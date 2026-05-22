Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 22.05.2026

Brad Pitt – Ines de Ramon: Η κοινή εμφάνιση στο Los Angeles που «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για τη σχέση τους

Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Hollywood, με κάθε κοινή τους εμφάνιση να αναζωπυρώνει τις φήμες
Πόπη Βασιλείου

Το ενδιαφέρον γύρω από τον Brad Pitt και την Ines de Ramon παραμένει έντονο, καθώς το ζευγάρι συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή media με κάθε του εμφάνιση. Αυτή τη φορά, η κοινή τους παρουσία στο Los Angeles ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η σχέση τους βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα σταθερό και ώριμο στάδιο, μακριά από την αρχική διακριτικότητα που χαρακτήριζε τα πρώτα τους βήματα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρόσφατη εμφάνισή τους στο Mercedes-AMG World Premiere στη γέφυρα Sixth Street Bridge στο Los Angeles δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι δυο τους εμφανίστηκαν ιδιαίτερα κομψοί και άνετοι, κρατώντας μάλιστα χέρι-χέρι μπροστά στους φωτογράφους. Μια κίνηση που για πολλούς θεωρήθηκε ξεκάθαρη ένδειξη οικειότητας και σταθερότητας στη σχέση τους, η οποία φαίνεται να έχει ξεπεράσει προ πολλού το αρχικό στάδιο της γνωριμίας.

Ο Brad Pitt επέλεξε ένα διαχρονικό κοστούμι σε minimal γραμμή, με γκρι πουκάμισο και aviator γυαλιά, διατηρώντας το κλασικό Hollywood ύφος που τον χαρακτηρίζει. Από την άλλη, η Ines de Ramon εντυπωσίασε με ένα έντονο κόκκινο midi φόρεμα που ανέδειξε τη σιλουέτα της, ολοκληρώνοντας το look με ψηλοτάκουνα στο ίδιο χρώμα, δημιουργώντας μια εμφάνιση που σχολιάστηκε έντονα από fashion και lifestyle media.

Η σχέση τους ξεκίνησε να γίνεται γνωστή τον Νοέμβριο του 2022, όταν εντοπίστηκαν για πρώτη φορά μαζί, προκαλώντας τότε απλώς φήμες για μια νέα γνωριμία. Ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες, η εικόνα άλλαξε σημαντικά. Οι κοινές εμφανίσεις έγιναν πιο συχνές, ενώ το ζευγάρι άρχισε να εμφανίζεται μαζί σε σημαντικές στιγμές, όπως γιορτές, ταξίδια και προσωπικές τους επετείους. Σημαντικό σημείο στην πορεία τους αποτέλεσε το 2024, όταν η Ines de Ramon φέρεται να μετακόμισε στον χώρο διαμονής του Brad Pitt, χωρίς όμως να εγκαταλείψει εντελώς την προσωπική της ανεξαρτησία, στοιχείο που δείχνει μια ισορροπημένη προσέγγιση στη σχέση τους. Παράλληλα, πηγές από το περιβάλλον τους ανέφεραν ότι η σχέση τους βρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο, με την Ines να εμφανίζεται ιδιαίτερα ευτυχισμένη.

Η πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ της Βενετίας αποτέλεσε την επιβεβαίωση ότι πρόκειται πλέον για ένα σταθερό ζευγάρι του Hollywood, το οποίο δεν αποφεύγει τη δημόσια έκθεση όταν πρόκειται για σημαντικά events.

Πιο πρόσφατα, το ζευγάρι απαθανατίστηκε και στην Ελλάδα, στην Ύδρα, όπου ο Brad Pitt βρισκόταν για γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders», ενός ψυχολογικού θρίλερ που σκηνοθετεί ο Edward Berger και στο οποίο συμμετέχει και ως παραγωγός. Η παρουσία της Ines de Ramon στο πλευρό του εκεί ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εικόνα μιας σχέσης που δεν περιορίζεται μόνο στις επίσημες εμφανίσεις, αλλά έχει και καθημερινή συνοχή.

Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammys 2027 – Όλες οι λεπτομέρειες που χρειάζεσαι

