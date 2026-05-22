Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 22.05.2026

Αθηνά Οικονομάκου: Ο «μυστικός» γάμος και το ξαφνικό bachelorette στη Λισαβόνα

Από τις φήμες για γάμο στην Πάρο μέχρι την κρυφή τελετή στην Πλάκα, η Αθηνά Οικονομάκου στη Λισαβόνα για το bachelorette party της
Ειρήνη Στόφυλα

Η Αθηνά Οικονομάκου τον τελευταίο καιρό έχει καταφέρει να βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς οι εξελίξεις στην προσωπική της ζωή διαδέχονται η μία την άλλη. Από φήμες για γάμο στην Ιταλία μέχρι σενάρια για τελετή στην Πάρο, το ενδιαφέρον δεν σταμάτησε στιγμή. Αρχικά είχε ακουστεί πως ο γάμος της θα γινόταν εκτός Ελλάδας, όμως στη συνέχεια τα δεδομένα άλλαξαν και όλοι περίμεναν μια μεγάλη τελετή στο νησί της Πάρου. Τελικά όμως, η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική από όσα είχαν διαρρεύσει.

Ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου σε τρυφερή στιγμή, επιβεβαιώνοντας την καρμική τους συνάντηση.
Κόντρα σε όλες τις προσδοκίες και τα δημοσιεύματα, η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε να παντρευτεί με απόλυτη μυστικότητα το βράδυ του μεγάλου τελικού της Eurovision, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε πολύ στενό κύκλο, με την παρουσία μόνο λίγων φίλων και των οικογενειών του ζευγαριού, κρατώντας κάθε λεπτομέρεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο γάμος της με τον Μπρούνο Τσερέλα χαρακτηρίστηκε από διακριτικότητα και έντονη συναισθηματική φόρτιση, με τους νεόνυμφους να επιλέγουν να ζήσουν τη στιγμή ιδιωτικά.


Και ενώ ο γάμος αποτέλεσε από μόνος του μια μεγάλη έκπληξη, η συνέχεια ήταν ακόμη πιο απρόσμενη. Μόλις λίγες ώρες μετά, η Αθηνά Οικονομάκου αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής για τη Λισαβόνα, όπου πραγματοποιείται το πολυαναμενόμενο bachelorette party της. Μαζί της βρίσκονται στενές της φίλες, ανάμεσά τους η Χριστίνα Κοντοβά και η Λένα Δροσάκη, σε ένα ταξίδι γεμάτο χαλαρές στιγμές, γέλια και εορταστική διάθεση. Το ταξίδι αυτό έρχεται να ολοκληρώσει μια περίοδο έντονων αλλαγών και συναισθημάτων για την ηθοποιό.


Η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει να τραβά το ενδιαφέρον του κοινού με κάθε της βήμα, αποδεικνύοντας πως η προσωπική της ζωή εξελίσσεται με απρόβλεπτο αλλά και ιδιαίτερα συναισθηματικό τρόπο. Από τα σενάρια για τον γάμο της μέχρι την πραγματική τελετή στην Πλάκα, όλα έγιναν κάτω από απόλυτη μυστικότητα.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ένας άνδρας ποζάρουν σε ασανσέρ στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια του Milano Design Week.
Το bachelorette στη Λισαβόνα έρχεται σαν το επόμενο κεφάλαιο αυτής της νέας αρχής. Μαζί με τις κοντινές της φίλες, η ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαράς και χαλάρωσης. Και όλα δείχνουν πως αυτή η περίοδος της ζωής της είναι γεμάτη αλλαγές, εκπλήξεις και νέες εμπειρίες.

Κάννες 2026: Η Penélope Cruz αποθεώνεται- Η ταινία «La Bola Negra» που έκανε το κοινό να σηκωθεί όρθιο για 20 λεπτά

«Τον είδα να δακρύζει και κατάλαβα τα πάντα» – Ο Πέτρος Ιακωβίδης εξομολογείται για τον πατέρα του

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammys 2027 – Όλες οι λεπτομέρειες που χρειάζεσαι
Brad Pitt – Ines de Ramon: Η κοινή εμφάνιση στο Los Angeles που «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για τη σχέση τους
Κωνσταντίνος Αργυρός: Φαντασμαγορικό πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλιά του στο κέντρο της Αθήνας
«Τον είδα να δακρύζει και κατάλαβα τα πάντα» – Ο Πέτρος Ιακωβίδης εξομολογείται για τον πατέρα του
«Είμαι cancer free»: Η συγκινητική ανάρτηση της Jessie J για τη «μάχη» που έδινε
Οι χαλαρές στιγμές της Δανάης Μπάρκα στην Κύπρο λίγο πριν παντρευτεί
«Δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος!» – Η «παρατήρηση» προς την Ιωάννα Τούνη στο Φεστιβάλ Καννών
Γιορτή γεμάτη αγάπη για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι εκπλήξεις των παιδιών της
«Όλα τα κάνεις μαγικά»: Η γλυκιά ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη με την κόρη της
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

