EUROVISION 15.05.2026

Eurovision 2026: Ο πιο γλυκός fan του Ακύλα είναι από την Λετονία

Ο γιος της Atvara, φετινής εκπροσώπου από την Λετονία, τραγουδά το «Ferto» του Akyla και το διαδίκτυο «λιώνει»
Ειρήνη Στόφυλα

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision, ένα χαριτωμένο και ταυτόχρονα viral στιγμιότυπο από τη Λετονία έχει κλέψει την παράσταση στα social media. Παρότι η χώρα δεν βρίσκεται ανάμεσα στις 25 φιναλίστ που θα διεκδικήσουν το βραβείο, η εκπρόσωπός της χώρας, Atvara φαίνεται πως συνεχίζει να ζει έντονα τον παλμό του διαγωνισμού μαζί με τον γιο της και να «ψηφίζει» το «Ferto» του Ακύλα.

Το βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει τη Atvara μέσα στο αυτοκίνητο με τον μικρό της γιο, σε μια πολύ γλυκιά και χαλαρή στιγμή, όπου και οι δύο τραγουδούν με ενθουσιασμό το κομμάτι «Ferto» του Akyla, ο οποίος μάλιστα θα εμφανιστεί 6ος στον φετινό τελικό της Eurovision. Η σκηνή έγινε γρήγορα viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν πόσο αυθόρμητη και cute είναι η στιγμή.

Στο σύντομο clip, η Atvara και ο μικρός της γιος φαίνονται να απολαμβάνουν τη διαδρομή τους, τραγουδώντας δυνατά και χωρίς άγχος το κομμάτι του Akyla. Ο μικρός μάλιστα φαίνεται να το ζει ακόμα περισσότερο, τραγουδώντας με όλη του την ενέργεια, κάτι που έχει κάνει το βίντεο ιδιαίτερα δημοφιλές στο TikTok και στο Instagram. Οι fans της Eurovision σχολιάζουν πως η στιγμή αυτή δείχνει την πιο «ανθρώπινη» και χαλαρή πλευρά του διαγωνισμού, πέρα από τις σκηνές, τα φώτα και τον ανταγωνισμό.

Η Atvara, που είχε εκπροσωπήσει τη Λετονία με το τραγούδι «Ēnā», θεωρείται από πολλούς πως αδικήθηκε που δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό. Παρόλα αυτά, παραμένει ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό της χώρας της και έχει ισχυρή παρουσία στη μουσική σκηνή. Είναι επαγγελματίας μουσικός με σπουδές στη μουσική, ενώ στη Λετονία είναι αρκετά γνωστή για τη δουλειά και τις εμφανίσεις της. Η συμμετοχή της στη Eurovision μπορεί να μην της έδωσε την πρόκριση, όμως την καθιέρωσε ακόμη περισσότερο στο κοινό.

Αυτό που έκλεψε όμως πραγματικά την παράσταση είναι ο μικρός γιος της Atvara. Στο βίντεο δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του, τραγουδώντας το «Ferto» του Akyla, δείχνοντας πως έχει ήδη… Eurovision spirit. Το πιο γλυκό στοιχείο είναι η χημεία μεταξύ μητέρας και γιου, που φαίνεται να απολαμβάνουν τη μουσική χωρίς πίεση, σαν μια απλή καθημερινή στιγμή που όμως έγινε viral.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό συνεχίζεται, τέτοιες στιγμές μας υπενθυμίζουν πως η Eurovision δεν είναι μόνο διαγωνισμός, αλλά και κοινότητα, μουσική και στιγμές που ενώνουν τους fans σε όλη την Ευρώπη. Το viral βίντεο της Atvara και του γιου της είναι άλλη μια απόδειξη πως ο διαγωνισμός έχει τη δύναμη να δημιουργεί όμορφες, αυθόρμητες ιστορίες πέρα από τη σκηνή.

