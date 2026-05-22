ICEMAN, Habibti και Maid of Honour: Η τριπλή κυκλοφορία από τον Drake που δεν περίμενε κανείς

Ο Drake προκάλεσε νέο παγκόσμιο σοκ στη μουσική βιομηχανία, καθώς ανακοίνωσε την κυκλοφορία τριών νέων projects μέσα στην ίδια νύχτα, με τίτλους ICEMAN, Habibti και Maid of Honour, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως ήξερε να κινεί τα βλέμματα όλης της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με απρόβλεπτες κινήσεις.

Η ανακοίνωση έγινε προς το τέλος του τέταρτου επεισοδίου της livestream σειράς του ICEMAN, όπου ο πολυβραβευμένος Drake αποκάλυψε ότι οι fans του δεν θα λάμβαναν απλώς ένα άλμπουμ, αλλά ένα τριπλό μουσικό project, κάτι που αμέσως προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media και στη βιομηχανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η κυκλοφορία είχε προγραμματιστεί για τις 15 Μαΐου, ενώ επρόκειτο για την πρώτη μεγάλη solo δισκογραφική επιστροφή του Drake μετά το 2023. Η τριπλή αυτή κυκλοφορία είχε συνοδευτεί από ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήρθε σε μια περίοδο έντονης δημόσιας συζήτησης γύρω από τον ίδιο και τη μουσική του πορεία.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, ο Drake δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πιθανές εικόνες από τα εξώφυλλα των τριών projects, με το ICEMAN να ξεχώριζε για τις αναφορές του και τη στιλιστική του αισθητική, η οποία παρέπεμπε σε pop και πολιτισμικά στοιχεία που είχαν συνδεθεί με την καλλιτεχνική του εικόνα.

Με αυτή την κίνηση, ο Drake έδειξε ξανά πως δεν ακολουθούσε απλώς τις τάσεις της μουσικής βιομηχανίας, αλλά συχνά τις διαμόρφωνε, δημιουργώντας προσδοκίες για μια κυκλοφορία που είχε ήδη τραβήξει παγκόσμια προσοχή.

