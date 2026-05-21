Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 21.05.2026

«Trudaddy»: Η Katy Perry «αποθεώνει» τον Justin Trudeau

Η Katy Perry μίλησε ανοιχτά για τον Justin Trudeau σε πρόσφατο livestream και το internet πήρε «φωτιά» με τη φράση «Trudaddy»
Ειρήνη Στόφυλα

Το internet έχει πάρει φωτιά μετά τις τελευταίες δηλώσεις της Katy Perry, η οποία αυτή τη φορά δεν μάσησε τα λόγια της σχετικά με τα συναισθήματά της για τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau. Κατά τη διάρκεια ενός livestream με θαυμαστές, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε πιο αποκαλυπτική από ποτέ, σχολιάζοντας με χαμόγελο «τον αγαπώ τόσο πολύ», ενώ δεν δίστασε να τον αποκαλέσει «love of my life» αλλά και το viral πλέον «Trudaddy».

Η Katy Perry και ο Justin Trudeau ποζάρουν μαζί, επιβεβαιώνοντας τον έρωτά τους όπως αναφέρεται στο άρθρο.
Το κοινό της αμέσως αντέδρασε με ενθουσιασμό, γεμίζοντας τη συνομιλία με memes, emojis και ατάκες που τροφοδότησαν ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από το story των δύο. Η ίδια παραδέχτηκε επίσης πως ο Trudeau «την κάνει να γελά σαν σχολιαρόπαιδο», αφήνοντας να εννοηθεί πως κάτι περισσότερο από μια φιλία βρίσκεται σε εξέλιξη.

«I Kissed a Girl»: Η αληθινή ιστορία πίσω από το τραγούδι που καθόρισε την Katy Perry

Η σχέση των δύο έχει γίνει talk of the town εδώ και μήνες, καθώς από το περσινό καλοκαίρι έχουν υπάρξει πολλές κοινές εμφανίσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες. Ξεκινώντας από το Μόντρεαλ, όπου εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί, μέχρι τις χαλαρές στιγμές σε γιοτ στην Καλιφόρνια, οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν. Λίγο αργότερα, η παρουσία τους στο Coachella τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τα σενάρια, αφού οι fans μιλούσαν για «αδιαμφισβήτητη χημεία». Επιπλέον, έχουν φωτογραφηθεί ακόμα και σε πιο επίσημες περιστάσεις, όπως συναντήσεις στην Ιαπωνία, κάνοντας την ιστορία τους να μοιάζει πια σαν ένα ongoing celebrity-dopolitics romance που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.

Αν και κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα κάποια σχέση, οι δηλώσεις της Perry αφήνουν ελάχιστα περιθώρια αμφισβήτησης για το πόσο ξεχωριστή είναι η παρουσία του Trudeau στη ζωή της. Σε μια εποχή όπου οι δημόσιες προσωπικότητες προσπαθούν συνήθως να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα, η άνεση με την οποία μιλάει γι’ αυτόν έχει δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική δυναμική. Και φυσικά, κάθε νέα λεπτομέρεια γίνεται viral μέσα σε λίγα λεπτά, κάτι που αποδεικνύει πόσο έντονο ενδιαφέρον υπάρχει γύρω από το ενδεχόμενο αυτού του απρόσμενου ζευγαριού.

Η Katy Perry τρώει από ένα κουτί noodles μαζί με έναν άνδρα, ενώ η ίδια διαψεύδει τις καταγγελίες της Ruby Rose.
Όπως φαίνεται, η ιστορία Perry-Trudeau έχει ακόμη πολλά επεισόδια μπροστά της. Το internet ήδη περιμένει την επόμενη κοινή τους εμφάνιση, τη νέα viral ατάκα ή το επόμενο livestream όπου ίσως αποκαλυφθεί κάτι περισσότερο. Μέχρι τότε, οι fans συνεχίζουν να σχολιάζουν, να κάνουν theories και να μετατρέπουν κάθε τους κίνηση σε trending θέμα. Και κάτι μας λέει πως αυτή η «ρομαντική περιπέτεια» θα μας απασχολεί για καιρό ακόμη, κυρίως γιατί και οι δύο δείχνουν να απολαμβάνουν απόλυτα όλη την προσοχή.

Harry Styles και Zoë Kravitz: Σχέδια για «μυστικό» γάμο τα Χριστούγεννα
Harry Styles και Zoë Kravitz: Σχέδια για «μυστικό» γάμο τα Χριστούγεννα

Miley Cyrus: Η ιστορική διάκριση στο Hollywood Walk of Fame που αλλάζει τα δεδομένα για τη γενιά της
Miley Cyrus: Η ιστορική διάκριση στο Hollywood Walk of Fame που αλλάζει τα δεδομένα για τη γενιά της

Ιωάννα Τούνη: Το «ταξίδι-express» στις Κάννες για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ιωάννα Τούνη: Το «ταξίδι-express» στις Κάννες για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Η συγκινητική ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη για τη γιαγιά της
Η συγκινητική ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη για τη γιαγιά της

Kim Kardashian: «Παίρνω 35 χάπια την ημέρα» – Η πιο ακραία wellness ρουτίνα του Hollywood
Kim Kardashian: «Παίρνω 35 χάπια την ημέρα» – Η πιο ακραία wellness ρουτίνα του Hollywood

Ο Ακύλας υπέγραψε αυτόγραφο σε απόδειξη φαγητού και όλοι παρατήρησαν τι είχε παραγγείλει
Ο Ακύλας υπέγραψε αυτόγραφο σε απόδειξη φαγητού και όλοι παρατήρησαν τι είχε παραγγείλει

Στα 80 της η Cher δεν θυμίζει θρύλο του παρελθόντος – Είναι ακόμη το απόλυτο pop φαινόμενο
Στα 80 της η Cher δεν θυμίζει θρύλο του παρελθόντος – Είναι ακόμη το απόλυτο pop φαινόμενο

«Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου» – Η τρυφερή ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη για τον Κώστα Μπακογιάννη
«Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου» – Η τρυφερή ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη για τον Κώστα Μπακογιάννη

Kate Winslet: «Είμαι περήφανη για τις ρυτίδες μου» – Το μήνυμα που αλλάζει την εικόνα της ομορφιάς στο Hollywood
Kate Winslet: «Είμαι περήφανη για τις ρυτίδες μου» – Το μήνυμα που αλλάζει την εικόνα της ομορφιάς στο Hollywood

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

