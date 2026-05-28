Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV & Media 28.05.2026

ΣΚΑΪ: Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων

Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει αλλαγή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με την Λένα Φλυτζάνη να αναλαμβάνει την παρουσίαση από 1 Ιουνίου 2026
Αλλαγές φέρνει στο ενημερωτικό του κομμάτι ο ΣΚΑΪ, καθώς από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων περνά σε νέα εποχή. Η παρουσίαση του καθημερινού δελτίου ανατίθεται στη Λένα Φλυτζάνη, η οποία αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα της δημοσιογραφικής ομάδας του σταθμού.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ανανέωση στη βραδινή ενημερωτική ζώνη του καναλιού. Παράλληλα, ο σταθμός επενδύει σε νέες παρουσίες με στόχο τη σταθερότητα και τη φρεσκάδα στο δελτίο. Η αλλαγή αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού:

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

