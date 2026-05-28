Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV & Media 28.05.2026

«Brave New Greece»: Επιστρέφει με νέα επεισόδια από 6 Ιουνίου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Brave New Greece» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με τον 4ο κύκλο του και πρεμιέρα στις 6 Ιουνίου στις 08:00
Mad.gr

Ο 4ος κύκλος της εκπομπής «Brave New Greece» έρχεται από το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 08:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1, για να μας ταξιδέψει στο μέλλον της Ελλάδας, παραμένοντας στην αιχμή των μεγάλων συζητήσεων για την επόμενη μέρα. Με τη Μαριάννα Σκυλακάκη στην έρευνα και την παρουσίαση, το «Brave New Greece» συνεχίζει να εξηγεί σύνθετες αλλαγές με καθαρό, σύγχρονο και προσιτό τρόπο, αναδεικνύοντας τις ιδέες, τους ανθρώπους, τις τεχνολογίες και τις υποδομές που διαμορφώνουν το αύριο.

BRAVE NEW GREECE

Μέσα από νέες θεματικές ενότητες κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 08:00 στον ΑΝΤ1, το «Brave New Greece» εξερευνά κρίσιμα πεδία μετάβασης που επηρεάζουν ήδη την καθημερινότητά μας: την υγεία της πρόληψης, την AI και τα data, τις υποδομές πίσω από τον σύγχρονο τουρισμό, τις ψηφιακές πληρωμές, τη διαχείριση του νερού, τη γαστρονομία ως εθνικό asset, τον δημόσιο χώρο των πόλεων και τη νέα ψηφιακή εμπειρία του αθλητισμού και μας υπενθυμίζει πως το μέλλον δεν είναι πια μία μακρινή υπόθεση. Είναι ήδη εδώ!

Αυλαία για το «Breakfast@Star»: Ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star

Το  «Brave New Greece» δεν καταγράφει απλώς τις εξελίξεις. Τις αποκωδικοποιεί, τις συνδέει με την πραγματική ζωή και φωτίζει το πώς μετασχηματίζουν την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο. Με καλεσμένους που δεν μιλούν απλώς για το μέλλον αλλά το χτίζουν καθημερινά, κάθε επεισόδιο αποτελεί μία διεισδυτική και συναρπαστική ξενάγηση σε μία διαφορετική θεματική, που μας βοηθά να κατανοήσουμε τους στόχους, τις καινοτομίες και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας.

Το «Brave New Greece» είναι ο συνοδοιπόρος μας στο άγνωστο. Ο καθρέφτης μίας Ελλάδας που αλλάζει, προσκαλώντας μας να απαντήσουμε στο ερώτημα: Εσύ σε ποιο μέλλον θα ζήσεις;

Όσα θα δούμε το Σάββατο 6 Ιουνίου

Η υγεία του μέλλοντος – από την αντίδραση στην πρόληψη και την εξατομίκευση

Το επεισόδιο #BraveNewPrevention εστιάζει στον μετασχηματισμό της υγείας: από ένα σύστημα που παρεμβαίνει εκ των υστέρων, σε ένα σύστημα που προλαμβάνει, προβλέπει και προσωποποιεί. Η σύγχρονη υγεία δεν ορίζεται πλέον μόνο από τη θεραπεία, αλλά από την πρόληψη, την αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, την εξατομικευμένη ιατρική και μια νέα κουλτούρα υγειονομικής παιδείας που μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την ασθένεια στη διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής. Το επεισόδιο #BraveNewPrevention εξετάζει πώς η διαγνωστική ιατρική εξελίσσεται σε κρίσιμη υποδομή ενός πιο βιώσιμου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας,  όπου η γνώση, η πρόληψη και ο χρόνος αποκτούν καθοριστική σημασία.

Όσα θα δούμε την Κυριακή 7 Ιουνίου

Οι προορισμοί του μέλλοντος – πώς χτίζεται ένας σύγχρονος προορισμός.

Το επεισόδιο #BraveNewDestinations εστιάζει στον ρόλο των αεροδρομίων ως κρίσιμων υποδομών του σύγχρονου τουριστικού και αναπτυξιακού μοντέλου. Από απλά σημεία άφιξης και αναχώρησης, τα αεροδρόμια εξελίσσονται σε στρατηγικούς κόμβους που επηρεάζουν την εικόνα ενός προορισμού, τη ροή των επισκεπτών, την τοπική οικονομία και τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων. Το επεισόδιο #BraveNewDestinations εξετάζει πώς η συνδεσιμότητα, η τεχνολογία και η εμπειρία επιβάτη διαμορφώνουν ένα νέο μοντέλο διαχείρισης προορισμών, αλλά και πώς τα αεροδρόμια λειτουργούν ως κρίσιμοι μηχανισμοί ισορροπίας ανάμεσα στην παγκόσμια τουριστική ζήτηση και τα τοπικά όρια.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANT1 Brave New Greece επόμενα επεισόδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα

«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα

28.05.2026
Επόμενο
Η Evangelia διασκευάζει το «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ» και «ρίχνει» το instagram

Η Evangelia διασκευάζει το «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ» και «ρίχνει» το instagram

28.05.2026

Δες επίσης

«Το Σόι σου»: Ο Μενέλαος έρχεται αντιμέτωπος με το σκοτεινό παρελθόν του
TV

«Το Σόι σου»: Ο Μενέλαος έρχεται αντιμέτωπος με το σκοτεινό παρελθόν του

28.05.2026
ΣΚΑΪ: Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων
Media

ΣΚΑΪ: Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων

28.05.2026
Αυλαία για το «Breakfast@Star»: Ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star
Celeb News

Αυλαία για το «Breakfast@Star»: Ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star

28.05.2026
«Ενώπιος Ενωπίω»: Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται την Κατερίνα Λιόλιου σε μία αποκαλυπτική συζήτηση
TV

«Ενώπιος Ενωπίω»: Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται την Κατερίνα Λιόλιου σε μία αποκαλυπτική συζήτηση

28.05.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τετάρτης 27/5
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τετάρτης 27/5

27.05.2026
«After Dark»: Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται «καλεσμένους – έκπληξη» με εξομολογητική διάθεση
TV

«After Dark»: Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται «καλεσμένους – έκπληξη» με εξομολογητική διάθεση

27.05.2026
«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ένα υπερηχογράφημα ανατρέπει τις ισορροπίες
TV

«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ένα υπερηχογράφημα ανατρέπει τις ισορροπίες

26.05.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ελλάδα ή Αγγλία; Η απόφαση ζωής που ανατρέπει τα πάντα
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ελλάδα ή Αγγλία; Η απόφαση ζωής που ανατρέπει τα πάντα

25.05.2026
«Your Face Sounds Familiar»: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Κωνσταντίνου Μαγκλάρα σε Νίκο Οικονομόπουλο
TV

«Your Face Sounds Familiar»: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Κωνσταντίνου Μαγκλάρα σε Νίκο Οικονομόπουλο

25.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο