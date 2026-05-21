Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 21.05.2026

Ο Niall Horan απαντά στις φήμες για «μυστικό» reunion των One Direction

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Niall Horan μιλά ανοιχτά για τις φήμες σχετικά με πιθανό comeback των One Direction μέσα στο 2026, καθώς και για το νέο του άλμπουμ
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Niall Horan αποφάσισε να βάλει ένα τέλος στο χάος που επικρατεί εδώ και εβδομάδες στο fandom των One Direction. Με όλα τα μέλη να ανακοινώνουν νέα μουσική μέσα στο 2026, το internet είχε ήδη «χτίσει» ολόκληρη θεωρία πως κάτι ετοιμάζουν μαζί. Τα timelines γέμισαν με edits, conspiracy threads και fan videos που «αποδείκνυαν» ότι ένα reunion είναι προ των πυλών.

Ειδησεογραφική φωτογραφία από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).
Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η χρονική σύμπτωση ήταν όντως ύποπτη, και οι fans έβλεπαν σημάδια παντού. Έτσι, ο Niall βγήκε μπροστά για να εξηγήσει τι πραγματικά συμβαίνει.

Ο Niall Horan τιμά τη μνήμη του Liam Payne με το τραγούδι End of an Era

Ο Niall αποκαλύπτει πώς είδε ο ίδιος το «κύμα» των ανακοινώσεων

Μιλώντας στο podcast «And The Writer Is», ο Niall παραδέχτηκε ότι ούτε ο ίδιος περίμενε να δει τόσες παράλληλες κυκλοφορίες από τους πρώην συνεργάτες του. Όπως είπε, οι πρώτες ανακοινώσεις τον… έπιασαν στον ύπνο, ενώ μόνο από τον Louis Tomlinson είχε ακούσει μερικά ακυκλοφόρητα πριν βγουν στη δημοσιότητα. Από εκεί και πέρα, τόσο οι κινήσεις του Harry Styles όσο και του Zayn Malik τον εξέπληξαν όσο και τους fans. Παρόλα αυτά, τόνισε πως όταν μιλάνε μεταξύ τους, δεν κάνουν «επαγγελματικό meeting». Οι συζητήσεις τους περιστρέφονται γύρω από παλιές εμπειρίες, αστεία μεταξύ τους και στιγμές που έζησαν ως ομάδα, όχι γύρω από release dates και marketing.

Η πραγματική σχέση των μελών σήμερα

Ο Niall ήταν ξεκάθαρος: δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει κοινό σχέδιο και κανένας δεν ενημερώνει τους άλλους για deadlines. Η σχέση τους, όπως είπε, είναι πλέον φιλική και όχι «βιομηχανική», όπως ήταν κάποτε. Όταν επικοινωνούν, μιλούν σαν φίλοι που πέρασαν μια τεράστια εμπειρία μαζί και θυμούνται όσα έζησαν. Δεν υπάρχει ανάγκη να ξαναμπούν στην παλιά λογική ή να οργανώσουν projects με τον τρόπο που το έκαναν παλιά. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται να τους έχει κάνει πιο χαλαρούς και πιο αυθόρμητους στη δημιουργικότητά τους.

Το συγκρότημα One Direction που κυριαρχεί στα βρετανικά charts με τους Harry Styles και Louis Tomlinson.
https://www.instagram.com/onedirection/

Τι σημαίνει όλο αυτό για τις φήμες περί 2026 reunion;

Παρότι ο Niall αρνήθηκε πως υπάρχει μυστικό σχέδιο, οι fans δεν δείχνουν έτοιμοι να εγκαταλείψουν τις ελπίδες τους. Η αλήθεια είναι πως σπάνια πέφτει τόσο ταυτόχρονα δημιουργική δραστηριότητα σε όλα τα μέλη. Τα social media συνεχίζουν να βρίσκουν «ενδείξεις», ενώ η fanbase αντιμετωπίζει κάθε νέα ανακοίνωση σαν πιθανό teaser. Και η πραγματικότητα είναι πως το timing μοιάζει πράγματι… ύποπτα ιδανικό για μια μελλοντική επιστροφή, ακόμα κι αν δεν είναι φέτος.

Με το νέο του άλμπουμ «Dinner Party» να έρχεται στις 5 Ιουνίου, ο Niall δείχνει πως βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές φάσεις της καριέρας του. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους 1D, που φαίνεται να εξερευνούν νέες κατευθύνσεις, ήχους και συνεργασίες. Και ενώ εκείνος επιμένει ότι δεν υπήρξε κανενός είδους συντονισμός, η ταυτόχρονη επιστροφή τους κρατά το fandom σε… μόνιμη επιφυλακή. Είτε πρόκειται για σύμπτωση είτε για «μοίρα», το 2026 μοιάζει έτοιμο να ανοίξει έναν εντελώς νέο κύκλο για όλους. Και όσο τα μέλη παραμένουν ενεργά, το όνειρο του reunion μένει ζωντανό, ίσως πιο πολύ από ποτέ.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Niall Horan ONE DIRECTION
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Trudaddy»: Η Katy Perry «αποθεώνει» τον Justin Trudeau

«Trudaddy»: Η Katy Perry «αποθεώνει» τον Justin Trudeau

21.05.2026
Επόμενο
Harry Styles και Zoë Kravitz: Σχέδια για «μυστικό» γάμο τα Χριστούγεννα

Harry Styles και Zoë Kravitz: Σχέδια για «μυστικό» γάμο τα Χριστούγεννα

21.05.2026

Δες επίσης

Γιώργος Περρής: Έρχεται για μια μαγική καλοκαιρινή βραδιά στον Κήπο του Μεγάρου
Μουσικά Νέα

Γιώργος Περρής: Έρχεται για μια μαγική καλοκαιρινή βραδιά στον Κήπο του Μεγάρου

21.05.2026
Σε δημοπρασία το φλάουτο των Beatles – Οι συλλέκτες το θεωρούν ιστορικό αντικείμενο
Μουσικά Νέα

Σε δημοπρασία το φλάουτο των Beatles – Οι συλλέκτες το θεωρούν ιστορικό αντικείμενο

21.05.2026
«Press Start»: Το νέο άλμπουμ του Akyla έρχεται στις 22 Μαΐου
Μουσικά Νέα

«Press Start»: Το νέο άλμπουμ του Akyla έρχεται στις 22 Μαΐου

21.05.2026
Οι Iron Maiden στην Αθήνα: Ποιες είναι οι οδηγίες για το live στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Οι Iron Maiden στην Αθήνα: Ποιες είναι οι οδηγίες για το live στο ΟΑΚΑ

21.05.2026
Harry Styles tour: Η εντυπωσιακή παραγωγή αλλάζει τη σκηνική διάταξη μετά από θύελλα αντιδράσεων
Μουσικά Νέα

Harry Styles tour: Η εντυπωσιακή παραγωγή αλλάζει τη σκηνική διάταξη μετά από θύελλα αντιδράσεων

21.05.2026
«Τραγουδήστε, όχι κινητά» – Το μήνυμα των Iron Maiden πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

«Τραγουδήστε, όχι κινητά» – Το μήνυμα των Iron Maiden πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

21.05.2026
«The Cure»: Το νέο τραγούδι της Olivia Rodrigo έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

«The Cure»: Το νέο τραγούδι της Olivia Rodrigo έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

21.05.2026
«Έδωσα την ψυχή μου»: Ο Akylas εξηγεί γιατί ζήτησε συγγνώμη
EUROVISION

«Έδωσα την ψυχή μου»: Ο Akylas εξηγεί γιατί ζήτησε συγγνώμη

21.05.2026
Ariana Grande: Το «Dangerous Woman» επιστρέφει 10 χρόνια μετά
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Το «Dangerous Woman» επιστρέφει 10 χρόνια μετά

21.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη