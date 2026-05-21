«Trudaddy»: Η Katy Perry «αποθεώνει» τον Justin Trudeau

Το internet έχει πάρει φωτιά μετά τις τελευταίες δηλώσεις της Katy Perry, η οποία αυτή τη φορά δεν μάσησε τα λόγια της σχετικά με τα συναισθήματά της για τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau. Κατά τη διάρκεια ενός livestream με θαυμαστές, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε πιο αποκαλυπτική από ποτέ, σχολιάζοντας με χαμόγελο «τον αγαπώ τόσο πολύ», ενώ δεν δίστασε να τον αποκαλέσει «love of my life» αλλά και το viral πλέον «Trudaddy».

Το κοινό της αμέσως αντέδρασε με ενθουσιασμό, γεμίζοντας τη συνομιλία με memes, emojis και ατάκες που τροφοδότησαν ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από το story των δύο. Η ίδια παραδέχτηκε επίσης πως ο Trudeau «την κάνει να γελά σαν σχολιαρόπαιδο», αφήνοντας να εννοηθεί πως κάτι περισσότερο από μια φιλία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η σχέση των δύο έχει γίνει talk of the town εδώ και μήνες, καθώς από το περσινό καλοκαίρι έχουν υπάρξει πολλές κοινές εμφανίσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες. Ξεκινώντας από το Μόντρεαλ, όπου εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί, μέχρι τις χαλαρές στιγμές σε γιοτ στην Καλιφόρνια, οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν. Λίγο αργότερα, η παρουσία τους στο Coachella τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τα σενάρια, αφού οι fans μιλούσαν για «αδιαμφισβήτητη χημεία». Επιπλέον, έχουν φωτογραφηθεί ακόμα και σε πιο επίσημες περιστάσεις, όπως συναντήσεις στην Ιαπωνία, κάνοντας την ιστορία τους να μοιάζει πια σαν ένα ongoing celebrity-dopolitics romance που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.

Αν και κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα κάποια σχέση, οι δηλώσεις της Perry αφήνουν ελάχιστα περιθώρια αμφισβήτησης για το πόσο ξεχωριστή είναι η παρουσία του Trudeau στη ζωή της. Σε μια εποχή όπου οι δημόσιες προσωπικότητες προσπαθούν συνήθως να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα, η άνεση με την οποία μιλάει γι’ αυτόν έχει δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική δυναμική. Και φυσικά, κάθε νέα λεπτομέρεια γίνεται viral μέσα σε λίγα λεπτά, κάτι που αποδεικνύει πόσο έντονο ενδιαφέρον υπάρχει γύρω από το ενδεχόμενο αυτού του απρόσμενου ζευγαριού.

Όπως φαίνεται, η ιστορία Perry-Trudeau έχει ακόμη πολλά επεισόδια μπροστά της. Το internet ήδη περιμένει την επόμενη κοινή τους εμφάνιση, τη νέα viral ατάκα ή το επόμενο livestream όπου ίσως αποκαλυφθεί κάτι περισσότερο. Μέχρι τότε, οι fans συνεχίζουν να σχολιάζουν, να κάνουν theories και να μετατρέπουν κάθε τους κίνηση σε trending θέμα. Και κάτι μας λέει πως αυτή η «ρομαντική περιπέτεια» θα μας απασχολεί για καιρό ακόμη, κυρίως γιατί και οι δύο δείχνουν να απολαμβάνουν απόλυτα όλη την προσοχή.

