Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν δυναμικά στις 17 Ιουνίου, με το κλειστό γήπεδο του Tae Kwon Do να μετατρέπεται ξανά στο απόλυτο μουσικό hotspot της χρονιάς. Με έμπνευση από το «Summer in Greece», τα φετινά Mad VMA φέρνουν στη σκηνή τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής,όπως η Έλενα Παπαρίζου, η οποία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αλήθεια τώρα;».

Πιο συγκεκριμένα, η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζεται να ανέβει ξανά στη σκηνή των MAD VMA με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που αναμένεται να συζητηθεί έντονα. Το κομμάτι φέρει τον τίτλο «Αλήθεια τώρα;» και αποτελεί διασκευή του ιταλικού τραγουδιού «Sinceramente tua» της Annalisa, με ελληνικούς στίχους από την Ελεάνα Βραχάλη, ενώ η εμφάνισή της δεν θα είναι απλώς μουσική, καθώς ετοιμάζει ένα εκρηκτικό stage act που αναμένεται να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Η σχέση της με τα βραβεία είναι από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία του θεσμού. Η Έλενα Παπαρίζου έχει καταφέρει μέσα σε 22 χρόνια να συγκεντρώσει 35 βραβεία και πάνω από 70 υποψηφιότητες, κάτι που την καθιστά την πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα των βραβείων.

Η πρώτη της μεγάλη νίκη ήρθε το 2004 με το «Best Dance Video» για το «Αναπάντητες Κλήσεις», σηματοδοτώντας την αρχή μιας εντυπωσιακής πορείας. Το 2024 τιμήθηκε επίσης με το βραβείο «Mad Icon», ως αναγνώριση της συνολικής της προσφοράς στην ελληνική μουσική σκηνή. Η παρουσία της στα φετινά MAD VMA αναμένεται να γράψει ακόμη ένα δυνατό κεφάλαιο σε αυτή τη μακροχρόνια σχέση.

Τα φετινά MAD VMA από την ΔΕΗ φαίνεται πως θα έχουν έντονο συναίσθημα, νοσταλγία αλλά και νέα μουσικά vibes που θα συζητηθούν πολύ. Η επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου με νέο τραγούδι και ένα φιλόδοξο live act ανεβάζει τον πήχη της βραδιάς ακόμα πιο ψηλά. Οι fans ήδη περιμένουν να δουν πώς θα ακουστεί και πώς θα παρουσιαστεί το «Αλήθεια τώρα;» στη σκηνή. Αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι η 17η Ιουνίου θα αφήσει ξανά το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική pop σκηνή.

