Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.05.2026

ICEMAN, Habibti και Maid of Honour: Η τριπλή κυκλοφορία από τον Drake που δεν περίμενε κανείς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Drake προκάλεσε νέο παγκόσμιο σοκ στη μουσική βιομηχανία, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία τριών νέων projects μέσα στην ίδια νύχτα
Πόπη Βασιλείου

Ο Drake προκάλεσε νέο παγκόσμιο σοκ στη μουσική βιομηχανία, καθώς ανακοίνωσε την κυκλοφορία τριών νέων projects μέσα στην ίδια νύχτα, με τίτλους ICEMAN, Habibti και Maid of Honour, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως ήξερε να κινεί τα βλέμματα όλης της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με απρόβλεπτες κινήσεις.

https://www.instagram.com/champagnepapi/
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Η ανακοίνωση έγινε προς το τέλος του τέταρτου επεισοδίου της livestream σειράς του ICEMAN, όπου ο πολυβραβευμένος Drake αποκάλυψε ότι οι fans του δεν θα λάμβαναν απλώς ένα άλμπουμ, αλλά ένα τριπλό μουσικό project, κάτι που αμέσως προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media και στη βιομηχανία.

Olivia Rodrigo: Το «The Cure» κυκλοφόρησε και η pop star μιλά για το πιο προσωπικό της τραγούδι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η κυκλοφορία είχε προγραμματιστεί για τις 15 Μαΐου, ενώ επρόκειτο για την πρώτη μεγάλη solo δισκογραφική επιστροφή του Drake μετά το 2023. Η τριπλή αυτή κυκλοφορία είχε συνοδευτεί από ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήρθε σε μια περίοδο έντονης δημόσιας συζήτησης γύρω από τον ίδιο και τη μουσική του πορεία.

Ο ράπερ Drake σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/drake/

Λίγο μετά την ανακοίνωση, ο Drake δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πιθανές εικόνες από τα εξώφυλλα των τριών projects, με το ICEMAN να ξεχώριζε για τις αναφορές του και τη στιλιστική του αισθητική, η οποία παρέπεμπε σε pop και πολιτισμικά στοιχεία που είχαν συνδεθεί με την καλλιτεχνική του εικόνα.

Drake Billboard
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με αυτή την κίνηση, ο Drake έδειξε ξανά πως δεν ακολουθούσε απλώς τις τάσεις της μουσικής βιομηχανίας, αλλά συχνά τις διαμόρφωνε, δημιουργώντας προσδοκίες για μια κυκλοφορία που είχε ήδη τραβήξει παγκόσμια προσοχή.

Σε δημοπρασία το φλάουτο των Beatles – Οι συλλέκτες το θεωρούν ιστορικό αντικείμενο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Drake άλμπουμ μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Press Start»: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!

«Press Start»: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!

22.05.2026
Επόμενο
Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή

Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή

22.05.2026

Δες επίσης

Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς
Mad Events

Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς

22.05.2026
Σάκης Ρουβάς – Δημήτρης Κοντόπουλος στο studio: Η φωτογραφία που «γέννησε» σενάρια για το επόμενο μεγάλο hit
Μουσικά Νέα

Σάκης Ρουβάς – Δημήτρης Κοντόπουλος στο studio: Η φωτογραφία που «γέννησε» σενάρια για το επόμενο μεγάλο hit

22.05.2026
Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»
Mad Events

Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»

22.05.2026
Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς
Μουσικά Νέα

Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς

22.05.2026
Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή
Μουσικά Νέα

Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή

22.05.2026
«Press Start»: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!
Μουσικά Νέα

«Press Start»: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!

22.05.2026
Olivia Rodrigo: Το «The Cure» κυκλοφόρησε και η pop star μιλά για το πιο προσωπικό της τραγούδι
Μουσικά Νέα

Olivia Rodrigo: Το «The Cure» κυκλοφόρησε και η pop star μιλά για το πιο προσωπικό της τραγούδι

22.05.2026
Eurovision: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει και επίσημα στον διαγωνισμό
EUROVISION

Eurovision: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει και επίσημα στον διαγωνισμό

22.05.2026
Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ο «σεισμός» από το soundcheck που έφερε το «Fear of the Dark» πριν τη μεγάλη συναυλία
Μουσικά Νέα

Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ο «σεισμός» από το soundcheck που έφερε το «Fear of the Dark» πριν τη μεγάλη συναυλία

22.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη