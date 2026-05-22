Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.05.2026

Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ο «σεισμός» από το soundcheck που έφερε το «Fear of the Dark» πριν τη μεγάλη συναυλία

Το ΟΑΚΑ μπήκε ήδη σε απόλυτο heavy metal κλίμα, καθώς το soundcheck των Iron Maiden ήταν αρκετό για να ξεσηκώσει την Αθήνα
Πόπη Βασιλείου

Το ΟΑΚΑ ζει ήδη στον ρυθμό των Iron Maiden, καθώς η άφιξη της θρυλικής μπάντας στην Αθήνα έχει μετατρέψει την πόλη σε σημείο αναφοράς για τους φίλους του heavy metal. Λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου 23 Μαΐου, το soundcheck ήταν αρκετό για να δημιουργήσει ατμόσφαιρα «έκρηξης», με το «Fear of the Dark» να ακούγεται από τα μεγάφωνα και να προκαλεί ενθουσιασμό σε όσους βρίσκονταν γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο.

Η στιγμή αυτή λειτούργησε σαν πρώτο δυνατό preview για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, με τους fans να μετρούν πλέον αντίστροφα για ένα live που ήδη χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα της χρονιάς στην Ελλάδα. Η ενέργεια που μεταφέρθηκε από το soundcheck έδωσε μια πρώτη γεύση από την ένταση που θα κυριαρχήσει στη σκηνή, πριν καν ξεκινήσει επίσημα η βραδιά.

Οι Iron Maiden στην Αθήνα: Ποιες είναι οι οδηγίες για το live στο ΟΑΚΑ

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives», η οποία έχει έντονο επετειακό χαρακτήρα, καθώς το συγκρότημα γιορτάζει 50 χρόνια πορείας στη μουσική ιστορία του heavy metal. Το setlist της βραδιάς αναμένεται να είναι ένα ταξίδι στις πρώτες δεκαετίες της μπάντας, με τραγούδια που έχουν καθορίσει ολόκληρο το είδος.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν τα «The Number of the Beast», «The Trooper» και «Iron Maiden», κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία και εξακολουθούν να ξεσηκώνουν κοινό κάθε ηλικίας. Για τους παλιούς fans αποτελεί επιστροφή στις ρίζες, ενώ για τους νεότερους μια μοναδική ευκαιρία να ζήσουν ζωντανά τον μύθο των Iron Maiden.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00, οι Anthrax ανεβαίνουν στη σκηνή στις 19:00 και οι Iron Maiden στις 20:40, με τη βραδιά να αναμένεται γεμάτη ένταση, sing along στιγμές και heavy metal ενέργεια από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα. Παράλληλα, οι διοργανωτές έχουν επισημάνει την πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, συστήνοντας στο κοινό να έχει μαζί του αδιάβροχο, ενώ δεν επιτρέπονται ομπρέλες ή μεγάλες τσάντες, για λόγους ασφαλείας.

Όλα δείχνουν πως η βραδιά στο ΟΑΚΑ δεν θα είναι απλώς μια συναυλία, αλλά μια πραγματική γιορτή για τα 50 χρόνια των Iron Maiden, που ήδη έχουν κάνει την Αθήνα να «βράζει» πριν καν πατήσουν στη σκηνή.

«Τραγουδήστε, όχι κινητά» – Το μήνυμα των Iron Maiden πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Heavy Metal Iron Maiden ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Οι χαλαρές στιγμές της Δανάης Μπάρκα στην Κύπρο λίγο πριν παντρευτεί

«Είμαι cancer free»: Η συγκινητική ανάρτηση της Jessie J για τη «μάχη» που έδινε

