Mad Events 22.05.2026

Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»

Η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το νέο της τραγούδι «Αλήθεια τώρα;» και εντυπωσιακό act
Ειρήνη Στόφυλα

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν δυναμικά στις 17 Ιουνίου, με το κλειστό γήπεδο του Tae Kwon Do να μετατρέπεται ξανά στο απόλυτο μουσικό hotspot της χρονιάς. Με έμπνευση από το «Summer in Greece», τα φετινά Mad VMA φέρνουν στη σκηνή τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής,όπως η Έλενα Παπαρίζου, η οποία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αλήθεια τώρα;».

Πιο συγκεκριμένα, η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζεται να ανέβει ξανά στη σκηνή των MAD VMA με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που αναμένεται να συζητηθεί έντονα. Το κομμάτι φέρει τον τίτλο «Αλήθεια τώρα;» και αποτελεί διασκευή του ιταλικού τραγουδιού «Sinceramente tua» της Annalisa, με ελληνικούς στίχους από την Ελεάνα Βραχάλη, ενώ η  εμφάνισή της δεν θα είναι απλώς μουσική, καθώς ετοιμάζει ένα εκρηκτικό stage act που αναμένεται να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Η σχέση της με τα βραβεία είναι από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία του θεσμού. Η Έλενα Παπαρίζου έχει καταφέρει μέσα σε 22 χρόνια να συγκεντρώσει 35 βραβεία και πάνω από 70 υποψηφιότητες, κάτι που την καθιστά την πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα των βραβείων.

Η πρώτη της μεγάλη νίκη ήρθε το 2004 με το «Best Dance Video» για το «Αναπάντητες Κλήσεις», σηματοδοτώντας την αρχή μιας εντυπωσιακής πορείας. Το 2024 τιμήθηκε επίσης με το βραβείο «Mad Icon», ως αναγνώριση της συνολικής της προσφοράς στην ελληνική μουσική σκηνή. Η παρουσία της στα φετινά MAD VMA αναμένεται να γράψει ακόμη ένα δυνατό κεφάλαιο σε αυτή τη μακροχρόνια σχέση.

Τα φετινά MAD VMA  από την ΔΕΗ φαίνεται πως θα έχουν έντονο συναίσθημα, νοσταλγία αλλά και νέα μουσικά vibes που θα συζητηθούν πολύ. Η επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου με νέο τραγούδι και ένα φιλόδοξο live act ανεβάζει τον πήχη της βραδιάς ακόμα πιο ψηλά. Οι fans ήδη περιμένουν να δουν πώς θα ακουστεί και πώς θα παρουσιαστεί το «Αλήθεια τώρα;» στη σκηνή. Αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι η 17η Ιουνίου θα αφήσει ξανά το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική pop σκηνή.

Η πιο ακραία Hermès συλλογή της Kylie Jenner «έριξε» το διαδίκτυο

Brad Pitt – Ines de Ramon: Η κοινή εμφάνιση στο Los Angeles που «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για τη σχέση τους

Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς
Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς

Σάκης Ρουβάς – Δημήτρης Κοντόπουλος στο studio: Η φωτογραφία που «γέννησε» σενάρια για το επόμενο μεγάλο hit
Σάκης Ρουβάς – Δημήτρης Κοντόπουλος στο studio: Η φωτογραφία που «γέννησε» σενάρια για το επόμενο μεγάλο hit

Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς
Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς

Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή
Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή

ICEMAN, Habibti και Maid of Honour: Η τριπλή κυκλοφορία από τον Drake που δεν περίμενε κανείς
ICEMAN, Habibti και Maid of Honour: Η τριπλή κυκλοφορία από τον Drake που δεν περίμενε κανείς

«Press Start»: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!
«Press Start»: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!

Olivia Rodrigo: Το «The Cure» κυκλοφόρησε και η pop star μιλά για το πιο προσωπικό της τραγούδι
Olivia Rodrigo: Το «The Cure» κυκλοφόρησε και η pop star μιλά για το πιο προσωπικό της τραγούδι

Eurovision: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει και επίσημα στον διαγωνισμό
Eurovision: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει και επίσημα στον διαγωνισμό

Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ο «σεισμός» από το soundcheck που έφερε το «Fear of the Dark» πριν τη μεγάλη συναυλία
Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ο «σεισμός» από το soundcheck που έφερε το «Fear of the Dark» πριν τη μεγάλη συναυλία

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

