Σε baby fever ο Κωνσταντίνος Αργυρός: Η φωτογραφία με τον γιο του

Ζεστές και χαρούμενες οικογενειακές στιγμές βιώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος σε λίγο καιρό θα κρατά στην αγκαλιά του το δεύτερο παιδί του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δείχνει πιο ευτυχισμένος από ποτέ, αφού η σύζυγός του Αλεξάνδρα Νίκα διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και το ζευγάρι ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα κοριτσάκι. Το νέο μέλος της οικογένειας θα μεγαλώσει δίπλα στον πρωτότοκο γιο τους, τον μικρό Βασίλη.

Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο έχει αλλάξει η προτεραιότητά του, βάζοντας την οικογένεια πάνω απ’ όλα. Σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε τονίσει: «Αυτό που με νοιάζει εμένα αυτή τη στιγμή, είναι η οικογένειά μου, είναι οι φίλοι μου, είναι αυτό που κάνω, η μουσική μου. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει». Αυτή η φράση αποτυπώνει ξεκάθαρα τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Μαΐου, ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια πολύ τρυφερή φωτογραφία από τον κήπο του σπιτιού του. Ο 1,5 έτους Βασίλης κρατούσε την μπάλα του και έπαιζε ανέμελος, δείχνοντας για άλλη μια φορά πόσο έχει μεγαλώσει και πόσο αγαπά τις στιγμές στη φύση.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι το πρώτο παιδί του ζευγαριού γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2024, ένα υγιέστατο αγοράκι που πήρε το όνομα Βασίλης.

Ο Αργυρός και η Νίκα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 7 Ιουλίου 2025, σε μια ιδιωτική τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τώρα περιμένουν με ανυπομονησία το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι που θα ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

