Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 21.05.2026

Miley Cyrus: Η ιστορική διάκριση στο Hollywood Walk of Fame που αλλάζει τα δεδομένα για τη γενιά της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Miley Cyrus γίνεται η πρώτη καλλιτέχνιδα γεννημένη μετά το 1990 που αποκτά αστέρι στο Hollywood Walk of Fame
Πόπη Βασιλείου

Η Miley Cyrus μπαίνει επίσημα στην ιστορία του Hollywood, καθώς γίνεται το πρώτο άτομο που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1990 ή αργότερα και τιμάται με αστέρι στο εμβληματικό Hollywood Walk of Fame. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική επιβράβευση για τη μακρόχρονη πορεία της, αλλά και ένα ισχυρό σύμβολο της αλλαγής που συντελείται στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

milley_cyrus
https://www.instagram.com/mileycyrus/?hl=el

Η καλλιτεχνική της διαδρομή ξεκίνησε από την τηλεόραση, όπου έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον πρώτο της μεγάλο ρόλο, και εξελίχθηκε σε μια διεθνή μουσική καριέρα με τεράστιες επιτυχίες και έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα. Η Miley Cyrus κατάφερε να μεταμορφώνεται διαρκώς, διατηρώντας όμως πάντα μια ισχυρή σύνδεση με το κοινό της και αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα σε κάθε στάδιο της πορείας της.

Kate Winslet: «Είμαι περήφανη για τις ρυτίδες μου» – Το μήνυμα που αλλάζει την εικόνα της ομορφιάς στο Hollywood

Η βράβευσή της στο Hollywood Walk of Fame σηματοδοτεί επίσης μια ευρύτερη γενεαλογική μετάβαση στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Οι καλλιτέχνες που μεγάλωσαν μέσα στην ψηφιακή εποχή αρχίζουν πλέον να κατακτούν θέσεις δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα προηγούμενων δεκαετιών, δείχνοντας πως η επιρροή τους είναι εξίσου ισχυρή και καθοριστική.

Περισσότερο από μια τιμητική διάκριση, το αστέρι της Miley Cyrus λειτουργεί ως αναγνώριση της ικανότητάς της να επαναπροσδιορίζει συνεχώς τον εαυτό της, να εξελίσσεται μουσικά και καλλιτεχνικά και να παραμένει επίκαιρη σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο.

Η αναπάντεχη δήλωση του Vincent Cassel για τη Monica Bellucci 13 χρόνια μετά τον χωρισμό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hollywood Hollywood Walk of Fame Miley Curys
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Το Σόι σου»: Η ερωτευμένη συνάδελφος που ταράζει τις ισορροπίες!

«Το Σόι σου»: Η ερωτευμένη συνάδελφος που ταράζει τις ισορροπίες!

21.05.2026
Επόμενο
Η Gen Z δεν κρύβει πια την κούρασή της – Η νέα τάση στα social media με τους μαύρους κύκλους

Η Gen Z δεν κρύβει πια την κούρασή της – Η νέα τάση στα social media με τους μαύρους κύκλους

21.05.2026

Δες επίσης

Ιωάννα Τούνη: Το «ταξίδι-express» στις Κάννες για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Celeb News

Ιωάννα Τούνη: Το «ταξίδι-express» στις Κάννες για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου

21.05.2026
Η συγκινητική ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη για τη γιαγιά της
Celeb News

Η συγκινητική ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη για τη γιαγιά της

21.05.2026
Kim Kardashian: «Παίρνω 35 χάπια την ημέρα» – Η πιο ακραία wellness ρουτίνα του Hollywood
Celeb News

Kim Kardashian: «Παίρνω 35 χάπια την ημέρα» – Η πιο ακραία wellness ρουτίνα του Hollywood

21.05.2026
Ο Ακύλας υπέγραψε αυτόγραφο σε απόδειξη φαγητού και όλοι παρατήρησαν τι είχε παραγγείλει
Celeb News

Ο Ακύλας υπέγραψε αυτόγραφο σε απόδειξη φαγητού και όλοι παρατήρησαν τι είχε παραγγείλει

21.05.2026
Στα 80 της η Cher δεν θυμίζει θρύλο του παρελθόντος – Είναι ακόμη το απόλυτο pop φαινόμενο
Celeb News

Στα 80 της η Cher δεν θυμίζει θρύλο του παρελθόντος – Είναι ακόμη το απόλυτο pop φαινόμενο

21.05.2026
«Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου» – Η τρυφερή ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη για τον Κώστα Μπακογιάννη
Celeb News

«Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου» – Η τρυφερή ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη για τον Κώστα Μπακογιάννη

21.05.2026
Kate Winslet: «Είμαι περήφανη για τις ρυτίδες μου» – Το μήνυμα που αλλάζει την εικόνα της ομορφιάς στο Hollywood
Celeb News

Kate Winslet: «Είμαι περήφανη για τις ρυτίδες μου» – Το μήνυμα που αλλάζει την εικόνα της ομορφιάς στο Hollywood

21.05.2026
Η Μαρία Ηλιάκη αφιερώνει live το «Ωραία που είναι η νύφη μας» στη Φαίη Σκορδά
Celeb News

Η Μαρία Ηλιάκη αφιερώνει live το «Ωραία που είναι η νύφη μας» στη Φαίη Σκορδά

21.05.2026
Meryl Streep – Martin Short: Το δείπνο στο Λονδίνο που αναζωπύρωσε τα σενάρια για τη σχέση τους
Celeb News

Meryl Streep – Martin Short: Το δείπνο στο Λονδίνο που αναζωπύρωσε τα σενάρια για τη σχέση τους

21.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις