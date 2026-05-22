Κωνσταντίνος Αργυρός: Φαντασμαγορικό πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλιά του στο κέντρο της Αθήνας

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γιόρτασε γιορτή και γενέθλια με celebrities και οικογένεια σε ένα μοναδικό event στο κέντρο της Αθήνας

Ένα εντυπωσιακό και άκρως λαμπερό πάρτι έστησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στις 21/5/2026, συνδυάζοντας την ονομαστική του γιορτή με τα γενέθλιά του. Η βραδιά πραγματοποιήθηκε σε γνωστό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και είχε έντονο άρωμα από showbiz, πολιτική και πολιτισμό. Από νωρίς, το κλίμα ήταν γιορτινό, με φίλους, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα να δίνουν δυναμικό «παρών».

Στο πλευρό του βρέθηκε φυσικά η εγκυμονούσα σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία σύντομα θα φέρει στον κόσμο την κόρη τους. Αργότερα στο πάρτι έφτασε και η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στη βραδιά. Παρόντες ήταν επίσης οι γονείς του τραγουδιστή και ο αδελφός του, δείχνοντας πως η οικογένεια είχε κεντρικό ρόλο στη γιορτή.

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το beauty project με τον Brad Pitt που φέρνει ανατροπές στην Ελλάδα

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισαν γνωστά πρόσωπα από την εγχώρια σκηνή αλλά και διεθνείς παρουσίες, όπως η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στο event βρέθηκαν επίσης ο Νίκος Ευαγγελάτος με την Τατιάνα Στεφανίδου, δίνοντας έναν ακόμη πιο high profile χαρακτήρα στη βραδιά. Όλοι μαζί διασκέδασαν μέχρι αργά, τιμώντας τον δημοφιλή καλλιτέχνη.





Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έχουν ήδη δημιουργήσει τη δική τους όμορφη οικογένεια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Ιουλίου 2025 στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο Grand Resort στο Λαγονήσι, σε μια λιτή αλλά ξεχωριστή τελετή, ενώ η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στην Ανάβυσσο με στενό κύκλο καλεσμένων. Λίγο πριν τον γάμο, είχαν αποκτήσει τον γιο τους, Βασίλη, ο οποίος πήρε το όνομα του πατέρα του τραγουδιστή, ενώ τώρα περιμένουν και το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι.

Σε παλαιότερη δήλωσή του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε τονίσει πόσο σημαντική είναι για εκείνον η οικογένεια και η μουσική του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον νοιάζει περισσότερο είναι οι άνθρωποί του και η δουλειά του.

