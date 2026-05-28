«Brave New Greece»: Επιστρέφει με νέα επεισόδια από 6 Ιουνίου

Ο 4ος κύκλος της εκπομπής «Brave New Greece» έρχεται από το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 08:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1, για να μας ταξιδέψει στο μέλλον της Ελλάδας, παραμένοντας στην αιχμή των μεγάλων συζητήσεων για την επόμενη μέρα. Με τη Μαριάννα Σκυλακάκη στην έρευνα και την παρουσίαση, το «Brave New Greece» συνεχίζει να εξηγεί σύνθετες αλλαγές με καθαρό, σύγχρονο και προσιτό τρόπο, αναδεικνύοντας τις ιδέες, τους ανθρώπους, τις τεχνολογίες και τις υποδομές που διαμορφώνουν το αύριο.

Μέσα από νέες θεματικές ενότητες κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 08:00 στον ΑΝΤ1, το «Brave New Greece» εξερευνά κρίσιμα πεδία μετάβασης που επηρεάζουν ήδη την καθημερινότητά μας: την υγεία της πρόληψης, την AI και τα data, τις υποδομές πίσω από τον σύγχρονο τουρισμό, τις ψηφιακές πληρωμές, τη διαχείριση του νερού, τη γαστρονομία ως εθνικό asset, τον δημόσιο χώρο των πόλεων και τη νέα ψηφιακή εμπειρία του αθλητισμού και μας υπενθυμίζει πως το μέλλον δεν είναι πια μία μακρινή υπόθεση. Είναι ήδη εδώ!

Το «Brave New Greece» δεν καταγράφει απλώς τις εξελίξεις. Τις αποκωδικοποιεί, τις συνδέει με την πραγματική ζωή και φωτίζει το πώς μετασχηματίζουν την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο. Με καλεσμένους που δεν μιλούν απλώς για το μέλλον αλλά το χτίζουν καθημερινά, κάθε επεισόδιο αποτελεί μία διεισδυτική και συναρπαστική ξενάγηση σε μία διαφορετική θεματική, που μας βοηθά να κατανοήσουμε τους στόχους, τις καινοτομίες και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας.

Το «Brave New Greece» είναι ο συνοδοιπόρος μας στο άγνωστο. Ο καθρέφτης μίας Ελλάδας που αλλάζει, προσκαλώντας μας να απαντήσουμε στο ερώτημα: Εσύ σε ποιο μέλλον θα ζήσεις;

Όσα θα δούμε το Σάββατο 6 Ιουνίου

Η υγεία του μέλλοντος – από την αντίδραση στην πρόληψη και την εξατομίκευση

Το επεισόδιο #BraveNewPrevention εστιάζει στον μετασχηματισμό της υγείας: από ένα σύστημα που παρεμβαίνει εκ των υστέρων, σε ένα σύστημα που προλαμβάνει, προβλέπει και προσωποποιεί. Η σύγχρονη υγεία δεν ορίζεται πλέον μόνο από τη θεραπεία, αλλά από την πρόληψη, την αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, την εξατομικευμένη ιατρική και μια νέα κουλτούρα υγειονομικής παιδείας που μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την ασθένεια στη διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής. Το επεισόδιο #BraveNewPrevention εξετάζει πώς η διαγνωστική ιατρική εξελίσσεται σε κρίσιμη υποδομή ενός πιο βιώσιμου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας, όπου η γνώση, η πρόληψη και ο χρόνος αποκτούν καθοριστική σημασία.

Όσα θα δούμε την Κυριακή 7 Ιουνίου

Οι προορισμοί του μέλλοντος – πώς χτίζεται ένας σύγχρονος προορισμός.

Το επεισόδιο #BraveNewDestinations εστιάζει στον ρόλο των αεροδρομίων ως κρίσιμων υποδομών του σύγχρονου τουριστικού και αναπτυξιακού μοντέλου. Από απλά σημεία άφιξης και αναχώρησης, τα αεροδρόμια εξελίσσονται σε στρατηγικούς κόμβους που επηρεάζουν την εικόνα ενός προορισμού, τη ροή των επισκεπτών, την τοπική οικονομία και τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων. Το επεισόδιο #BraveNewDestinations εξετάζει πώς η συνδεσιμότητα, η τεχνολογία και η εμπειρία επιβάτη διαμορφώνουν ένα νέο μοντέλο διαχείρισης προορισμών, αλλά και πώς τα αεροδρόμια λειτουργούν ως κρίσιμοι μηχανισμοί ισορροπίας ανάμεσα στην παγκόσμια τουριστική ζήτηση και τα τοπικά όρια.

