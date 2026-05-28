Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 28.05.2026

Σε baby fever ο Κωνσταντίνος Αργυρός: Η φωτογραφία με τον γιο του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του Βασίλη από τον κήπο του σπιτιού τους
Ειρήνη Στόφυλα

Ζεστές και χαρούμενες οικογενειακές στιγμές βιώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος σε λίγο καιρό θα κρατά στην αγκαλιά του το δεύτερο παιδί του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δείχνει πιο ευτυχισμένος από ποτέ, αφού η σύζυγός του Αλεξάνδρα Νίκα διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και το ζευγάρι ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα κοριτσάκι. Το νέο μέλος της οικογένειας θα μεγαλώσει δίπλα στον πρωτότοκο γιο τους, τον μικρό Βασίλη.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους κοιτούν έξω από το παράθυρο σε σπάνια οικογενειακή στιγμή.
Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο έχει αλλάξει η προτεραιότητά του, βάζοντας την οικογένεια πάνω απ’ όλα. Σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε τονίσει: «Αυτό που με νοιάζει εμένα αυτή τη στιγμή, είναι η οικογένειά μου, είναι οι φίλοι μου, είναι αυτό που κάνω, η μουσική μου. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει». Αυτή η φράση αποτυπώνει ξεκάθαρα τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Φαντασμαγορικό πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλιά του στο κέντρο της Αθήνας

Το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Μαΐου, ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια πολύ τρυφερή φωτογραφία από τον κήπο του σπιτιού του. Ο 1,5 έτους Βασίλης κρατούσε την μπάλα του και έπαιζε ανέμελος, δείχνοντας για άλλη μια φορά πόσο έχει μεγαλώσει και πόσο αγαπά τις στιγμές στη φύση.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι το πρώτο παιδί του ζευγαριού γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2024, ένα υγιέστατο αγοράκι που πήρε το όνομα Βασίλης.

Η Αλεξάνδρα Νίκα σε φωτογραφία από τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
Ο Αργυρός και η Νίκα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 7 Ιουλίου 2025, σε μια ιδιωτική τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τώρα περιμένουν με ανυπομονησία το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι που θα ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Η εμφάνιση της Jennifer Lopez που αναζωπύρωσε τις φήμες για νέο ειδύλλιο

28.05.2026
«Lucky me»: Το μήνυμα της Ιωάννας Τούνη που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

28.05.2026

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα
Celeb News

28.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

