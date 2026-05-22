«Τον είδα να δακρύζει και κατάλαβα τα πάντα» – Ο Πέτρος Ιακωβίδης εξομολογείται για τον πατέρα του

Ο Πέτρος Ιακωβίδης προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση στον Θέμη Γεωργαντά και την εκπομπή «After Dark», που θα προβληθεί αυτήν την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 ανοίγοντας την καρδιά του για τη σχέση με τον πατέρα του και τις στιγμές που έχουν χαραχτεί έντονα στη μνήμη του. Παράλληλα, ένα πρώτο απόσπασμα σχολιάστηκε σήμερα στο «Happy Day», δίνοντας μια γεύση από όσα θα ακολουθήσουν. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν συγκίνηση, καθώς περιγράφουν μια βαθιά και ουσιαστική σχέση πατέρα και γιου.

Ο ίδιος θυμάται χαρακτηριστικά: «Μου άρεσε πάρα πολύ που πήγαινα στο γήπεδο με τον πατέρα μου. Μου άρεσε πάρα πολύ που τον είχα όσα χρόνια τραγουδούσα, τον έβλεπα κάθε βράδυ να κάθεται ψηλά στον ηχολήπτη και να με παρακολουθεί. Μου χαμογελούσε. Δεν μου είπε ποτέ βέβαια ότι είμαι καλός τραγουδιστής».

Ο Θέμης Γεωργαντάς και το «After Dark» επιστρέφουν στο OPEN, με άκρως «αποκαλυπτική» διάθεση

Η πιο δυνατή στιγμή ήρθε όταν ο τραγουδιστής ανέλαβε να ηγηθεί σε ένα μεγάλο σχήμα και ο πατέρας του βρέθηκε στο κοινό. Εκεί, για πρώτη φορά, είδε την αποδοχή του κόσμου σε τόσο μεγάλο βαθμό. Όπως είπε: «Μου έλεγε «εντάξει, καλά τα πήγες». Κατάλαβα ότι με παραδέχθηκε όταν πριν από έναν χρόνο πλέον ηγήθηκα σε ένα σχήμα και ήρθε και είδε την αγάπη του κόσμου, τον είδα που δάκρυσε. Εκεί κατάλαβα πόσο περήφανος ένιωθε».

Παράλληλα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τις θυσίες της οικογένειάς του όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πόσα πέρασε ο πατέρας του για να μπορέσει εκείνος να φτάσει στη σημερινή του πορεία. Με ειλικρίνεια και συναίσθημα ανέφερε: «Είπα μέσα μου «κοίτα τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος για να είμαι εγώ εδώ, τουλάχιστον ήμουν καλός και όλα αυτά μας βγήκαν σε καλό»».





Η συνέντευξη ανέδειξε μια πιο ανθρώπινη πλευρά του καλλιτέχνη, πέρα από τη σκηνή και τις επιτυχίες του. Ο πατέρας του, με τη διακριτική αλλά σταθερή παρουσία του, φαίνεται πως υπήρξε η μεγαλύτερη στήριξη στην πορεία του. Από τα γήπεδα μέχρι τις μεγάλες πίστες, η σιωπηλή του αγάπη ήταν πάντα εκεί. Και τελικά, μια στιγμή συγκίνησης έγινε η απόλυτη επιβεβαίωση περηφάνιας.

