Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.05.2026

Olivia Rodrigo: Το «The Cure» κυκλοφόρησε και η pop star μιλά για το πιο προσωπικό της τραγούδι

Η Olivia Rodrigo επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή με την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού και music video με τίτλο «The Cure»
Πόπη Βασιλείου

Το νέο τραγούδι της Olivia Rodrigo με τίτλο «The Cure» έχει ήδη τραβήξει την προσοχή της μουσικής βιομηχανίας και των fans της παγκοσμίως, καθώς η κυκλοφορία του συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση της ίδιας στα social media. Η pop star μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για το νέο της project, τονίζοντας πως το τραγούδι αυτό έχει για εκείνη ξεχωριστή σημασία.

Η Olivia Rodrigo έγραψε χαρακτηριστικά: «THE CURE SONG AND VIDEO IS OUT NOW!!!!! αυτό το τραγούδι σημαίνει τόσα πολλά για μένα και είμαι πάρα πάρα πάρα πολύ χαρούμενη που είναι πλέον στον κόσμο! ευχαριστώ τον @dan_nigro που το δημιούργησε μαζί μου και είναι ο καλύτερος παραγωγός/songwriter αυτή τη στιγμή. ευχαριστώ τους @bead.lizard και @catsolen που δημιούργησαν αυτό το υπέροχο, ευφάνταστο music video που λατρεύω. αυτό το τραγούδι είναι η βασική ιδέα του “you seem pretty sad for a girl so in love” και με έκανε να “δέσει” όλο το άλμπουμ. ελπίζω να το απολαύσεις xoxoxox».

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι το «The Cure» λειτουργεί ως ένα είδος «thesis statement» για τη συνολική θεματική του project της, εξηγώντας πως βοήθησε να «δέσει» ολόκληρο το album και να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη καλλιτεχνική ταυτότητα.

Με τη φράση «you seem pretty sad for a girl so in love», η Olivia Rodrigo δίνει μια πιο βαθιά ερμηνευτική διάσταση στο έργο της, το οποίο όπως φαίνεται επιχειρεί να εξερευνήσει τις αντιφάσεις των συναισθημάτων μέσα στις σχέσεις και την προσωπική εμπειρία.

Το «The Cure» έρχεται έτσι να προστεθεί στη δυναμική πορεία της Olivia Rodrigo, η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης pop σκηνής, με κάθε νέο της release να προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον.

«Τον είδα να δακρύζει και κατάλαβα τα πάντα» – Ο Πέτρος Ιακωβίδης εξομολογείται για τον πατέρα του

«Press Start»: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!

Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς
Σάκης Ρουβάς – Δημήτρης Κοντόπουλος στο studio: Η φωτογραφία που «γέννησε» σενάρια για το επόμενο μεγάλο hit
Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»
Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς
Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή
ICEMAN, Habibti και Maid of Honour: Η τριπλή κυκλοφορία από τον Drake που δεν περίμενε κανείς
«Press Start»: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!
Eurovision: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει και επίσημα στον διαγωνισμό
Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ο «σεισμός» από το soundcheck που έφερε το «Fear of the Dark» πριν τη μεγάλη συναυλία
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

