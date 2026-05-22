Μουσική 22.05.2026

Mad Clip: Το νέο τραγούδι «Xaderfaki» κυκλοφορεί ήδη – Η ανακοίνωση του ξαδέλφου του

Ο Mad Clip «επιστρέφει» μουσικά με το νέο τραγούδι «Xaderfaki», όπως ανακοινώθηκε από τον ξάδελφό του
Ειρήνη Στόφυλα

Οι φανς του Mad Clip περίμεναν εδώ και καιρό μια νέα κυκλοφορία, και όπως φαίνεται, η στιγμή έφτασε. Με αφορμή τα γενέθλια του Mad Clip, ο ξάδελφός του ανακοίνωσε ότι κυκλοφόρησε ένα ολοκαίνουργιο single, με τίτλο «Xaderfaki». Η είδηση έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, φέρνοντας συγκίνηση αλλά και ενθουσιασμό στους θαυμαστές του.

mad clip
https://www.instagram.com/madclip

Το νέο κομμάτι θεωρείται ήδη μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, καθώς συνοδεύεται από έντονο συμβολισμό και συναισθηματική αξία. Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως το τραγούδι συνδέεται άμεσα με τους ανθρώπους που ήταν στο πιο κοντινό του περιβάλλον.

Η ανακοίνωση για την κυκλοφορία του single ήρθε μέσα από ανάρτηση του ξαδέλφου του, ο οποίος μοιράστηκε την είδηση με τους followers του. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε, το «Xaderfaki» δεν είναι απλώς άλλο ένα τραγούδι, αλλά μια μουσική στιγμή αφιερωμένη στη μνήμη και την κληρονομιά που άφησε πίσω του ο καλλιτέχνης. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία έρχεται να υπενθυμίσει πως το όνομά του εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει, ακόμα και μετά τον ξαφνικό χαμό του. Παράλληλα, η είδηση δημιούργησε αναμονή για το αν θα ακολουθήσουν κι άλλες posthumous κυκλοφορίες στο μέλλον. Η ενέργεια αυτή δείχνει πως η μουσική του εξακολουθεί να ζει δυνατά μέσα από όσους τον αγάπησαν.

Η συζήτηση στα social media έχει ήδη πάρει φωτιά, με τους χρήστες να εκφράζουν ανυπομονησία για το πώς θα ακούγεται το νέο κομμάτι. Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι ο τίτλος «Xaderfaki» αποτελεί έναν άμεσο φόρο τιμής στη σχέση του καλλιτέχνη με την οικογένειά του. Ο Mad Clip υπήρξε από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της ελληνικής trap σκηνής, και κάθε νέα κυκλοφορία αποτελεί σημαντικό γεγονός για το κοινό.

mad clip ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Έλενα Παπαρίζου: Το καλοκαίρι αποκτά soundtrack – Η περιοδεία που ετοιμάζεται να γίνει το απόλυτο live party

