Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 28.05.2026

«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου,«Super Κατερίνα» για τη ζωή του ως πατέρας και τον μικρό Πάρη
Ειρήνη Στόφυλα

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε καλεσμένος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για την πατρότητα, τον μικρό του γιο Πάρη και τη νέα φάση της ζωής του. Ο επιχειρηματίας και μοντέλο αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή του η γέννηση του παιδιού του. Παράλληλα, σχολίασε και τον τρόπο που αντιμετωπίζει πλέον τις προσωπικές του σχέσεις.

Η συνέντευξη κινήθηκε σε πολύ προσωπικό και ανθρώπινο ύφος, με τον ίδιο να δείχνει πιο ώριμος και συνειδητοποιημένος από ποτέ. Οι δηλώσεις του άγγιξαν θέματα οικογένειας, ευθύνης και ψυχολογικής ισορροπίας.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου περιέγραψε με συγκίνηση την εμπειρία της πατρότητας και τις πρώτες στιγμές με τον γιο του Πάρη, μιλώντας για αλλαγές στην καθημερινότητά του αλλά και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Όπως είπε, η παρουσία ενός παιδιού αλλάζει τα πάντα, από τον ύπνο μέχρι την αντίληψη του κινδύνου. Τόνισε επίσης ότι οι γονείς βιώνουν διαφορετικά τη σύνδεση με το μωρό, ανάλογα με τον ρόλο τους.

Αναφερόμενος στον μικρό Πάρη, ο Δημήτρης μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τον χαρακτήρα του: «Είναι πολύ εκφραστικός στην αγκαλιά και στα φιλιά και μπαμπά κα μαμά σας αγαπώ. Πεθαίνω και τον παρακολουθώ που λέει εκφράσεις απίστευτες».

Για τη δική του εμπειρία ως πατέρας σημείωσε: «Θυμάμαι και τα κιλά και την ώρα και το πώς βγήκε και το πρώτο βηχαλάκι και όλα. Είμαι ένας άνθρωπος που και κλέφτης να μπει δεν θα τον ακούσω, τώρα με το παιδί και ένα τσικ να ακούσω θα σηκωθώ. Είχε ταλαιπωρηθεί η Ιωάννα με τον ύπνο, σηκωνόταν κάθε 3 ώρες επειδή πεινούσε».

Παράλληλα πρόσθεσε: «Οι μαμάδες συνδέονται πολύ νωρίς με το μωρό. Οι μπαμπάδες ερχόμαστε λίγο μετά μεταγενέστερα, όταν ξεκινάνε να εκφράζονται».


Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη στάση του απέναντι στη δημοσιότητα και τις προσωπικές του σχέσεις, τονίζοντας ότι πλέον είναι πιο προσεκτικός με όσα λέει: «Σήμερα δεν θα ήθελα να δώσω κάποιο τίτλο συγκεκριμένα αλλά προφανώς είναι πράγματα που βγαίνουν και ο κόσμος μιλάει. Πρέπει κι εγώ να χαλαρώσω… είναι διαφορετικές οι ευθύνες γιατί είναι διαφορετικά μονοπάτια. Όταν έχεις ένα παιδί και θες να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου είναι διαφορετικές οι ευθύνες. Όλα τα πράγματα για να βγουν και να είναι φυσικά, πρέπει εσύ σαν άνθρωπος να το αποδεχτείς τι συμβαίνει, να χαλαρώσω και να δω πως είναι πράγματα. Δεν θέλω να πω τις τόσες μεγάλες βαρύγδουπες δηλώσεις, όχι γιατί φοβάσαι ότι δεν θα βγει αλλά όταν κάτι το προστατεύεις πολύ, κρατάει περισσότερο. Μετά αγχώνεσαι να κρατήσεις αυτά που είπες».

Τέλος, σε ερώτηση για τη γνωριμία της Ρίας Ελληνίδου με τον μικρό Πάρη, απάντησε: «Αυτό έχει να κάνει με τον κάθε ειδικό που εμπιστεύεται. Εγώ πηγαίνω. Η προσωπική της άποψη είναι ότι όταν είναι κάτι στη ζωή σου πρέπει στα παιδιά μας να μη λένε ψέματα. Θέλει προστατευτικότητα και όλα καλά».

Δημήτρης Αλεξάνδρου συνέντευξη
