Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 22.05.2026

Η πιο ακραία Hermès συλλογή της Kylie Jenner «έριξε» το διαδίκτυο

Η συλλογή με κομμάτια αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων που έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα social media
Πόπη Βασιλείου

Η Kylie Jenner επιστρέφει στο προσκήνιο της pop culture με έναν τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει να κάνει, καθώς αυτή τη φορά παρουσιάζει μια εντυπωσιακή Hermès wall που έχει ήδη γίνει viral και έχει προκαλέσει ατελείωτες συζητήσεις στα social media. Με μία συλλογή από τις πιο σπάνιες και πολυτελείς τσάντες στον κόσμο, η επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση της στην κορυφή του luxury lifestyle.

Η συλλογή της περιλαμβάνει μερικά από τα πιο περιζήτητα κομμάτια του οίκου Hermès, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Hermès Faubourg White Matte Alligator, ένα μοντέλο που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο και έχει μεταπωληθεί σε τιμές που ξεπερνούν τις 200.000 δολάρια. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι απλώς μια προσθήκη σε μια συλλογή, αλλά μια δήλωση status που αποτυπώνει το επίπεδο της πολυτέλειας που τη συνοδεύει.

Η εικόνα της Hermès wall της Kylie Jenner έχει τραβήξει την προσοχή όχι μόνο των fans της, αλλά και της fashion κοινότητας, καθώς αναδεικνύει μια συλλεκτική αισθητική που συνδυάζει σπανιότητα, υψηλή αξία και απόλυτη επιμέλεια στη λεπτομέρεια.

Η Kylie Jenner έχει καταφέρει να χτίσει ένα προσωπικό brand που ξεπερνά τα όρια της τηλεόρασης και της επιχειρηματικότητας, με κάθε της εμφάνιση ή ανάρτηση να μετατρέπεται σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης. Η Hermès συλλογή της αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι αυτής της εικόνας, όπου η πολυτέλεια δεν λειτουργεί απλώς ως στιλιστική επιλογή, αλλά ως αναπόσπαστο στοιχείο της δημόσιας ταυτότητάς της.

Η συγκεκριμένη Hermès wall περιλαμβάνει σπάνια σχέδια και limited edition κομμάτια, τα οποία θεωρούνται από τα πιο δύσκολα αποκτήσιμα στον κόσμο της μόδας. Η επιλογή της να τα παρουσιάσει με τόσο εντυπωσιακό τρόπο ενισχύει ακόμη περισσότερο τη φήμη της ως μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στο luxury fashion κομμάτι.

Hermès Kylie Jenner
Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς

Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»

Δεν ξεχνάς τίποτα όσα χρόνια και αν περάσουν; Τότε ανήκεις σε αυτά τα 5 ζώδια
Το power bowl που σε κρατάει χορτάτο όλη μέρα – Η πιο έξυπνη επιλογή για πρωινό ενέργειας
Ariana Grande: Από το signature ponytail στο Old Hollywood glamour – Η απόλυτη στυλιστική εξέλιξη
Το λάθος που κάνεις με το κομμωτήριο και καταστρέφει τα μαλλιά σου
Ghosting και «block delete»: Η νέα τάση που αλλάζει τον τρόπο που τελειώνουν οι σχέσεις
Τέλειοι γλουτοί χωρίς γυμναστήριο – Η απλή άσκηση που κάνει τη διαφορά
Η Cardi B μπαίνει δυναμικά στον κόσμο του luxury fashion ως global ambassador του FASHIONPHILE
Κάννες 2026: Η Bella Hadid με look-αναφορά στη Jane Birkin που κάνει τη μόδα να γυρίζει πίσω στον χρόνο
Η ena athletics φέρνει την performance φιλοσοφία της στην INTERSPORT
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

