Αθηνά Οικονομάκου: Ο «μυστικός» γάμος και το ξαφνικό bachelorette στη Λισαβόνα

Από τις φήμες για γάμο στην Πάρο μέχρι την κρυφή τελετή στην Πλάκα, η Αθηνά Οικονομάκου στη Λισαβόνα για το bachelorette party της

Η Αθηνά Οικονομάκου τον τελευταίο καιρό έχει καταφέρει να βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς οι εξελίξεις στην προσωπική της ζωή διαδέχονται η μία την άλλη. Από φήμες για γάμο στην Ιταλία μέχρι σενάρια για τελετή στην Πάρο, το ενδιαφέρον δεν σταμάτησε στιγμή. Αρχικά είχε ακουστεί πως ο γάμος της θα γινόταν εκτός Ελλάδας, όμως στη συνέχεια τα δεδομένα άλλαξαν και όλοι περίμεναν μια μεγάλη τελετή στο νησί της Πάρου. Τελικά όμως, η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική από όσα είχαν διαρρεύσει.

Κόντρα σε όλες τις προσδοκίες και τα δημοσιεύματα, η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε να παντρευτεί με απόλυτη μυστικότητα το βράδυ του μεγάλου τελικού της Eurovision, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα.

Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα – Όλες οι λεπτομέρειες

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε πολύ στενό κύκλο, με την παρουσία μόνο λίγων φίλων και των οικογενειών του ζευγαριού, κρατώντας κάθε λεπτομέρεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο γάμος της με τον Μπρούνο Τσερέλα χαρακτηρίστηκε από διακριτικότητα και έντονη συναισθηματική φόρτιση, με τους νεόνυμφους να επιλέγουν να ζήσουν τη στιγμή ιδιωτικά.





Και ενώ ο γάμος αποτέλεσε από μόνος του μια μεγάλη έκπληξη, η συνέχεια ήταν ακόμη πιο απρόσμενη. Μόλις λίγες ώρες μετά, η Αθηνά Οικονομάκου αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής για τη Λισαβόνα, όπου πραγματοποιείται το πολυαναμενόμενο bachelorette party της. Μαζί της βρίσκονται στενές της φίλες, ανάμεσά τους η Χριστίνα Κοντοβά και η Λένα Δροσάκη, σε ένα ταξίδι γεμάτο χαλαρές στιγμές, γέλια και εορταστική διάθεση. Το ταξίδι αυτό έρχεται να ολοκληρώσει μια περίοδο έντονων αλλαγών και συναισθημάτων για την ηθοποιό.





Η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει να τραβά το ενδιαφέρον του κοινού με κάθε της βήμα, αποδεικνύοντας πως η προσωπική της ζωή εξελίσσεται με απρόβλεπτο αλλά και ιδιαίτερα συναισθηματικό τρόπο. Από τα σενάρια για τον γάμο της μέχρι την πραγματική τελετή στην Πλάκα, όλα έγιναν κάτω από απόλυτη μυστικότητα.

Το bachelorette στη Λισαβόνα έρχεται σαν το επόμενο κεφάλαιο αυτής της νέας αρχής. Μαζί με τις κοντινές της φίλες, η ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαράς και χαλάρωσης. Και όλα δείχνουν πως αυτή η περίοδος της ζωής της είναι γεμάτη αλλαγές, εκπλήξεις και νέες εμπειρίες.

Διάβασε επίσης: