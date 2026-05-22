Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.05.2026

«Press Start»: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!

Ο Akylas κυκλοφορεί το πρώτο του album «Press Start»: 8 tracks με εθιστικό electro pop dance ήχο και μοναδική ενέργεια
Ο Akylas, το πιο viral και πολυσυζητημένο νέο όνομα της ελληνικής indie pop σκηνής, μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του album! Ο εκρηκτικός performer που κατέκτησε Ελλάδα και Ευρώπη με το «Ferto» στον 70ο Διαγωνισμό της Eurovision κάνει drop το «Press Start» με συνολικά 8 tracks γεμάτα Akylas’ energy, το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Το «Press Start» είναι ένα album με electro pop dance ήχο και επιρροές από ελληνικά και βαλκανικά στοιχεία, και είναι τόσο εθιστικό όσο κι ο Akylas. Vibes που κολλάνε, bangers, και κομμάτια που λες «ένα ακόμα» μέχρι να φτάσεις πάλι απ’ την αρχή.

Η δυναμική του αποτυπώνεται ήδη εντυπωσιακά και στις streaming πλατφόρμες, καθώς μετρά πάνω από 1,5 εκατομμύριο monthly listeners στο Spotify, ενώ παράλληλα ο Akylas φιγουράρει και στη δημοφιλή Spotify playlist «Greek Pop»,  επιβεβαιώνοντας το hype γύρω από το όνομά του και τη δυναμική του νέου album.

Το buzz γύρω από το album είναι ήδη τεράστιο και στο TikTok, όπου τα promo videos για το «Press Start» έχουν συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 9 εκατομμύρια views, μετατρέποντας το release σε ένα από τα πιο viral μουσικά moments των τελευταίων ημερών.

🚨 #spastoSPASTO 🚨 Ανοίξανε οι πύλες Βρέχει χρυσάφι Απ’τον ουρανό Φωτίζω το σκοτάδι album: press start – 22/5

Ο Akylas αποτελεί το νέο big thing της ελληνικής μουσικής σκηνής. Πολύπλευρος, αυθεντικός, εκ φύσεως καλλιτέχνης παρουσιάζει λοιπόν το «Press Start» και σε καλεί να πατήσεις play με δική σου… ευθύνη! Η αυθεντικότητα του Akyla, η πηγαία θετική του ενέργεια, η ξεχωριστή καλλιτεχνική του ταυτότητα είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που το κοινό αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή!

Ο Akylas αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένα ακόμα νέο πρόσωπο της pop κουλτούρας, αλλά ένας artist με ξεκάθαρη ταυτότητα, αισθητική και φανατικό κοινό που τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα – από την Ελλάδα μέχρι την Ευρώπη!

 Track list:

  1. Ferto
  2. PARTO
  3. I Poli < 3  (Akylas, Teo.x3)
  4. MELI^^
  5. Akyla Tequila 😉
  6. SpastoSPASTO
  7. Star Final Boss**  (Akylas, MITCH T)
  8. voulosto?

Με το debut album του, ο Akylas δεν κάνει απλώς start στην pop σκηνή. Πατάει «Press Start» και ξεκινάει το δικό του παιχνίδι,  με όλους να παρακολουθούν την επόμενη πίστα.

Το «Press Start» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://akylas.lnk.to/PressStart

Olivia Rodrigo: Το «The Cure» κυκλοφόρησε και η pop star μιλά για το πιο προσωπικό της τραγούδι

Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς
