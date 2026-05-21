Social & Tech 21.05.2026

Η Gen Z δεν κρύβει πια την κούρασή της – Η νέα τάση στα social media με τους μαύρους κύκλους

Η Gen Z απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τα αυστηρά πρότυπα της «τέλειας» εμφάνισης και μετατρέπει στοιχεία κούρασης σε νέα τάση
Πόπη Βασιλείου

Αν πριν από λίγα χρόνια οι beauty τάσεις περιστρέφονταν γύρω από το αψεγάδιαστο δέρμα, το έντονο concealer και την «ξεκούραστη» εικόνα, σήμερα μοιάζει να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η Gen Z φαίνεται πως αλλάζει ξανά τους κανόνες της αισθητικής και αυτή τη φορά βάζει στο επίκεντρο κάτι που παλιότερα θεωρούνταν σχεδόν απαγορευτικό: την κούραση.

 

Ναι, οι μαύροι κύκλοι, το κουρασμένο βλέμμα και η εικόνα της εξάντλησης έχουν μετατραπεί σε μία νέα μορφή αισθητικής που εξαπλώνεται με απίστευτη ταχύτητα στα social media. TikTok creators, influencers και fashion accounts υιοθετούν looks που δείχνουν πιο «ωμά», πιο άυπνα και πολύ λιγότερο επιμελημένα από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο το μακιγιάζ αλλά και ολόκληρη τη φιλοσοφία γύρω από την εικόνα. Για χρόνια, το internet προωθούσε μία σχεδόν εξαντλητική τελειότητα. Λείο δέρμα, φίλτρα, beauty apps και πρόσωπα χωρίς ίχνος ατέλειας κυριαρχούσαν παντού. Τώρα όμως, η Gen Z μοιάζει να κουράστηκε από την πίεση της συνεχούς «τελειότητας» και στρέφεται σε κάτι πιο αληθινό, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να φαίνεσαι κουρασμένη.


Σε πολλές περιπτώσεις, το trend συνδέεται και με τη γενικότερη ψυχολογία της νέας γενιάς. Η εξάντληση από τη δουλειά, η πίεση των social media, το burnout και η συνεχής ανάγκη για παραγωγικότητα έχουν γίνει καθημερινότητα για πολλούς νέους ανθρώπους. Έτσι, το «κουρασμένο look» μοιάζει σχεδόν σαν μία οπτική δήλωση ότι κανείς δεν χρειάζεται να προσποιείται πως είναι συνεχώς καλά.

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι makeup artists αρχίζουν να δημιουργούν intentionally tired looks, αφήνοντας ελαφρώς ορατούς μαύρους κύκλους ή χρησιμοποιώντας προϊόντα που κάνουν το βλέμμα να δείχνει πιο «ζωντανά κουρασμένο» αντί για υπερβολικά καλυμμένο. Κάτι που πριν θεωρούνταν beauty mistake, τώρα μετατρέπεται σε fashion statement.

Miley Cyrus: Η ιστορική διάκριση στο Hollywood Walk of Fame που αλλάζει τα δεδομένα για τη γενιά της

21.05.2026

Bye bye hangover: Γιατί η νέα γενιά προτιμάει να παρτάρει μεσημέρι και χωρίς αλκοόλ
Bye bye hangover: Γιατί η νέα γενιά προτιμάει να παρτάρει μεσημέρι και χωρίς αλκοόλ

