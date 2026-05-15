Η Kylie Jenner μιλά για τη 2η εγκυμοσύνη της – «Ήμουν στο κρεβάτι για μήνες»

Η Kylie Jenner μίλησε με ειλικρίνεια για μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, αποκαλύπτοντας ότι η δεύτερη εγκυμοσύνη της ήταν σημαντικά πιο απαιτητική σε σχέση με την πρώτη. Σε νέο επεισόδιο του podcast «Therapuss» του Jake Shane, η 28χρονη επιχειρηματίας περιέγραψε έντονους σωματικούς πόνους, επιπλοκές και στιγμές που την άφηναν καθηλωμένη στο κρεβάτι, μακριά από την καθημερινή της δραστηριότητα και την άσκηση που συνήθιζε.

Η Jenner εξήγησε ότι πριν ακόμη μείνει έγκυος στον μικρότερο γιο της, Aire Webster, αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα στη μέση, τα οποία όμως επιδεινώθηκαν δραματικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όπως ανέφερε, γύρω στις 12 εβδομάδες ξύπνησε μια μέρα και δεν μπορούσε καν να περπατήσει, καθώς οι πόνοι είχαν γίνει τόσο έντονοι που την ακινητοποίησαν σχεδόν πλήρως. «Είχα φρικτούς ισχιακούς πόνους και έντονους πόνους στη μέση», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η κατάσταση την αιφνιδίασε, αφού θεωρούσε πως βρισκόταν στην καλύτερη φυσική της κατάσταση και περίμενε μια πιο «ομαλή» εγκυμοσύνη.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η δεύτερη εγκυμοσύνη της συνοδεύτηκε από έντονη ναυτία, σε τέτοιο βαθμό που η διατροφή της έγινε σχεδόν συνεχής ανάγκη για να μπορέσει να λειτουργήσει. Όπως είπε, αν δεν έτρωγε, η κατάστασή της χειροτέρευε άμεσα, κάτι που την ανάγκαζε να καταναλώνει φαγητό πολύ πιο συχνά από το συνηθισμένο. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές της δηλώσεις, σημείωσε ότι υπήρχαν ημέρες όπου δεν μπορούσε καν να σηκωθεί από το κρεβάτι, εξαιτίας του συνδυασμού πόνου στη μέση και ισχιαλγίας, περιγράφοντας μια καθημερινότητα που είχε περιοριστεί σημαντικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η εγκυμοσύνη της συνοδεύτηκε και από ασυνήθιστα συμπτώματα, τα οποία την ανησύχησαν και οδήγησαν τους γιατρούς της σε αυστηρές οδηγίες ξεκούρασης. «Ήμουν διεσταλμένη κατά 3 εκατοστά για περίπου ενάμιση με δύο μήνες, και το μωρό είχε αρχίσει να κατεβαίνει», ανέφερε, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να παραμείνει σε συνεχή ανάπαυση υπό ιατρική παρακολούθηση. Όπως είπε, υπήρχαν «περίεργα πράγματα» που συνέβαιναν στο σώμα της και την ανάγκασαν να αλλάξει εντελώς τον τρόπο ζωής της για μεγάλο διάστημα.

Η Jenner, η οποία έχει δύο παιδιά με τον Travis Scott, τη Stormi Webster και τον Aire, τόνισε ότι η εμπειρία αυτή δεν είχε καμία σχέση με την πρώτη της εγκυμοσύνη, υπογραμμίζοντας πόσο απρόβλεπτη και σωματικά δύσκολη μπορεί να γίνει μια δεύτερη κύηση, ακόμη και για κάποιον που στο παρελθόν είχε διαφορετική εμπειρία.

