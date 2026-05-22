Μουσική 22.05.2026

Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς

Ο Εθισμός παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ «Metropolis» στις 14 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας για το hip-hop live της χρονιάς
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Εθισμός ετοιμάζεται για ένα από τα πιο σημαντικά βήματα της πορείας του, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο του δίσκο «Metropolis». Στις 14 Ιουνίου, ο Έλληνας ράπερ θα ανέβει στη σκηνή του Δημοτικού Σταδίου Καλλιθέας για μια συναυλία που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον της ελληνικής hip-hop σκηνής. Το live αυτό δεν είναι απλώς μια εμφάνιση, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία μέσα στον κόσμο του νέου του project.

Ο τίτλος «Metropolis» ήδη έχει δημιουργήσει προσδοκίες για μια πιο ώριμη και αφηγηματική καλλιτεχνική κατεύθυνση. Και όλα δείχνουν πως ο καλλιτέχνης είναι έτοιμος να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Η πορεία του Εθισμός ξεκίνησε να γίνεται ευρύτερα γνωστή το 2022, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Made in Athens». Εκείνη η περίοδος τον καθιέρωσε ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα της ελληνόφωνης rap σκηνής, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν ως next big thing. Η επιτυχία του δίσκου δεν άργησε να φανεί στην πράξη, αφού ακολούθησαν συνεχόμενα sold out live σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Μέσα από αυτή τη δυναμική πορεία, ο καλλιτέχνης κατάφερε να χτίσει ένα πιστό κοινό που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα. Μετά από τέσσερα χρόνια συνεχούς εξέλιξης, φτάνει πλέον στο τρίτο του άλμπουμ με τίτλο «Metropolis».

Το νέο LP αποτελείται από 10 κομμάτια που λειτουργούν σαν μικρές ιστορίες δρόμου, γεμάτες εικόνες, συναίσθημα και κοινωνικά στοιχεία. Ο δίσκος συνεχίζει την κατεύθυνση που έχει χαράξει ο ίδιος, με στίχους δυνατούς, ευθείς και συχνά καυστικούς απέναντι στην πραγματικότητα. Η θεματολογία του κινείται γύρω από την πόλη, τις εμπειρίες της καθημερινότητας και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής. Το «Metropolis» δεν είναι απλά ένα μουσικό project, αλλά μια ολοκληρωμένη αφήγηση μέσα από τη ματιά του καλλιτέχνη. Και το live της 14ης Ιουνίου θα είναι η πρώτη μεγάλη παρουσίασή του στο κοινό.

Πριν γίνει γνωστός ως Εθισμός, ο καλλιτέχνης είχε ήδη ενεργή σχέση με την hip-hop κουλτούρα, συμμετέχοντας σε break dance και graffiti μέσω της ομάδας «NTS». Τα πρώτα του μουσικά βήματα έγιναν με το crew «Ελληνικό Σκάνδαλο (E.S.)» από το Γκύζη, όπου άρχισε να διαμορφώνει το ύφος του.

Το 2014 ξεκίνησε επίσημα τη solo πορεία του, κυκλοφορώντας το πρώτο του τραγούδι. Αργότερα, το 2018 συνεργάστηκε με τον παραγωγό Goldenchild και παρουσίασε το EP «Facecontrol», ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν singles και συνεργασίες που ενίσχυσαν την παρουσία του στη σκηνή. Το 2022 ήρθε το επιτυχημένο «Made in Athens», ενώ δύο χρόνια μετά κυκλοφόρησε και το «Millennials», συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Φαντασμαγορικό πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλιά του στο κέντρο της Αθήνας

