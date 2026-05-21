Ο Niall Horan απαντά στις φήμες για «μυστικό» reunion των One Direction

Ο Niall Horan μιλά ανοιχτά για τις φήμες σχετικά με πιθανό comeback των One Direction μέσα στο 2026, καθώς και για το νέο του άλμπουμ

Ο Niall Horan αποφάσισε να βάλει ένα τέλος στο χάος που επικρατεί εδώ και εβδομάδες στο fandom των One Direction. Με όλα τα μέλη να ανακοινώνουν νέα μουσική μέσα στο 2026, το internet είχε ήδη «χτίσει» ολόκληρη θεωρία πως κάτι ετοιμάζουν μαζί. Τα timelines γέμισαν με edits, conspiracy threads και fan videos που «αποδείκνυαν» ότι ένα reunion είναι προ των πυλών.

Η χρονική σύμπτωση ήταν όντως ύποπτη, και οι fans έβλεπαν σημάδια παντού. Έτσι, ο Niall βγήκε μπροστά για να εξηγήσει τι πραγματικά συμβαίνει.

Ο Niall Horan τιμά τη μνήμη του Liam Payne με το τραγούδι End of an Era

Ο Niall αποκαλύπτει πώς είδε ο ίδιος το «κύμα» των ανακοινώσεων

Μιλώντας στο podcast «And The Writer Is», ο Niall παραδέχτηκε ότι ούτε ο ίδιος περίμενε να δει τόσες παράλληλες κυκλοφορίες από τους πρώην συνεργάτες του. Όπως είπε, οι πρώτες ανακοινώσεις τον… έπιασαν στον ύπνο, ενώ μόνο από τον Louis Tomlinson είχε ακούσει μερικά ακυκλοφόρητα πριν βγουν στη δημοσιότητα. Από εκεί και πέρα, τόσο οι κινήσεις του Harry Styles όσο και του Zayn Malik τον εξέπληξαν όσο και τους fans. Παρόλα αυτά, τόνισε πως όταν μιλάνε μεταξύ τους, δεν κάνουν «επαγγελματικό meeting». Οι συζητήσεις τους περιστρέφονται γύρω από παλιές εμπειρίες, αστεία μεταξύ τους και στιγμές που έζησαν ως ομάδα, όχι γύρω από release dates και marketing.

Η πραγματική σχέση των μελών σήμερα

Ο Niall ήταν ξεκάθαρος: δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει κοινό σχέδιο και κανένας δεν ενημερώνει τους άλλους για deadlines. Η σχέση τους, όπως είπε, είναι πλέον φιλική και όχι «βιομηχανική», όπως ήταν κάποτε. Όταν επικοινωνούν, μιλούν σαν φίλοι που πέρασαν μια τεράστια εμπειρία μαζί και θυμούνται όσα έζησαν. Δεν υπάρχει ανάγκη να ξαναμπούν στην παλιά λογική ή να οργανώσουν projects με τον τρόπο που το έκαναν παλιά. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται να τους έχει κάνει πιο χαλαρούς και πιο αυθόρμητους στη δημιουργικότητά τους.

Τι σημαίνει όλο αυτό για τις φήμες περί 2026 reunion;

Παρότι ο Niall αρνήθηκε πως υπάρχει μυστικό σχέδιο, οι fans δεν δείχνουν έτοιμοι να εγκαταλείψουν τις ελπίδες τους. Η αλήθεια είναι πως σπάνια πέφτει τόσο ταυτόχρονα δημιουργική δραστηριότητα σε όλα τα μέλη. Τα social media συνεχίζουν να βρίσκουν «ενδείξεις», ενώ η fanbase αντιμετωπίζει κάθε νέα ανακοίνωση σαν πιθανό teaser. Και η πραγματικότητα είναι πως το timing μοιάζει πράγματι… ύποπτα ιδανικό για μια μελλοντική επιστροφή, ακόμα κι αν δεν είναι φέτος.

Με το νέο του άλμπουμ «Dinner Party» να έρχεται στις 5 Ιουνίου, ο Niall δείχνει πως βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές φάσεις της καριέρας του. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους 1D, που φαίνεται να εξερευνούν νέες κατευθύνσεις, ήχους και συνεργασίες. Και ενώ εκείνος επιμένει ότι δεν υπήρξε κανενός είδους συντονισμός, η ταυτόχρονη επιστροφή τους κρατά το fandom σε… μόνιμη επιφυλακή. Είτε πρόκειται για σύμπτωση είτε για «μοίρα», το 2026 μοιάζει έτοιμο να ανοίξει έναν εντελώς νέο κύκλο για όλους. Και όσο τα μέλη παραμένουν ενεργά, το όνειρο του reunion μένει ζωντανό, ίσως πιο πολύ από ποτέ.

