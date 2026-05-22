Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 22.05.2026

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammys 2027 – Όλες οι λεπτομέρειες που χρειάζεσαι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammys 2027 ξεκίνησε και ήδη η μουσική βιομηχανία μπαίνει σε ρυθμούς μάχης για τα πιο πολυπόθητα βραβεία του κόσμου
Πόπη Βασιλείου

Η επίσημη πορεία προς τα Grammy Awards έχει πλέον ξεκινήσει, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου που παραδοσιακά καθορίζει όχι μόνο τους νικητές της χρονιάς, αλλά και τη συνολική κατεύθυνση της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τα Grammys δεν αποτελούν απλώς μια απονομή βραβείων, αλλά έναν θεσμό που επηρεάζει trends, καλλιτέχνες και ολόκληρη τη βιομηχανία του ήχου.

https://www.instagram.com/grammys/
https://www.instagram.com/grammys/

Καθώς η διαδικασία εξελίσσεται, το ενδιαφέρον στρέφεται σταδιακά στα κρίσιμα στάδια που οδηγούν στη μεγάλη βραδιά. Οι υποβολές συμμετοχών ανοίγουν τον κύκλο, ακολουθούν οι αξιολογήσεις και οι πρώτες λίστες πιθανών υποψηφίων, ενώ η αγωνία κορυφώνεται όταν πλησιάζει η επίσημη ανακοίνωση των nominations. Η συγκεκριμένη φάση θεωρείται από τις πιο σημαντικές, καθώς διαμορφώνει το αφήγημα της χρονιάς και αναδεικνύει ποιοι καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν μέσα από έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο.

Η πιο ακραία Hermès συλλογή της Kylie Jenner «έριξε» το διαδίκτυο

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι υποψηφιότητες για τα Grammys 2027 θα ανακοινωθούν στις 16 Νοεμβρίου 2026, ένα σημείο καμπής που παραδοσιακά μετατρέπει τη μουσική συζήτηση σε παγκόσμιο θέμα. Από εκεί και πέρα, ξεκινά η τελική ευθεία, με τη διαδικασία ψηφοφορίας να καθορίζει τους νικητές που θα βρεθούν στη σκηνή της απονομής.

Η μεγάλη βραδιά των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027 και θα μεταδοθεί για πρώτη φορά ταυτόχρονα από το ABC, το Disney+ και το Hulu, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη θέαση ενός από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά μουσικά γεγονότα στον κόσμο. Η πολλαπλή πλατφόρμα μετάδοσης αναμένεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο το παγκόσμιο κοινό, καθιστώντας τα Grammys πιο προσβάσιμα από ποτέ.

https://www.instagram.com/grammys/
https://www.instagram.com/grammys/

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής προς την απονομή, η μουσική βιομηχανία κινείται σε έντονους ρυθμούς, με καλλιτέχνες που διεκδικούν όχι μόνο βραβεία αλλά και διαχρονική αναγνώριση. Κάθε κυκλοφορία, κάθε επιτυχία και κάθε συνεργασία αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μιας χρονιάς που καταλήγει στη σκηνή των Grammys 2027, εκεί όπου η μουσική συναντά την κορυφή της παγκόσμιας απήχησης.

Harry Styles και Zoë Kravitz: Σχέδια για «μυστικό» γάμο τα Χριστούγεννα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

2027 Βραβεία GRAMMY
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Brad Pitt – Ines de Ramon: Η κοινή εμφάνιση στο Los Angeles που «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για τη σχέση τους

Brad Pitt – Ines de Ramon: Η κοινή εμφάνιση στο Los Angeles που «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για τη σχέση τους

22.05.2026
Επόμενο
«Δεν είχα πότε κινητό»: Η δήλωση του Christopher Nolan που σοκάρει το Hollywood

«Δεν είχα πότε κινητό»: Η δήλωση του Christopher Nolan που σοκάρει το Hollywood

22.05.2026

Δες επίσης

Brad Pitt – Ines de Ramon: Η κοινή εμφάνιση στο Los Angeles που «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για τη σχέση τους
Celeb News

Brad Pitt – Ines de Ramon: Η κοινή εμφάνιση στο Los Angeles που «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για τη σχέση τους

22.05.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: Φαντασμαγορικό πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλιά του στο κέντρο της Αθήνας
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Φαντασμαγορικό πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλιά του στο κέντρο της Αθήνας

22.05.2026
«Τον είδα να δακρύζει και κατάλαβα τα πάντα» – Ο Πέτρος Ιακωβίδης εξομολογείται για τον πατέρα του
Celeb News

«Τον είδα να δακρύζει και κατάλαβα τα πάντα» – Ο Πέτρος Ιακωβίδης εξομολογείται για τον πατέρα του

22.05.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Ο «μυστικός» γάμος και το ξαφνικό bachelorette στη Λισαβόνα
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Ο «μυστικός» γάμος και το ξαφνικό bachelorette στη Λισαβόνα

22.05.2026
«Είμαι cancer free»: Η συγκινητική ανάρτηση της Jessie J για τη «μάχη» που έδινε
Celeb News

«Είμαι cancer free»: Η συγκινητική ανάρτηση της Jessie J για τη «μάχη» που έδινε

22.05.2026
Οι χαλαρές στιγμές της Δανάης Μπάρκα στην Κύπρο λίγο πριν παντρευτεί
Celeb News

Οι χαλαρές στιγμές της Δανάης Μπάρκα στην Κύπρο λίγο πριν παντρευτεί

22.05.2026
«Δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος!» – Η «παρατήρηση» προς την Ιωάννα Τούνη στο Φεστιβάλ Καννών
Celeb News

«Δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος!» – Η «παρατήρηση» προς την Ιωάννα Τούνη στο Φεστιβάλ Καννών

22.05.2026
Γιορτή γεμάτη αγάπη για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι εκπλήξεις των παιδιών της
Celeb News

Γιορτή γεμάτη αγάπη για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι εκπλήξεις των παιδιών της

22.05.2026
«Όλα τα κάνεις μαγικά»: Η γλυκιά ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη με την κόρη της
Celeb News

«Όλα τα κάνεις μαγικά»: Η γλυκιά ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη με την κόρη της

22.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη