’χουμε» της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, ξαφνιάζοντας τους τηλεθεατές. Ο Κώστας Τσουρός και ολόκληρη η δημοσιογραφική του ομάδα καλούνται να αποχαιρετήσουν το κοινό πρόωρα, μετά από μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από έντονο παρασκήνιο και μεγάλες προκλήσεις.

Οι τηλεοπτικές κάμερες και οι ρεπόρτερ περίμεναν τον γνωστό παρουσιαστή έξω από τις εγκαταστάσεις του σταθμού, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις πρώτες του δηλώσεις για το ξαφνικό τέλος. Οι ερωτήσεις έπεσαν βροχή, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο τι πήγε λάθος φέτος, όσο και στα μελλοντικά επαγγελματικά πλάνα του δημοσιογράφου.

Κώστας Τσουρός: Πρόωρο τέλος για το «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ

Ο Κώστας Τσουρός επέλεξε, χθες, να μιλήσει για το κλίμα που επικράτησε τους προηγούμενους μήνες, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το βάρος που σήκωσε. Ο ίδιος μοιράστηκε τις σκέψεις του για το φινάλε και τις επόμενες επαφές του, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αύριο αυτό το περιπετειώδης ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Με τα καλά του, με τα χρήσιμα μαθήματά του, με όλα. Δεν θέλω να αναφερθώ πολύ σε όλα αυτά, μπορείτε να απαντήσετε και μόνοι σας αν ένιωσα πίεση τη φετινή χρονιά. Ό,τι ήταν να πω το είπα στην εκπομπή μας. Εκκρεμεί μια συνάντηση με τον ΣΚΑΪ πριν γίνει συζήτηση με τον ΑΝΤ1».





Η πίεση, ωστόσο, δεν άγγιξε μόνο τον κεντρικό παρουσιαστή, αλλά επηρέασε βαθιά και τους ανθρώπους που βρίσκονταν καθημερινά μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Οι στενοί του συνεργάτες δεν μάσησαν τα λόγια τους, περιγράφοντας με μελανά χρώματα την ψυχολογική φθορά που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η Ναταλία Αργυράκη παραδέχτηκε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Ζορίστηκα! Ήταν δύσκολα τα πράγματα φέτος».





Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Τζώρτζια Γεωργίου, η οποία εξέφρασε ανοιχτά τη θλίψη της για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η προσπάθειά τους, λέγοντας: «Είμαι στεναχωρημένη. Κάθε μέρα μας έκοβαν. Αυτό ήταν ψυχοφθόρο. Άκουσε όλα τα κλισέ που μπορούσε να ακούσει μια εκπομπή. Εγώ είχα ζητήσει από τον Κώστα να είμαι στην εκπομπή του φέτος και θα ήθελα να τον ακολουθήσω».





Με αυτές τις έντονες εξομολογήσεις, η ομάδα του ΣΚΑΪ κλείνει ένα δύσκολο κεφάλαιο και ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Το πρόωρο φινάλε αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, όμως ανοίγει ταυτόχρονα τον δρόμο για νέες τηλεοπτικές μεταγραφές και συζητήσεις που αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον το φετινό καλοκαίρι. Ο Κώστας Τσουρός αποδεικνύει ότι παραμένει ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της αγοράς, με τα μεγάλα κανάλια να ετοιμάζουν ήδη τις προτάσεις τους. Το νεανικό κοινό, που ακολουθεί πιστά τους συντελεστές στα social media, περιμένει πλέον με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις για το πού θα τους δει την επόμενη σεζόν.

Διάβασε επίσης: